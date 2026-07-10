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बेमेतरा में विकास की बयार, नगर पंचायत भिंभौरी को करोड़ों की सौगात

​क्षेत्र के युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए अब दूर नहीं जाना होगा. उपमुख्यमंत्री ने भिंभौरी में नवीन महाविद्यालय भवन के निर्माण के लिए 4 करोड़ 65 लाख की लागत से बनने वाले भवन का भूमिपूजन किया. इसके साथ ही, किसानों की सुविधा के लिए मंडी बोर्ड के सहयोग से 14 लाख 28 हजार की लागत से बनने वाले कृषक सामुदायिक भवन की भी आधारशिला रखी गई. इन दोनों बड़े प्रोजेक्ट्स से क्षेत्र के शैक्षणिक और सामाजिक ढांचे को मजबूती मिलेगी.

बेमेतरा : छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के अंतर्गत आने वाली नवीन नगर पंचायत भिंभौरी का कायाकल्प होने जा रही है. भिंभौरी के विकास को नई गति देने की कोशिश की जा रही है. प्रदेश के उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने भिंभौरी प्रवास के दौरान क्षेत्रवासियों को करोड़ों के विकास कार्यों की बड़ी सौगात दी. इस दौरान उन्होंने उच्च शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्यों का भूमिपूजन किया और नई घोषणाएं कीं.

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घर घर तक पहुंचेगा शुद्ध पानी

​भिंभौरी के नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं देने के संकल्प के साथ उपमुख्यमंत्री ने एक बड़ी घोषणा भी की. उन्होंने कहा कि नगर पंचायत के हर घर तक शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 4 करोड़ की लागत से 'जल आवर्धन योजना' शुरू की जाएगी. इसके अलावा, शहर के अन्य विकास कार्यों को गति देने के लिए उन्होंने 1 करोड़ की अतिरिक्त राशि देने का ऐलान किया.

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सरकार की योजनाओं से सीधे जुड़ रहे लोग

​इस गरिमामय कार्यक्रम में सिर्फ निर्माण कार्यों की नींव ही नहीं रखी गई, बल्कि शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे आम जनता तक पहुंचाया गया. उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने स्वयं मंच से विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को नए राशन कार्ड, पात्रता प्रमाणपत्र और आर्थिक सहायता के चेक वितरित किए.

शहरों को सुंदर बनाना हमारा संकल्प- डिप्टी सीएम अरुण साव

​इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में हमारी सरकार लगातार कार्य कर रही है. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने प्रदेश के शहरों और नगर पंचायतों को स्वच्छ, सुंदर और सर्वसुविधायुक्त बनाने के लिए लगातार योजनाबद्ध तरीके से काम कर कर रही है. भिंभौरी हमारी ही सरकार के समय नगर पंचायत बना है. इसके चौतरफा विकास के लिए राशि की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी.

