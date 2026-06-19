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सुघ्घर छत्तीसगढ़ अभियान से सुशासन का लाभ पहुंचेगा हर परिवार तक- सीएम साय

रायपुर: छत्तीसगढ़ में 'सुघ्घर छत्तीसगढ़ अभियान' शुरू किया जा रहा है. यह अभियान प्रदेश के 23 जिलों में 31 प्रमुख हितग्राहीमूलक योजनाओं से जुड़ा एक व्यापक कार्यक्रम है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण का आधार केवल अधोसंरचना का विकास नहीं, बल्कि प्रत्येक परिवार तक शासन की योजनाओं की प्रभावी और समयबद्ध पहुंच सुनिश्चित करना है. सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएं संचालित करना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि उनके सकारात्मक परिणाम प्रत्येक परिवार के जीवन में दिखाई दें.

नागरिकों को मदद पहुंचाना मकसद

सीएम साय ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता ऐसी शासन व्यवस्था स्थापित करना है, जिसमें नागरिकों को योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए अनावश्यक भटकना न पड़े, बल्कि शासन स्वयं पात्र हितग्राहियों तक पहुंचे और उन्हें योजनाओं से जोड़े, 'सुघ्घर छत्तीसगढ़' इसी सोच का विस्तार है.

नियद नेल्लानार की सफलता से प्रेरित नई पहल

साल 2024 से बस्तर संभाग में संचालित ’नियद नेल्लानार' योजना ने शासन और जनता के बीच विश्वास का नया सेतु निर्मित किया है. इस योजना ने दूरस्थ और संवेदनशील क्षेत्रों में शासन की उपस्थिति को मजबूत किया और पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित की. योजना की सफलता को देखते हुए इसे नियद नेल्लानार 2.0 के रूप में 10 जिलों तक विस्तारित किया गया. अब इसी सफल मॉडल को प्रदेश के शेष 23 जिलों में लागू करते हुए सुघ्घर छत्तीसगढ़ अभियान शुरू किया जा रहा है.

23 जिलों में अभियान

इस अभियान के तहत ग्रामीण परिवारों को शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा. यह अभियान रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और सरगुजा संभाग के 23 जिलों में संचालित होगा.

⦁ रायपुर संभाग: रायपुर, बलौदाबाजार- भाटापारा, धमतरी और महासमुंद जिला

⦁ बिलासपुर संभाग: बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर- चांपा, मुंगेली, रायगढ़, सक्ती, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही और सारंगढ़-बिलाईगढ़

⦁ दुर्ग संभाग: दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, कबीरधाम (कवर्धा) और राजनांदगांव

⦁ सरगुजा संभाग: सरगुजा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर-रामानुजगंज, जशपुर और मनेंद्रगढ़- चिरमिरी-भरतपुर

सुघ्घर छत्तीसगढ़ अभियान का उद्देश्य

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य विभिन्न विभागों की योजनाओं को एक साझा मंच पर लाकर पात्र हितग्राहियों तक उनका शत-प्रतिशत लाभ सुनिश्चित करना है.

सुघ्घर छत्तीसगढ़ अभियान विभिन्न विभागों के बीच एक ऐसी व्यवस्था विकसित करेगा, जिसमें योजनाओं की जानकारी, पात्रता, प्रगति की स्थिति एकीकृत रूप से उपलब्ध होगी.

31 जनकल्याणकारी योजनाओं का समावेश

इस अभियान के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा, आवास, रोजगार, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, कृषि, कौशल विकास और बुनियादी नागरिक सेवाओं से जुड़ी 31 प्रमुख योजनाओं को शामिल किया गया है. इन योजनाओं का उद्देश्य परिवारों को सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण और जीवन स्तर में सुधार के अवसर उपलब्ध कराना है.

⦁ मनरेगा जॉब कार्ड

⦁ प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

⦁ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन