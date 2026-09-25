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साय सरकार की प्रशासनिक सर्जरी, 22 उप सचिव और अवर सचिव स्तर के अधिकारियों का तबादला

छत्तीसगढ़ में साय सरकार ने इस बार 22 उप सचिव और अवर सचिव की ट्रांसफर पोस्टिंग की है. रितेश तंबोली की रिपोर्ट

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छत्तीसगढ़ महानदी भवन (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 25, 2026 at 11:02 PM IST

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रायपुर: छत्तीसगढ़ में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल हुआ है. शुक्रवार को छत्तीसगढ़ में सामान्य प्रशासन विभाग ने 22 उपसचिव और अवर सचिव स्तर के अधिकारियों का तबादला किया है. सामान्य प्रशासन विभाग ने इसका आदेश भी जारी कर दिया है. यह आदेश छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव मनराखन भूआर्य की तरफ से जारी किया गया है.

जानिए किन अधिकारियों का हुआ तबादला ?

उपसचिव डॉक्टर विवेक श्रीवास को जेल विभाग से ट्रांसफर करके उन्हें जेल विभाग और गृह विभाग दिया गया है. उप सचिव मार्टिन लकड़ा को पशुधन विकास और मछली विभाग से तबादला करके उन्हें धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है. उप सचिव रोमन गंगाकचूर को वित्त विभाग से ट्रांसफर करके उन्हें नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग का प्रभार दिया गया है. उप सचिव रामेश्वर प्रसाद वर्मा को स्कूल शिक्षा विभाग से तबादला करके उन्हें सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी दी गई है. उप सचिव रेखा साहू को संसदीय कार्य विभाग से तबादला करके जन शिकायत निवारण विभाग के जिम्मेदारी दी गई है.

अवर सचिव स्तर के अधिकारियों की पोस्टिंग

अवर सचिव अमितोष जॉन को खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से ट्रांसफर करके उन्हें वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का प्रभार दिया गया है. अवर सचिव सुनीता गौतम को परिवहन विभाग से ट्रांसफर करके उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग कक्ष 4 की जिम्मेदारी सौंप गई है. अवर सचिव नूतन अजगर को चिकित्सा शिक्षा विभाग से तबादला करके उन्हें पशुधन विकास और मछली पालन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है. अवर सचिव भोलेनाथ सारथी को वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से तबादला करके उन्हें संसदीय कार्य विभाग का प्रभार दिया गया है. अवर सचिव मंजूषा राजपूत को मछली पालन विभाग से तबादला करके उन्हें योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग का प्रभार दिया गया है.

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