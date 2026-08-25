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रक्षाबंधन से पहले महतारी वंदन की 31वीं किस्त जारी, महिलाओं के खाते में 631 करोड़ रुपये ट्रांसफर

छत्तीसगढ़ में रक्षाबंधन के त्यौहार से पहले साय सरकार ने महिलाओं को बड़ी खुशियां दी है.

MAHTARI VANDAN YOJANA
महतारी वंदन योजना की किस्त जारी (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 25, 2026 at 9:30 PM IST

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रायपुर: छत्तीसगढ़ में रक्षाबंधन की तैयारी पूरे जोर शोर से चल रही है. इस बीच साय सरकार ने महतारी वंदन योजना की 31वीं किश्त जारी की है. सीएम साय ने 67 लाख से अधिक बहनों के खाते में रकम को ट्रांसफर किया है. बालोद जिले के डौंडीलोहारा में आयोजित महतारी वंदन सम्मान समारोह में सीएम साय ने यह किस्त जारी की.

सीएम साय ने जताई खुशी, बहनों का जीवन हो समृद्ध

सीएम विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर महतारी वंदन योजना की 31वीं किस्त जारी करने की बात का जिक्र किया. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश की माताओं-बहनों के चेहरे की मुस्कान और उनका आशीर्वाद ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है. भाई-बहन के अटूट स्नेह के पावन पर्व रक्षाबंधन से पूर्व आज बालोद जिले के डौंडीलोहारा में आयोजित महतारी वंदन कार्यक्रम में शामिल हुआ. यहां से प्रदेश की 67 लाख से अधिक बहनों के खातों में महतारी वंदन योजना की 31वीं किस्त के रूप में ₹631 करोड़ से अधिक की राशि ट्रांसफर की है.

बहनों से आत्मीय संवाद में उनकी सफलता की कहानियां सुनकर मन प्रसन्न हो गया. महतारी वंदन योजना से मिली आर्थिक संबल की यह राशि आज हमारी बहनों के आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और आगे बढ़ने के संकल्प को नई मजबूती दे रही है. एक भाई के रूप में अपनी सभी बहनों से यही कहना है.आप आगे बढ़ें, अपने सपनों को पूरा करें, आपका विष्णु भैया हर कदम पर आपके साथ है- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़

महतारी वंदन योजना से बहनें हो रही मजबूत

सीएम साय ने आगे कहा कि रक्षाबंधन का पर्व भाई-बहन के स्नेह, विश्वास और आत्मीयता का पावन बंधन है. इस त्यौहार से पहले अपनी बहनों के जीवन में खुशहाली की एक और सौगात पहुंचाने का सौभाग्य मिला. महतारी वंदन योजना के माध्यम से अब तक ₹20,075 करोड़ से अधिक की राशि बहनों के खातों में पहुंच चुकी है. हमारी बहनें सशक्त हों, आत्मनिर्भर बनें और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों को साकार करें. यही उनके भाई के रूप में मेरी कामना और हमारी सरकार का संकल्प है.

क्या है महतारी वंदन योजना ?

महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ सरकार की एक अहम योजना है. इस योजना के जरिए पात्र महिलाओं के खाते में हर महीने 1000 रुपये की राशि ट्रांसफर की जाती है. इस योजना में छत्तीसगढ़ की निवासी महिलाओं को इसका लाभ दिया जाता है. इसमें विवाहित, विधवा, तलाकशुदा और पतित्याक्ता महिलाएं भी पात्र हैं. महिलाओं की उम्र 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए. महतारी वंदन योजना के जरिए साय सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक मदद देकर आत्मनिर्भर बनाना है.

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