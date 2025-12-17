ETV Bharat / state

नोएडा का 'साईं कृपा': जहां बिछड़े हुए बच्चों को मिलता है परिवार जैसा माहौल, जानिए...संचालन अंजना राज गोपालन के संघर्ष की कहानी

पिछड़े बच्चों के जीवन को संवारने का लंबा सफर: संस्थान में बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया नहीं है. वर्तमान में, सरकारी नियमों के अनुसार, 10 साल से कम उम्र के जिन बच्चों के माता-पिता नहीं मिलते, उन्हें अडॉप्शन सेंटर में ट्रांसफर कर दिया जाता है. संस्थान में लाए गए बच्चों के आधार कार्ड, यदि पहले से नहीं बने हैं, तो सीडब्ल्यूसी के माध्यम से संस्थान का पता देकर बनवाए जाते हैं. संस्थान पहले बच्चे से जानकारी लेकर उसके मूल स्थान (जैसे झारखंड, बिहार) के थाने में सूचना भेजता है. वहाँ के थाने वाले माता-पिता को ढूंढकर संस्थान से संपर्क कराते हैं, और इस प्रकार हजारों बच्चों को उनके परिवारों से मिलाया जा चुका है.

अंजना राज गोपालन कहती है कि साईं कृपा में बच्चों के रखरखाव, बच्चों का खाना-पीना, उनकी पढ़ाई-लिखाई और मेडिकल फैसिलिटीज (चिकित्सा सुविधाएँ) सब कुछ संस्थान द्वारा देखा जाता है. जो बच्चे पढ़ाई में रुचि रखते हैं, उन्हें कॉलेज स्तर तक की शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है. जो बच्चे पढ़ाई में इतने सक्षम नहीं हैं, उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग दिलवाकर अपने पैरों पर खड़ा होने लायक बनाया जाता है. ट्रेनिंग सेंटर में सिलाई, बेकरी, इंग्लिश स्पीकिंग, कंप्यूटर्स और ब्यूटीशियन कोर्स सिखाए जाते हैं.

नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा के सेक्टर-12 स्थित साईं कृपा संस्थान बच्चों के कल्याण और पुनर्वास के क्षेत्र में वर्ष 1998 से कार्यरत है. संस्थान में वर्तमान में 65 बच्चे हैं, जिनकी पूरी परवरिश, शिक्षा और भविष्य की रूपरेखा संस्थान द्वारा ही तैयार की जाती है. साईं कृपा संस्थान का संचालन अंजना राज गोपालन करती है. संस्थान में सहयोग के लिए 25 स्टाफ सदस्य सिर्फ बच्चों की देखभाल के लिए हैं. अन्य प्रोजेक्ट्स (ट्रेनिंग, नॉन-फॉर्मल सेंटर) को मिलाकर कुल 50 से अधिक कर्मचारी हैं.

संस्थान का संचालन एक लंबा संघर्ष: अंजना राज गोपालन का कहना है कि संस्थान का संचालन एक लंबा संघर्ष रहा है, लेकिन संचालक को हमेशा यह अनुभव अच्छा लगा है कि वे बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर पा रहे हैं. अब तक कम से कम 25-30 बच्चे जॉब (नौकरी) कर चुके हैं. इसके अलावा, तेरह लड़कियों और तीन लड़कों की शादी भी संस्थान द्वारा करवाई गई है, जो अब समाज में सेटल हो चुके हैं. शासन, प्रशासन और राजनेताओं से सहायता मिलती है, हालांकि संस्थान नियमों और विनियमों का पालन करते हुए सही तरीके से काम करने की कोशिश करता है. संस्थान की आगे की योजनाओं में एनिमल वेलफेयर के लिए काम करना और उन सीनियर सिटीजन्स के लिए वृद्धाश्रम खोलना शामिल है जिनका कोई नहीं है. संस्थान में कम बच्चे बिछड़े हुए हैं. ज्यादातर वे बच्चे हैं, जिनके माता-पिता गुजर गए हैं, या रिश्तेदार उन्हें अपनाना नहीं चाहते हैं. बिछड़े हुए बच्चों का प्रतिशत लगभग 50% या उससे कम है. संस्थान की इच्छा है कि ये सभी बच्चे पढ़-लिखकर एक अच्छा जीवन जीएँ और समाज में इज्जत से रहें.

साईं कृपा नोएडा में पिछड़े बच्चों का जीवन (ETV Bharat)

अनाथ लोगों का तो भगवान होता है: साईं कृपा संस्थान में काम करने वाली और संस्थान की डिप्टी डायरेक्टर टीना रविंद्रम का कहना है हमने लोगों से सुना था और फिल्मों में देखा था कि अनाथ लोगों के लिए जब कोई नहीं होता है तो उनका भगवान होता है, ऐसा ही कुछ इस साई कृपा संस्थान में अंजना जी इस रूप में है. जो यहां के बच्चों के लिए एक भगवान की तरह है, जिन बच्चों का ऊपर वाले के सिवाय और कोई नहीं है, उनकी देखभाल, पढ़ाई, लिखाई के साथ ही अन्य आवश्यक जरूरत का ध्यान अंजना जी के द्वारा रखा जाता है.

संस्थान में काम करने वाली पदमा नें बताया कि मैं इस संस्थान में करीब 20 साल से जुड़ी हुई हूँ. उन्होंने बताया कि इन बच्चों के बीच में रहकर उन्हें पढ़ना लिखना और उनकी देखभाल करना हमें काफी अच्छा लगता है. शुरुआत में नए बच्चों के साथ थोड़ी परेशानी होती है, पर कुछ समय बाद वह बच्चे एक परिवार के रूप में हो जाते हैं. हमें काफी अच्छा लगता है कि इन बच्चों की देखभाल करने में और उनके बीच में रहना एक सौभाग्य की बात लगती है.

नोएडा में साईं कृपा संस्थान (ETV Bharat)

वहीं करीब 2 साल से संस्थान में काम करने वाली पूनम का कहना है कि मैं भले ही यहां पर नई हूं पर हमें यह कभी एहसास नहीं होता है कि हम अनाथ बच्चों के बीच में रह रहे हैं. उन्होंने बताया कि इस संस्थान की संस्थापक अंजना जी हमारे लिए मां-बाप दोनों हैं और हमारी किस्मत में एक भगवान के रूप में हैं, जो कभी हमें अनाथ होने का एहसास नहीं होने देती है, पूनम ने बताया कि यह एक संस्थान नहीं बल्कि हम लोगों का एक परिवार है और हम सब एक साथ मिलकर रहते हैं. एक साथ रहना और एक साथ भोजन करना भी हमें काफी अच्छा लगता है.

