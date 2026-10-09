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सहायक शिक्षक और शिक्षक चयन भर्ती पर रोक का मामला, डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री ने कहा, राज्य सरकार हाईकोर्ट में रखेगी पक्ष

डिप्टी सीएम अरुण साव और शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ( ETV BHARAT )

बिलासपुर/ दुर्ग : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ में होने वाली सहायक शिक्षक व शिक्षक पद के लिए होने वाली परीक्षा पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कृष्ण राम महापात्र एवं न्यायमूर्ति संतोष शर्मा की खंडपीठ ने इस केस में राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. याचिकाकर्ताओं ने शिक्षक व सहायक शिक्षक पद के लिए राज्य शासन द्वारा जारी विज्ञापन में दी गई शर्तों और आरक्षण रोस्टर पर आपत्ति दर्ज कराते हुए हाईकोर्ट में अपने अधिवक्ता के जरिए याचिका लगाई थी. जिस पर चीफ जस्टिस महापात्र की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई.

याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि राज्य शासन द्वारा जारी विज्ञापन में दिव्यांगों के लिए जारी आरक्षण प्रक्रिया में चूक कर दी गई है. सामान्य प्रशासन विभाग व समाज कल्याण विभाग की ओर से जारी सर्कुलर का हवाला देते हुए बताया गया, कि इसमें पूर्णत: दृष्टिबाधितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है. इसके चलते वे इस परीक्षा से और सहायक शिक्षक पद से वंचित हो गए हैं. यह संविधान प्रदत्त अधिकार का सीधे तौर पर उल्लंघन है.