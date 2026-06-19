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बिजली बिल बढ़ाकर उपभोक्ताओं पर साय सरकार ने डाला बोझ, लोकतंत्र के मंदिर को केंद्र ने बनाया बाजार : भूपेश बघेल

छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बिजली की बढ़ी दरों समेत स्कूलों में मंत्रोच्चार अनिवार्य करने को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया.

Bhupesh attack on state and central government
राज्य और केंद्र सरकार पर भूपेश का हमला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 19, 2026 at 12:02 PM IST

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दुर्ग : छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बिजली की बढ़ी दर, NEET पेपर लीक मामले और स्कूलों में मंत्रोच्चार के निर्णय पर राज्य समेत केंद्र सरकार को घेरा. भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश में बिजली की दरों में भारी बढ़ोतरी हुई है. पिछले ढाई सालों में इसमें एक तिहाई की वृद्धि की जा चुकी है, जिससे आम जनता और किसान बेहद परेशान हैं.

अपने शासन को करवाया याद

भूपेश बघेल ने अपनी सरकार की याद दिलाते हुए कहा कि हमारी सरकार ने कभी बिजली की दरें नहीं बढ़ाईं, बल्कि जनता को हाफ बिजली बिल योजना का सीधा लाभ दिया था. इसके अलावा, उन्होंने बाजार में नकली खाद मिलने और उसे महंगे दामों पर बेचे जाने का आरोप लगाते हुए सरकार से जनता को तुरंत राहत देने की मांग की.

नीट पेपर लीक पर केंद्र को घेरा

नीट परीक्षा विवाद पर बोलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में एक भी परीक्षा ऐसी नहीं हुई जो पेपर लीक या पेपर चोरी से बची हो. इस अव्यवस्था के कारण छात्र डिप्रेशन में आकर आत्महत्या करने को मजबूर हैं. उन्होंने इसके लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की. विपक्ष के नेताओं को तोड़े जाने पर उन्होंने तंज कसा कि सरकार के पास निराश्रितों को पेंशन देने के पैसे नहीं हैं, लेकिन सांसद-विधायक खरीदने के लिए करोड़ों रुपए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि लोकसभा को मंदिर की जगह मंडी बना दिया गया है और पैसे के दम पर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है.

राहुल गांधी और स्कूलों में मंत्रोच्चार पर भी दिया जवाब

राहुल गांधी के दौरे पर उन्होंने कहा कि बीजेपी के शीर्ष नेता उनसे डरते हैं और उन्हें डी-रेल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन राहुल जी अपनी धुन के पक्के हैं. वहीं स्कूलों में मंत्रोच्चार अनिवार्य किए जाने के फैसले को उन्होंने संविधान के विपरीत बताया. बघेल ने कहा कि हम हिंदू गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, लेकिन समाज में कबीर, गुरु घासीदास, सिख और महावीर को मानने वाले लोग भी हैं. सब पर एक जैसी चीजें थोपना गलत है.उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि बच्चों को मंत्र सिखाने से पहले शिक्षा मंत्री और सीएम साय खुद इसे पढ़कर दिखाएं. साथ ही, उन्होंने चिंता जताई कि बच्चों को इतनी देर धूप में खड़ा रखने से वे बीमार पड़ सकते हैं.

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