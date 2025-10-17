दिवाली पर छत्तीसगढ़ वासियों को तोहफा, कृषि भूमि की खरीद पर रजिस्ट्री प्रोसेस हुआ आसान
छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने जमीन खरीदी बिक्री के क्षेत्र में बड़ी सहूलियत दी है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 17, 2025 at 10:16 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने जन सुविधा के क्षेत्र में लोगों को दिवाली गिफ्ट दिया है. सीएम साय की पहल और वित्त मंत्री के निर्देश पर छत्तीसगढ़ पंजीयन विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है. जनता के हित में फैसला लेते हुए विभाग ने अब एग्रीकल्चर लैंड की खरीद बिक्री पर अहम घोषणा की है. खरीद बिक्री के लिए लोन बुक यानि की ऋण पुस्तिका (किसान किताब) प्रस्तुत करने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है. दिवाली पर लिए गए इस फैसले से लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी.
म्यूटेशन प्रक्रिया होगी आसान: पंजीयन विभाग की तरफ से कहा गया है कि यह फैसला किसानों और छत्तीसगढ़ के नागरिकों को सहूलियत देने के लिए लिया गया है. इससे रजिस्ट्री से जुड़ी जटिलताओं से राहत मिलेगी. सरकार ने ऑटो म्यूटेशन प्रणाली में सुधार करते हुए ऋण पुस्तिका की अनिवार्यता समाप्त कर दी है, जिससे पूरी प्रक्रिया अब और अधिक सरल, पारदर्शी हो गई है.
डिजिटल इंटीग्रेशन से आएगी पारदर्शिता: राजस्व विभाग के ऑनलाइन रिकॉर्ड अब रजिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर से पूरी तरह जुड़ चुके हैं. अब रजिस्ट्री के लिए जरूरी सभी डेटा, दस्तावेज और सत्यापन जानकारी ऑनलाइन मौजूद रहती है. राज्य सरकार ने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को 100 फीसदी डिजिटल सत्यापन सिस्टम में चेंज कर दिया है. इससे किसी भी स्तर पर मानवीय दखल नहीं हो सकेगी.
सीएम साय ने कहा जनता के हित में लिया गया फैसला: सीएम साय ने इस फैसले के बाद कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य हर नागरिक को आसान, पारदर्शी और तेज सेवाएं मुहैया कराना है. कृषि भूमि की रजिस्ट्री के लिए ऋण पुस्तिका की अनिवार्यता समाप्त करना इसी दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है. यह फैसला किसानों और आम नागरिकों दोनों के लिए राहत भरा फैसला है.
इससे पूरी प्रक्रिया डिजिटल और भ्रष्टाचार मुक्त हो गई है. शासन केवल व्यवस्था नहीं, बल्कि अपने नागरिकों के जीवन और उत्सवों में सहभागी एक आत्मीय परिवार है. दिवाली के अवसर पर यह फैसला जनता के प्रति इसी आत्मीयता और सुशासन की भावना का प्रतीक है- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़
वित्त मंत्री ने क्या कहा ?: इस फैसले को लेकर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि शासन की प्राथमिकता जनता के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक सरल, तेज और ट्रांसपैरेंट बनाना है. कृषि भूमि की रजिस्ट्री में ऋण पुस्तिका की अनिवार्यता समाप्त करना इसी दिशा में एक ऐतिहासिक सुधार है. राज्य सरकार ने तकनीकी एकीकरण और डिजिटल सत्यापन के माध्यम से पंजीयन प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन बना दिया है, जिससे अब न केवल समय और धन की बचत होगी बल्कि भ्रष्टाचार के केसों में भी कमी आएगी.
कुल मिलाकर राज्य सरकार के इस फैसले से लोगों को कृषि भूमि की खरीद बिक्री में राहत मिलेगी. नागरिकों को इस तरह के केसों में लाइनों से मुक्ति मिलेगी. डिजिटल प्रक्रिया होने से उन्हें काफी सहूलियत हो जाएगी.