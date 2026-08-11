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घुसपैठियों को दी पनाह, तो खैर नहीं, सरकार का अल्टीमेटम, काम पर रखने वालों पर भी होगी कार्रवाई

बांग्लादेशी घुसपैठ पर सरकार सख्त, अब पनाह देने वालों की भी खैर नहीं, गृह मंत्री ने दिया अल्टीमेटम

Deputy CM Vijay Sharma
डिप्टी सीएम विजय शर्मा (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 11, 2026 at 8:59 PM IST

4 Min Read
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रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़े जाने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने अवैध घुसपैठ के खिलाफ अपना रुख और सख्त कर दिया है. गृह मंत्री विजय शर्मा ने साफ कहा है कि सिर्फ घुसपैठियों की पहचान और गिरफ्तारी ही नहीं, बल्कि उन्हें काम देने, किराए पर रखने या पनाह देने वालों की भूमिका पर भी नजर रखी जाएगी. सरकार ने आम लोगों से भी संदिग्ध लोगों की जानकारी पुलिस तक पहुंचाने की अपील की है. इसके लिए टोल फ्री नंबर 18002331905 जारी किया गया है.

घुसपैठियों को पनाह देने वालों पर सरकार की नजर

छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि अवैध घुसपैठ सरकार के लिए गंभीर मुद्दा है. सरकार का कहना है कि संदिग्ध विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए जिलों में नोडल अधिकारी तय किए गए हैं और एसटीएफ का गठन भी किया गया है. सरकार अब इस बात की भी जांच पर जोर दे रही है कि संदिग्ध विदेशी नागरिक राज्य में कैसे पहुंचे, कहां रह रहे हैं और उन्हें रोजगार या रहने की सुविधा किसने उपलब्ध कराई. गृह मंत्री ने लोगों से अपील की है कि किसी भी व्यक्ति की पहचान को लेकर संदेह हो तो खुद कार्रवाई करने के बजाय पुलिस को सूचना दें.

बांग्लादेशी घुसपैठ पर साय सरकार का सख्त एक्शन (ETV BHARAT)

काम पर रखने से पहले पहचान जरूरी

सरकार का संदेश साफ है,किसी भी व्यक्ति को काम पर रखने या किराए पर रखने से पहले उसकी पहचान और दस्तावेजों की जांच करें.गृह मंत्री के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति अचानक आपके इलाके में नजर आने लगे, किराए पर रहने लगे या किसी ठेकेदार, टेंट संचालक अथवा दूसरे काम से जुड़ा दिखाई दे, लेकिन उसकी पहचान और पता स्पष्ट न हो, तो इसकी सूचना पुलिस को दी जा सकती है. उन्होंने कहा कि केवल किसी व्यक्ति के बाहरी रूप, भाषा या अचानक इलाके में दिखाई देने के आधार पर उसे विदेशी या घुसपैठिया मानना उचित नहीं है. संदिग्धता की स्थिति में दस्तावेजों और आधिकारिक सत्यापन की जिम्मेदारी पुलिस और संबंधित प्रशासन की है.

सरकार ने जारी किया टोल फ्री नंबर

सरकार ने आम लोगों से संदिग्ध विदेशी नागरिकों की जानकारी साझा करने की अपील की है.टोल फ्री नंबर: 1800-233-1905 जारी किया है. सरकार के मुताबिक, सूचना देते समय संदिग्ध व्यक्ति के बारे में उपलब्ध जानकारी और उसकी लोकेशन बताई जा सकती है. पुलिस सूचना की जांच करेगी और सत्यापन के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. यानी सरकार अब आम लोगों की सूचना को भी घुसपैठ की पहचान के अभियान में अहम मान रही है.

एक-एक को खोजकर भेजेंगे वापस : गृह मंत्री

गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि सरकार अवैध घुसपैठ के मामलों में सख्ती से कार्रवाई करेगी. उनका कहना है कि ऐसे लोगों की पहचान कर उन्हें नियमानुसार वापस भेजने की प्रक्रिया की जाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार का अभियान सिर्फ एक-दो लोगों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि संदिग्ध मामलों की पहचान और जांच लगातार जारी रहेगी.

अब सवाल पनाह देने वालों पर

इन घटनाओं के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर कोई विदेशी नागरिक अवैध रूप से भारत में रह रहा है, तो उसे यहां रहने, काम करने या पहचान संबंधी दस्तावेज हासिल करने में मदद कैसे मिली. यही वह कड़ी है जिस पर अब सरकार और पुलिस की नजर है. किसने किराए पर मकान दिया,किसने काम पर रखा,किसने पहचान संबंधी दस्तावेज बनवाने में मदद की,और अगर किसी व्यक्ति की पहचान संदिग्ध थी, तो उसके सत्यापन की कोशिश क्यों नहीं की गई,इन सवालों की जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी.

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