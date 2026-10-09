सहायक शिक्षक और शिक्षक चयन भर्ती पर रोक का मामला, डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री ने कहा, राज्य सरकार हाईकोर्ट में रखेगी पक्ष
सहायक शिक्षक, शिक्षक भर्ती परीक्षा पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. डिप्टी सीएम अरुण साव और शिक्षा मंत्री ने इस बयान दिया है
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 9, 2026 at 11:06 PM IST
बिलासपुर/ दुर्ग : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ में होने वाली सहायक शिक्षक व शिक्षक पद के लिए होने वाली परीक्षा पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कृष्ण राम महापात्र एवं न्यायमूर्ति संतोष शर्मा की खंडपीठ ने इस केस में राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. याचिकाकर्ताओं ने शिक्षक व सहायक शिक्षक पद के लिए राज्य शासन द्वारा जारी विज्ञापन में दी गई शर्तों और आरक्षण रोस्टर पर आपत्ति दर्ज कराते हुए हाईकोर्ट में अपने अधिवक्ता के जरिए याचिका लगाई थी. जिस पर चीफ जस्टिस महापात्र की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई.
याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि राज्य शासन द्वारा जारी विज्ञापन में दिव्यांगों के लिए जारी आरक्षण प्रक्रिया में चूक कर दी गई है. सामान्य प्रशासन विभाग व समाज कल्याण विभाग की ओर से जारी सर्कुलर का हवाला देते हुए बताया गया, कि इसमें पूर्णत: दृष्टिबाधितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है. इसके चलते वे इस परीक्षा से और सहायक शिक्षक पद से वंचित हो गए हैं. यह संविधान प्रदत्त अधिकार का सीधे तौर पर उल्लंघन है.
फैसले पर डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री ने क्या कहा ?
इस फैसले पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि आनेवाले दिनों में राज्य सरकार हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखेगी. जबकि शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि दिव्यांगजनों के लिए सरकार ने विशेष भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी. इसमें करीब 100 पदों पर भर्ती निकाली गई थी और लगभग 65 हजार अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था. मंत्री के मुताबिक, कुछ लोगों द्वारा भर्ती प्रक्रिया को रोकने के उद्देश्य से न्यायालय का रुख किया गया है. इसके चलते 11 और 25 अक्टूबर को प्रस्तावित भर्ती प्रक्रिया प्रभावित हुई है.
शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार न्यायालय के सामने अपना पक्ष मजबूती से रखेगी. उन्होंने याचिकाकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि इस तरह की कानूनी प्रक्रिया से बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित हो रहा है. उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार की कोशिश है कि आगे की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जारी रहे और योग्य अभ्यर्थियों को रोजगार का अवसर मिल सके. अब सबकी नजरें आगामी सुनवाई और सरकार के पक्ष पर टिकी हैं.