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BSP लोहा चोरी केस, सीबीआई करेगी जांच, राज्य सरकार ने दी सहमति, ईटीवी भारत ने दिखाई थी खबर

दुर्ग : बीएसपी लोहा चोरी केस की जांच अब सीबीआई को मिल गई है. छत्तीसगढ़ सरकार ने इस मामले की जांच के लिए सीबीआई जांच की सिफारिश की थी. जिसे मंजूर कर लिया गया है.गृह विभाग ने 25 सितंबर 2026 को इस संबंध में अधिसूचना जारी की है. ईटीवी भारत ने बीएसपी लोहा चोरी केस की खबर दिखाई थी. उसके बाद से इस केस में लगातार सीबीआई जांच की मांग हो रही थी.

राज्य सरकार ने की थी सीबीआई जांच की सिफारिश

मामला भिलाई स्टील प्लांट में लोहा चोरी से जुड़ा है. इस संबंध में पुरानी भिलाई थाने में अपराध क्रमांक 277/2026 दर्ज किया गया है. मामले में भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की कई धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया. इनमें धारा 303(2), 317(4), 319(2), 336(3), 338, 340(2), 111, 112, 61(2)(क) और 3(5) शामिल हैं. मामले की जांच के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 की धारा 6 के तहत अपनी सहमति प्रदान की है. अधिसूचना के मुताबिक दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का विस्तार पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में किया गया है, ताकि पुरानी भिलाई थाने में दर्ज अपराध क्रमांक 277/2026 की जांच की जा सके.

राज्य शासन की तरफ से जारी सहमति पत्र (ETV BHARAT)

छत्तीसगढ़ गृह विभाग ने दी जानकारी

CBI जांच के दौरान मामले से जुड़े दस्तावेज, पुलिस रिकॉर्ड, उपलब्ध साक्ष्य और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं की पड़ताल की जाएगी. साथ ही लोहा चोरी से जुड़े पूरे घटनाक्रम और इसमें शामिल लोगों की भूमिका भी जांच के दायरे में आ सकती है. जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. गृह विभाग की यह अधिसूचना नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन से जारी की गई है. आदेश छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा उनके आदेशानुसार उप-सचिव आरपी चौहान के हस्ताक्षर से जारी हुआ है.

अब CBI जांच शुरू होने के बाद इस मामले में नए खुलासे होने की उम्मीद है. जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है और BSP लोहा चोरी मामले में किन लोगों की भूमिका सामने आती है, इस पर सबकी नजर रहेगी.