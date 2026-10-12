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जीएसटी के 10 ज्वाइंट कमिश्नर का तबादला, विजिलेंस यूनिट हेड भी बदले गए, राज्य सरकार ने जारी किया निर्देश

महानदी भवन रायपुर ( ETV BHARAT )

रायपुर: छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने वाणिज्य कर विभाग में पदस्थापित 10 जॉइंट कमिश्नर स्तर के पदाधिकारी का तबादला किया है. तबादले के बाद पदस्थापन के लिए निर्देश जारी कर दिए गए . जो तबादला किया गया है उसमें राज्य कर संयुक्त आयुक्त रायपुर संभाग दो की पदाधिकारी सोनल के मिश्रा को मुख्यालय में पदस्थापित किया गया है. उन्हें विजलेंस यूनिट का हेड बनाया गया है.

कुल 10 अधिकारियों का तबादला याचना तांबे जो मुख्यालय में राज्य कर आयुक्त के पद पर पदस्थ थीं उन्हें राज्य कर संयुक्त आयुक्त दुर्ग संभाग का प्रभार दिया गया है. सुनील चौधरी जो राज्य कर संयुक्त आयुक्त रायपुर संभाग एक में कार्यरत थे उन्हें जगदलपुर संभाग में राज्य कर संयुक्त आयुक्त बनाकर भेजा गया है.