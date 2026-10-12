जीएसटी के 10 ज्वाइंट कमिश्नर का तबादला, विजिलेंस यूनिट हेड भी बदले गए, राज्य सरकार ने जारी किया निर्देश
छत्तीसगढ़ में जीएसटी के 10 ज्वाइंट कमिश्नर का तबादला हुआ है. राज्य सरकार ने आदेश जारी किया है. ब्यूरो चीफ भूपेंद्र दुबे की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 12, 2026 at 10:50 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने वाणिज्य कर विभाग में पदस्थापित 10 जॉइंट कमिश्नर स्तर के पदाधिकारी का तबादला किया है. तबादले के बाद पदस्थापन के लिए निर्देश जारी कर दिए गए . जो तबादला किया गया है उसमें राज्य कर संयुक्त आयुक्त रायपुर संभाग दो की पदाधिकारी सोनल के मिश्रा को मुख्यालय में पदस्थापित किया गया है. उन्हें विजलेंस यूनिट का हेड बनाया गया है.
कुल 10 अधिकारियों का तबादला
याचना तांबे जो मुख्यालय में राज्य कर आयुक्त के पद पर पदस्थ थीं उन्हें राज्य कर संयुक्त आयुक्त दुर्ग संभाग का प्रभार दिया गया है. सुनील चौधरी जो राज्य कर संयुक्त आयुक्त रायपुर संभाग एक में कार्यरत थे उन्हें जगदलपुर संभाग में राज्य कर संयुक्त आयुक्त बनाकर भेजा गया है.
जॉइंट कमिश्नर ऑडिट रायपुर के पद पर पदस्थ दीपक गिरी को रायपुर में संभाग दो का जॉइंट कमिश्नर बनाया गया है. विजिलेंस में जॉइंट कमिश्नर का कार्य देख रहे नरेंद्र वर्मा को जॉइंट कमिश्नर रायपुर संभाग एक पर पदस्थापित किया गया है. जॉइंट कमिश्नर लता डी त्यागी जो जॉइंट कमिश्नर बिलासपुर अपील के पद पर पदस्थापित थीं. उन्हें जॉइंट कमिश्नर नया रायपुर संभाग में पदस्थापित किया गया है. वहीं भावना अली जो नया रायपुर में जॉइंट कमिश्नर के पद पर तैनात थीं. उन्हें मुख्यालय में जॉइंट कमिश्नर के पद पर भेजा गया है.
गुलाप पुरसेठ जो दुर्ग संभाग की ज्वाइंट कमिश्नर थीं. उन्हें जॉइंट कमिश्नर अपील रायपुर एक संभाग के लिए भेजा गया है. वहीं जॉइंट कमिश्नर ऑडिट के पद पर पदस्थापित मुकेश त्यागी को जॉइंट कमिश्नर अपील बिलासपुर के पद पर स्थानांतरित किया गया है.