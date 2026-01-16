ETV Bharat / state

धान खरीदी में गड़बड़ी पर साय सरकार का बिग एक्शन, 12 जिलों में कार्रवाई, 38 कर्मचारियों पर गिरी गाज

छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में अनियमितता पर साय सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है.

Sai Govt Action
धान खरीदी में अनियमितता पर साय सरकार का एक्शन (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 16, 2026 at 4:50 PM IST

6 Min Read
रायपुर: छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर 2025 से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी जारी है. खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के तहत समर्थन मूल्य पर धान खरीदी जोर शोर से चल रही है. इस दौरान धान की खरीदी को लेकर हुई अनियमितता और गड़बड़ी पर साय सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है. कुल 38 कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है.

धान खरीदी में अनियमितता पर 31 कर्मचारी सस्पेंड

धान खरीदी में गड़बड़ी को लेकर साय सरकार ने 31 कर्मचारियों को निलंबित किया है. एक कर्मचारी की सेवा समाप्ति की गई है. दो कर्मचारी को सेवा से हटाया गया है. एक कर्मचारी को धान खरीदी के कार्य से हटाया गया है. इसके अलावा तीन कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.

छत्तीसगढ़ के 12 जिलों में हुई कार्रवाई

साय सरकार ने धान खरीदी में गड़बड़ी को लेकर छत्तीसगढ़ के 12 जिलों में कार्रवाई की है. इन जिलों में दुर्ग, बेमेतरा, कबीरधाम, बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, रायगढ़, सक्ती, जगदलपुर, रायपुर, गरियाबंद, महासमुंद और बलौदाबाजार-भाटापारा जिला शामिल है.

छत्तीसगढ़ के खाद्य विभाग ने यह कार्रवाई की है. इसमें निरीक्षण को लेकर कमी के 5 केसों में कार्रवाई हुई है. जानिए और किन खामियों को लेकर कार्रवाई हुई है.

  • अव्यवस्थित स्टेकिंग के 3 केसों में कार्रवाई हुई है
  • नीति विपरीत कार्य-निर्देशों के 4 मामले पाए गए हैं
  • अमानक धान खरीदी को लेकर 5 मामले सामने आए हैं
  • धान खरीदी में अनियमितता के 11 केसों का खुलासा हुआ है.
  • छुट्टी के दिन धान खरीदी के तीन केस का खुलासा हुआ

इसके अलावा फर्जी धान खरीदी,अनियमितता, टोकन अनियमितता, बिना आवक पर्ची, अवैध वसूली, अव्यवस्था के एक-एक तथा बारदाना वितरण में अनियमितता के 2-2 केसों पर कार्रवाई की गई है.

दुर्ग में धान खरीदी में लापरवाही

दुर्ग जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी को लेकर कई गड़बड़ियां पाई गई है. झीट धान उपार्जन केन्द्र के समिति प्रबंधक सौरभ यादव और गोढ़ी के समिति प्रबंधक शेखर सिंह कश्यप पर कार्रवाई हुई है. इसके अलावा खिलोराकला के समिति प्रभारी देवदत पटेल, कन्हारपुर के समिति प्रभारी सेवाराम पटेल, ठेंगाभाट के समिति प्रभारी ईश्वर कुमार साहू और मुरमुंदा के समिति प्रभारी टिकेन्द्र कुर्रे को निलंबित किया गया है. सेलूद के सहायक समिति प्रबंधक रोमनदास वैष्णव और हरिशंकर साहू को सस्पेंड किया गया है.

बेमेतरा में भी हुआ एक्शन

बेमेतरा में भी धान खरीदी को लेकर छत्तीसगढ़ खाद्य विभाग ने कार्रवाई की है. धान उपार्जन केन्द्र बोरतरा के प्रभारी सहायक प्रबंधक टिकेश्वर निषाद और फड प्रभारी (लिपिक) किशन जंघेल को सस्पेंड किया गया है. इसके अलावा गाडाडी धान उपार्जन केन्द्र के प्रभारी समिति प्रबंधक भुनेश्वर वर्मा और फड प्रभारी गेंदलाल वर्मा को निलंबित किया गया है. मऊ के सहायक समिति प्रबंधक उमेश कुमार साहू के विरूद्ध फर्जी धान खरीदी के मामले में निलंबन की कार्रवाई हुई है. उनके खिलाफ एफआईआर भी करवाया गया है.

कवर्धा में धान खरीदी में गड़बड़ी पर गाज

कबीरधाम जिले में धान उपार्जन केन्द्र कुकदूर के समिति प्रबंधक अनिल बाजपेयी को निलंबित किया गया है. उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है. इसके अलावा बारदाना वितरण में अनियमितता के कारण चपोरा उपार्जन केन्द्र प्रभारी नरेश यादव को निलंबित किया गया है.

बिलासपुर में धान खरीदी में पाई गई अनियमितता

बिलासपुर में भी धान खरीदी को लेकर अनियमितता पाई गई है. बिलासपुर के धान खरीदी केंद्र पीपरतराई के प्रभारी तेजुराम को खराब धान खरीदी के मामले में निलंबित किया गया है. इसके अलावा धान खरीदी केन्द्र एरमसाही के प्रभारी कामीराम खुंटे के खिलाफ भी लापरवाही को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है.

जांजगीर चांपा में कार्रवाई की जानकारी

जांजगीर-चांपा जिले में धान खरीदी केन्द्र बोड़सरा के हरिहर यादव, कम्प्यूटर ऑपरेटर अमित कुमार तिवारी, चौकीदार निरंजन साहू को छुट्टी के दिन धान लेने पर निलंबित किया गया है. धान उपार्जन केन्द्र कोसमंदा के कम्प्यूटर ऑपरेटर छविलाल मन्नेवार को टोकन में अनियमितता पर निलंबित किया गया है.

रायगढ़ में हुई कार्रवाई की डिटेल जानकारी

रायगढ़ में धान खरीदी में गड़बड़ी को लेकर बड़ी कार्रवाई हुई है. धान खरीदी में अनियमितता के फलस्वरूप मुकडेगा के सहायक समिति प्रबंधक तेलूराम सिदार, कोडसिया के सहायक समिति प्रबंधक प्रहलाद बेहरा और छाल के सहायक समिति प्रबंधक ठंडाराम बेहरा को निलंबित किया गया है. इसके अलावा जमरगीडीह के सहायक समिति प्रबंधक कृपाराम राठिया को निलंबित किया गया है.

सक्ती जिले में धान खरीदी में पाई गई गड़बड़ी

सक्ती जिले में भी धान खरीदी को लेकर गड़बड़ी पाई गई है. इसके तहत धान उपार्जन केन्द्र कांसा के प्रभारी एकलव्य चंद्राकर को बिना आवक पर्ची धान खरीदी के मामले में सेवा से हटा दिया गया है.

बस्तर के जगदलपुर में खाद्य विभाग की कार्रवाई

जगदलपुर जिले में कोलचूर प्रभारी समिति प्रबंधक गौतम तिवारी और रेटावण्ड के प्रभारी समिति प्रबंधक दीनबंधु पाणीग्रही को धान खरीदी में अनियमितता की वजह से निलंबित किया गया है.

रायपुर खाद्य विभाग ने की कार्रवाई

रायपुर में नरदहरा के लिपिक-ऑपरेटर राकेश जांगड़े की सेवा समाप्त की गई है. उनके खिलाफ किसानों से अवैध वसूली का आरोप लगा है.

गरियाबंद खाद्य विभाग का एक्शन

गरियाबंद जिले में धान खरीदी में लापरवाही एवं अनियमितता के मामले सामने आए. यहां लोहरसी के कर्मचारी संतोष कुमार साहू, मैनपुर के गोपी राम मरकाम को निलंबित किया गया है. इसके अलावा शोभा के भीखम मरकाम को कार्य से हटा दिया गया है.

महासमुंद में भी चला खाद्य विभाग का हंटर

महासमुंद जिले में धान खरीदी में अनियमितता का खुलासा हुआ है. इस केस में पिरदा उपार्जन केन्द्र प्रभारी रोहित पटेल और सिंगबहाल के उपार्जन केन्द्र प्रभारी बुध्दिवंत प्रधान पर एफआईआर दर्ज हुआ है. इसके साथ ही धान खरीदी में अव्यवस्था के कारण तोषगांव के उपार्जन केन्द्र प्रभारी नकुल साहू को सस्पेंड किया गया है.

बलौदाबाजार भाटापारा में खाद्य विभाग का बिग एक्शन

बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में भी धान खरीदी में गड़बड़ी का खुलासा हुआ है. यहां प्रभारी समिति प्रबंधक सतीष कुमार महिलांग को निलंबित किया गया है. उनके पर नियम के खिलाफ कार्य करने का आरोप लगा है. इसके अलावा बारदाना प्रभारी कुमारी थानेश्वरी साहू को ड्यूटी से हटाया गया है. करमदा के प्रभारी समिति प्रबंधक राजकमल साहू को धान स्टॉक में कमी पाए जाने पर सस्पेंड किया गया है.

संपादक की पसंद

