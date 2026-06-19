सुघ्घर छत्तीसगढ़ अभियान से सुशासन का लाभ पहुंचेगा हर परिवार तक- सीएम साय

सुघ्घर छत्तीसगढ़ अभियान से सुशासन का लाभ पहुंचेगा हर परिवार तक- सीएम साय
छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने सुघ्घर छत्तीसगढ़ कैंपेन की शुरुआत का फैसला किया है. जानिए इसके क्या फायदे हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 19, 2026 at 9:13 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ में 'सुघ्घर छत्तीसगढ़ अभियान' शुरू किया जा रहा है. यह अभियान प्रदेश के 23 जिलों में 31 प्रमुख हितग्राहीमूलक योजनाओं से जुड़ा एक व्यापक कार्यक्रम है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण का आधार केवल अधोसंरचना का विकास नहीं, बल्कि प्रत्येक परिवार तक शासन की योजनाओं की प्रभावी और समयबद्ध पहुंच सुनिश्चित करना है. सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएं संचालित करना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि उनके सकारात्मक परिणाम प्रत्येक परिवार के जीवन में दिखाई दें.
नागरिकों को मदद पहुंचाना मकसद
सीएम साय ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता ऐसी शासन व्यवस्था स्थापित करना है, जिसमें नागरिकों को योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए अनावश्यक भटकना न पड़े, बल्कि शासन स्वयं पात्र हितग्राहियों तक पहुंचे और उन्हें योजनाओं से जोड़े, 'सुघ्घर छत्तीसगढ़' इसी सोच का विस्तार है.
नियद नेल्लानार की सफलता से प्रेरित नई पहल
साल 2024 से बस्तर संभाग में संचालित ’नियद नेल्लानार' योजना ने शासन और जनता के बीच विश्वास का नया सेतु निर्मित किया है. इस योजना ने दूरस्थ और संवेदनशील क्षेत्रों में शासन की उपस्थिति को मजबूत किया और पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित की. योजना की सफलता को देखते हुए इसे नियद नेल्लानार 2.0 के रूप में 10 जिलों तक विस्तारित किया गया. अब इसी सफल मॉडल को प्रदेश के शेष 23 जिलों में लागू करते हुए सुघ्घर छत्तीसगढ़ अभियान शुरू किया जा रहा है.
23 जिलों में अभियान
इस अभियान के तहत ग्रामीण परिवारों को शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा. यह अभियान रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और सरगुजा संभाग के 23 जिलों में संचालित होगा.
⦁ रायपुर संभाग: रायपुर, बलौदाबाजार- भाटापारा, धमतरी और महासमुंद जिला
⦁ बिलासपुर संभाग: बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर- चांपा, मुंगेली, रायगढ़, सक्ती, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही और सारंगढ़-बिलाईगढ़
⦁ दुर्ग संभाग: दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, कबीरधाम (कवर्धा) और राजनांदगांव
⦁ सरगुजा संभाग: सरगुजा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर-रामानुजगंज, जशपुर और मनेंद्रगढ़- चिरमिरी-भरतपुर
सुघ्घर छत्तीसगढ़ अभियान का उद्देश्य
इस अभियान का मुख्य उद्देश्य विभिन्न विभागों की योजनाओं को एक साझा मंच पर लाकर पात्र हितग्राहियों तक उनका शत-प्रतिशत लाभ सुनिश्चित करना है.
सुघ्घर छत्तीसगढ़ अभियान विभिन्न विभागों के बीच एक ऐसी व्यवस्था विकसित करेगा, जिसमें योजनाओं की जानकारी, पात्रता, प्रगति की स्थिति एकीकृत रूप से उपलब्ध होगी.
31 जनकल्याणकारी योजनाओं का समावेश
इस अभियान के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा, आवास, रोजगार, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, कृषि, कौशल विकास और बुनियादी नागरिक सेवाओं से जुड़ी 31 प्रमुख योजनाओं को शामिल किया गया है. इन योजनाओं का उद्देश्य परिवारों को सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण और जीवन स्तर में सुधार के अवसर उपलब्ध कराना है.
⦁ मनरेगा जॉब कार्ड
⦁ प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)
⦁ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
⦁ जल जीवन मिशन
⦁ राशन कार्ड
⦁ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना
⦁ आयुष्मान भारत योजना
⦁ वृद्धावस्था पेंशन
⦁ विधवा पेंशन
⦁ दिव्यांग पेंशन
⦁ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि
⦁ किसान क्रेडिट कार्ड
⦁ मृदा स्वास्थ्य कार्ड
⦁ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
⦁ जननी सुरक्षा योजना
⦁ मिशन इंद्रधनुष
⦁ महतारी वंदन योजना
⦁ जन-धन योजना
⦁ कौशल विकास योजनाएं
⦁ श्रम कार्ड
⦁ वनाधिकार पट्टा
⦁ आधार कार्ड
CHiPS विकसित करेगा अत्याधुनिक डिजिटल डैशबोर्ड
अभियान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक तकनीक आधारित निगरानी व्यवस्था होगी. छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (CHiPS) द्वारा एक एकीकृत 'सुघ्घर छत्तीसगढ़ डैशबोर्ड' विकसित किया जाएगा. यह डैशबोर्ड राज्य, संभाग, जिला, विकासखंड, ग्राम पंचायत और ग्राम स्तर तक योजनाओं की प्रगति को रियल-टाइम में प्रस्तुत करेगा. डैशबोर्ड पर प्रत्येक योजना की स्थिति, शेष हितग्राहियों की संख्या और प्रगति का प्रतिशत उपलब्ध रहेगा. इससे निर्णय प्रक्रिया अधिक तेज, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनेगी.
तीन चरणों में होगा अभियान का संचालन
अभियान तीन चरणों में चलेगा. पहले चरण में ग्रामवार आधारभूत सर्वेक्षण और डेटा कलेक्ट होगा. PDS डेटाबेस और विभागीय आंकड़ों के आधार पर संभावित परिवारों की पहचान कर योजनावार बेसलाइन तैयार की जाएगी. दूसरे चरण में ग्राम, क्लस्टर और विकासखंड स्तर पर शिविर आयोजित किए जाएंगे. इन शिविरों के जरिए पात्र हितग्राहियों को योजनाओं से जोड़ा जाएगा और आवश्यक दस्तावेजों एवं सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी. तीसरे चरण में सतत निगरानी, समीक्षा और मूल्यांकन की प्रक्रिया होगी और जरूरी सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे.
जिला प्रशासन निभाएगा महत्वपूर्ण भूमिका
अभियान के सफल संचालन में जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका होगी. जिला कलेक्टर जिला स्तरीय क्रियान्वयन के प्रमुख अधिकारी होंगे और आधारभूत सर्वेक्षण, शिविरों के आयोजन तथा संतृप्तिकरण की संपूर्ण प्रक्रिया की निगरानी करेंगे. संभागायुक्त संभाग स्तर पर त्रैमासिक समीक्षा करेंगे, जबकि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति अभियान की प्रगति का नियमित मूल्यांकन करेगी.
सुघ्घर छत्तीसगढ़ एक अभिसरण आधारित कार्यक्रम है. इसके लिए पृथक बजट शीर्ष निर्मित करने की आवश्यकता नहीं होगी. संबंधित विभाग अपनी स्वीकृत योजनागत निधियों का उपयोग करेंगे. इसके अतिरिक्त CSR, जिला खनिज संस्थान न्यास (DMF) तथा अन्य संस्थागत स्रोतों के माध्यम से भी आवश्यक संसाधनों का अभिसरण किया जाएगा.
विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में नया अध्याय
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सुघ्घर छत्तीसगढ़ नागरिक-केंद्रित सुशासन की एक व्यापक पहल है. इसका उद्देश्य प्रत्येक परिवार तक विकास, सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि के अवसरों की प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करना है.