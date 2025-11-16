ETV Bharat / state

धान खरीदी पर साय सरकार का सख्त रुख, रायपुर में जिला प्रशासन अलर्ट, बाधा डालने वालों पर होगी कार्रवाई

छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है.

Meeting On Paddy Procurement In Raipur
रायपुर में धान खरीदी पर मीटिंग (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 16, 2025 at 4:58 PM IST

3 Min Read
रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर जिले में धान खरीदी की शुरुआत के साथ प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है. कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने अधिकारियों की बैठक लेकर स्पष्ट कहा कि धान खरीदी शासन की शीर्ष प्राथमिकताओं में है और इसे पर्व की तरह सफल बनाना सबकी जिम्मेदारी है.

धान खरीदी को लेकर रायपुर प्रशासन सख्त: धान खरीदी पर रायपुर में जिला प्रशासन सख्त है. एसएसपी डॉ. लाल उम्मेद सिंह ने चेतावनी दी कि खरीदी प्रक्रिया में बाधा डालने वाले तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और कानून-व्यवस्था को हर हाल में काबू में रखा जाएगा.

रायपुर में धान खरीदी पर प्रशासन की नजर (ETV BHARAT)

रायपुर में किसानों के लिए बेहतर इंतजाम: रायपुर के 139 धान उपार्जन केन्द्रों में किसानों के लिए बेहतर इंतजाम का दावा जिला प्रशासन ने किया है. किसानों के बैठने के लिए विश्राम गृह, पेयजल व्यवस्था, शौचालय और अन्य मूलभूत सुविधाओं को सुनिश्चित किया गया है. कलेक्टर ने कहा कि किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए, यह सभी अधिकारियों की सामूहिक जिम्मेदारी है.

"धान तिहार में कोताही नहीं होगी बर्दाश्त": रायपुर कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने नोडल अधिकारियों, समिति प्रबंधकों, पटवारी, कृषि विस्तार अधिकारी और पंचायत सचिवों की बैठक ली है. इस मीटिंग में उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि धान खरीदी शासन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है. उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी एक परिवार की तरह मिलकर इस जिम्मेदारी को निभाएं. इसमें किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

"एस्मा लागू, लापरवाही पर होगी कड़ी कार्रवाई": रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा कि शासन द्वारा एस्मा लागू किया गया है. ऐसे में किसी भी अधिकारी-कर्मचारी की लापरवाही या अनुशासनहीनता पर तुरंत कठोर कार्रवाई की जाएगी.

Raipur Collector meeting on paddy procurement
धान खरीदी पर रायपुर कलेक्टर की मीटिंग (ETV BHARAT)

तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण वीडियो तैयार: कलेक्टर गौरव सिंह ने बताया कि धान खरीदी को सुचारू रखने के लिए जिला प्रशासन तकनीकी सहायता हेतु प्रशिक्षण वीडियो भी तैयार कर रहा है, ताकि प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर भ्रम या त्रुटि न रहे.

रायपुर में कानून-व्यवस्था पर पुलिस की पैनी नजर: एसएसपी डॉ. लाल उम्मेद सिंह ने अधिकारियों को कानून व्यवस्था को लेकर आश्वस्त किया. उन्होंने कहा कि धान खरीदी के दौरान किसी भी प्रकार की कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा होने पर पुलिस तत्काल कार्रवाई करेगी. उन्होंने कहा कि प्रक्रिया में बाधा डालने वाले तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा.

बैठक में जिला पंचायत सीईओ कुमार विश्वरंजन सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे. सभी ने धान खरीदी को सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए समन्वित रूप से कार्य करने का भरोसा दिया है.

