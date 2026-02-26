ETV Bharat / state

साईं मंदिर में घुसे डकैत, उड़ा ले गए लाखों के जेवरात, दुर्ग पुलिस के हाथ नहीं लगे बदमाश

वारदात को अंजाम देने से पहले बदमाशों ने गार्ड को बंधक बना लिया. चोर जाते वक्त सीसीटीवी और डीवीआर मशीन साथ ले गए.

Sai temple
मंदिर में घुसे चोर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 26, 2026 at 11:30 AM IST

3 Min Read
दुर्ग: भिलाई में तेजी से बढ़ रहे क्राइम के ग्राफ को लेकर स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी है. बुधवार की रात एक बार फिर बैखौफ बदमाशों ने दुर्ग सेक्टर 6 में चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया. चोरों ने इस बार किसी घर को निशाना नहीं बनाया बल्कि साईं मंदिर में डकैती कर ली.

गार्ड को बंधक बनाकर मंदिर में डकैती

डकैती से पहले बदमाशों ने वहां तैनात गार्ड पर हमला किया और उसे बंधक बना लिया. गार्ड को काबू में करने के बाद बदमाश आसानी से मंदिर के गर्भ गृह में प्रवेश कर गए. साई बाबा के लिए लगाए गए छत्र में जो सोने चांदी के जेवरात अपने साथ ले गए. पुलिस ने बताया कि ये पूरी वारदात राते के 2 से ढाई बजे के बीच हुई. रात का वक्त होने के चलते बदमाशों का पता नहीं चल पाया. बदमाश जाते जाते मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे और डीवीआर मशीन भी अपने साथ लेते गए. भिलाई नगर सीएसपी ने बताया कि कुछ सीसीटीवी के एंगल भी चोरों ने मोड़ दिए जिससे उनकी तस्वीर कैमरे में नहीं आए. सीएसपी ने बताया कि कुल 3 से 4 चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया है.

वारदात का पता सुबह चला

सुबह करीब 5 बजे जब मंदिर के पुजारी आरती के लिए पहुंचे तो मुख्य द्वार सहित अन्य जगहों पर लगे ताले टूटे मिले. अंदर का सामान बिखरा पड़ा था. इसके बाद पुजारी ने मंदिर ट्रस्ट को सूचना दी और ट्रस्टियों ने तत्काल पुलिस को खबर दी. सूचना मिलते ही दुर्ग जिले के एसएसपी विजय अग्रवाल और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. डॉग स्क्वॉड और साइबर टीम को भी बुलाया गया.

सीएसपी और डॉग स्कॉड की टीम मौके पर पहुंची

हालांकि कुछ फुटेज पुलिस को मिला है, जिसमें 3 से 4 संदिग्ध नजर आ रहे हैं. आसपास की बस्तियों और राहगीरों से पूछताछ की जा रही है. वहीं सीएसपी भिलाई नगर सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में चांदी के आभूषण और अन्य कीमती सामान के चोरी होने की बात सामने आ रही है. घटना भीड़भाड़ वाले इलाके में हुई है, पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है और जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है.

संपादक की पसंद

