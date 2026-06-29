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छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी हो रही पूरी, कांग्रेसियों के पास नहीं है कोई मुद्दा- सीएम साय

सीएम विष्णुदेव साय सोमवार को जांजगीर चांपा के दौरे पर थे. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा

CM Vishnu Deo Sai
सीएम विष्णुदेव साय (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 29, 2026 at 10:45 PM IST

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जांजगीर चांपा: छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय सोमवार को जांजगीर चांपा के दौरे पर चांपा पहुंचे. यहां पर उन्होंने अपने ढाई साल के कार्यों की बातें मीडिया से की. सीएम साय ने दावा किया कि राज्य सरकार के ढाई साल के कार्यकाल में राज्य को विकसित करने का काम हुआ है. उन्होंने दावा किया कि चुनाव में जो भी मोदी की गारंटी के तहत जनता से वादा किया गया था. सरकार बनने के साथ ही प्राथमिकता के आधार पर इन वादों को पूरा किया गया है. प्रदेश के किसान, युवा, महिला सभी को सरकार का लाभ पहुंचाया जा रहा है. राज्य में पीएससी घोटालेबजों पर कार्रवाई हुई है.

सीएम साय का कांग्रेस पर हमला

राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने को लेकर सीएम साय ने कांग्रेसियों पर चुटकी ली. उन्होंने कहा कि अब कांग्रेसियों के पास आरोप लगाने के सिवा कुछ भी नहीं बचा हैं, जिस तरह मोदी की गारंटी का असर पश्चिम बंगाल में देखने को मिला और भाजपा का परचम लहराया है, उसकी तरह आगामी चुनाव में कांग्रेस का सूपड़ा साफ होगा, उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार बनाने का सपना देखते हैं, जी कभी पूरा नहीं होगा, सपना देखना उनका अधिकार हैं.हमारी सरकार ने आम लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया है.

सीएम साय का कांग्रेस पर निशाना (ETV BHARAT)

अगले चुनाव में कांग्रेस का सूपड़ा राज्य से साफ हो जाएगा. अपना अस्तित्व बचाने के लिए कांग्रेसी सपना देख रहे हैं- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के साथ मंत्री गुरु खुशवंत साहेब और संगठन मंत्री राम प्रताप सिंह भी चाम्पा गए. यहां चाम्पा में आरएसएस के प्रान्त कार्यवाह चंद्रशेखर देवांगन के पिता बंशी लाल देवांगन के दसगात्र वे शामिल हुए. उन्होंने शोकाकुल परिवार को ढांढस बंधाया

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