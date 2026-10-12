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हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग के कुलसचिव भूपेंद्र कुलदीप सस्पेंड, हाईकोर्ट से राहत के बाद साय सरकार का एक्शन

भूपेंद्र कुलदीप पर कार्रवाई ( ETV BHARAT )

दुर्ग: हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग के कुलसचिव भूपेंद्र कुमार कुलदीप को राज्य शासन ने तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है. उच्च शिक्षा विभाग ने 12 अक्टूबर को इस संबंध में आदेश जारी किया. खास बात यह है कि हाईकोर्ट द्वारा अटैचमेंट आदेश रद्द किए जाने के महज तीन दिन बाद शासन ने यह कार्रवाई की है.

उच्च शिक्षा विभाग से आदेश जारी उच्च शिक्षा विभाग ने 12 अक्टूबर को इस संबंध में आदेश जारी किया. खास बात यह है कि हाईकोर्ट द्वारा अटैचमेंट आदेश रद्द किए जाने के महज तीन दिन बाद शासन ने यह कार्रवाई की है. कुलदीप कोर्ट से राहत मिलने के बाद विश्वविद्यालय में ज्वाइनिंग देने पहुंचे थे, लेकिन उनके कक्ष में ताला लगा मिला था. शासन के निलंबन आदेश में महिला कर्मचारी के वेतन से कथित तौर पर 1 लाख 49 हजार 384 रुपए दूसरे खाते में ट्रांसफर कराने, अधिकारों के कथित दुरुपयोग और विश्वविद्यालय में अन्य अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है.निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर निर्धारित किया गया है.