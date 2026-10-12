ETV Bharat / state

जीएसटी के 10 ज्वाइंट कमिश्नर का तबादला, विजिलेंस यूनिट हेड भी बदले गए, राज्य सरकार ने जारी किया निर्देश

छत्तीसगढ़ में जीएसटी के 10 ज्वाइंट कमिश्नर का तबादला हुआ है. राज्य सरकार ने आदेश जारी किया है. ब्यूरो चीफ भूपेंद्र दुबे की रिपोर्ट

Mahanadi Bhawan Raipur
महानदी भवन रायपुर (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 12, 2026 at 10:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने वाणिज्य कर विभाग में पदस्थापित 10 जॉइंट कमिश्नर स्तर के पदाधिकारी का तबादला किया है. तबादले के बाद पदस्थापन के लिए निर्देश जारी कर दिए गए . जो तबादला किया गया है उसमें राज्य कर संयुक्त आयुक्त रायपुर संभाग दो की पदाधिकारी सोनल के मिश्रा को मुख्यालय में पदस्थापित किया गया है. उन्हें विजलेंस यूनिट का हेड बनाया गया है.

कुल 10 अधिकारियों का तबादला

याचना तांबे जो मुख्यालय में राज्य कर आयुक्त के पद पर पदस्थ थीं उन्हें राज्य कर संयुक्त आयुक्त दुर्ग संभाग का प्रभार दिया गया है. सुनील चौधरी जो राज्य कर संयुक्त आयुक्त रायपुर संभाग एक में कार्यरत थे उन्हें जगदलपुर संभाग में राज्य कर संयुक्त आयुक्त बनाकर भेजा गया है.

Copy of the GST officers transfer order
जीएसटी ऑफिसर्स के तबादले की कॉपी (ETV BHARAT)

जॉइंट कमिश्नर ऑडिट रायपुर के पद पर पदस्थ दीपक गिरी को रायपुर में संभाग दो का जॉइंट कमिश्नर बनाया गया है. विजिलेंस में जॉइंट कमिश्नर का कार्य देख रहे नरेंद्र वर्मा को जॉइंट कमिश्नर रायपुर संभाग एक पर पदस्थापित किया गया है. जॉइंट कमिश्नर लता डी त्यागी जो जॉइंट कमिश्नर बिलासपुर अपील के पद पर पदस्थापित थीं. उन्हें जॉइंट कमिश्नर नया रायपुर संभाग में पदस्थापित किया गया है. वहीं भावना अली जो नया रायपुर में जॉइंट कमिश्नर के पद पर तैनात थीं. उन्हें मुख्यालय में जॉइंट कमिश्नर के पद पर भेजा गया है.

GST officers transfer List
ट्रांसफर की कॉपी (ETV BHARAT)

गुलाप पुरसेठ जो दुर्ग संभाग की ज्वाइंट कमिश्नर थीं. उन्हें जॉइंट कमिश्नर अपील रायपुर एक संभाग के लिए भेजा गया है. वहीं जॉइंट कमिश्नर ऑडिट के पद पर पदस्थापित मुकेश त्यागी को जॉइंट कमिश्नर अपील बिलासपुर के पद पर स्थानांतरित किया गया है.

जशपुर पुलिस में बड़ा फेरबदल, 13 अधिकारियों का ट्रांसफर, नए ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स को मिली तैनाती

रायपुर में RPF का 42वां स्थापना दिवस कार्यक्रम, RPF DG सोनाली मिश्रा ने कहा- यात्रियों की सुरक्षा के साथ नशा मुक्ति अभियान पर भी रहा काम

छत्तीसगढ़ में बिजली की मांग 6300 मेगावाट तक पहुंची, एक्सचेंज से खरीदी जा रही अतिरिक्त बिजली

TAGGED:

SAI GOVERNMENT
वाणिज्य कर विभाग
छत्तीसगढ़ राज्य सरकार
छत्तीसगढ़ में तबादला
GST JOINT COMMISSIONERS TRANSFER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.