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STC रायपुर के दो तीरंदाजों का अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण के लिए चयन, तुर्की में लेंगे 'इंटरनेशनल ट्रेनिंग'

STC रायपुर के दो तीरंदाजों का अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण के लिए चयन, तुर्की में लेंगे 'इंटरनेशनल ट्रेनिंग' ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर: भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केंद्र (STC) रायपुर के लिए गर्व की खबर है. केंद्र के 2 प्रतिभावान तीरंदाजों का चयन विदेश में अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण (Foreign Exposure) के लिए हुआ है. चयनित खिलाड़ियों में खुशी श्रीवास्तव (रिकर्व स्पर्धा) और अनुज कुमार यादव (कम्पाउंड इवेंट) शामिल हैं.

दरअसल रायपुर STC में तीरंदाजी और वॉलीबॉल की ट्रेनिंग दी जाती है. दोनों खिलाड़ियों का अप्रैल 2024 में यहां इंडक्शन हुआ था. तब से वे प्रशिक्षक सतीश दुबे की देखरेख में निरंतर और कड़ी मेहनत से अभ्यास कर रहे हैं. खुशी कई राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेता रही हैं. वहीं अनुज यादव दो वर्ष में राष्ट्रीय स्कूली प्रतियोगिता में प्रतिभागी रहा.

भारतीय खेल प्राधिकरण के उत्कृष्ट केंद्र (NCoE) सोनीपत में दिनांक 14 से 15 सितंबर तक फॉरेन एक्सपोजर इंटरनेशनल ट्रेनिंग के लिए टीम का चयन किया गया. इस टीम में रायपुर केंद्र के ये दोनों खिलाड़ी चयनित हुए हैं अनुज (प्रतीक्षा सूची) में शामिल हैं.

तुर्की में लेंगे अंतराष्ट्रीय प्रशिक्षण

दोनों खिलाड़ी आगामी अक्टूबर-नवंबर माह में तुर्की के अंताल्या शहर में अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण के लिए जाएंगे. जहां अपनी प्रतिभा को वे और निखार कर लौटेंगे. इस चयन से पूरे भारतीय खेल प्राधिकरण रायपुर परिसर में खुशी का माहौल है. इस उपलब्धि पर संस्था की डिप्टी डायरेक्टर ओलंपियन गरिमा चौधरी ने दोनों खिलाड़ियों और प्रशिक्षक को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि यह प्रशिक्षकों द्वारा दी गई ट्रेनिंग और खिलाड़ियों की अनुशासित लगन और मेहनत का ही परिणाम है.