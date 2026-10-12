हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग के कुलसचिव भूपेंद्र कुलदीप सस्पेंड, हाईकोर्ट से राहत के बाद साय सरकार का एक्शन
भूपेंद्र कुलदीप को हाईकोर्ट से तीन दिन पहले राहत मिली थी. उसके बाद सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है. अतुल शर्मा की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 12, 2026 at 6:54 PM IST
दुर्ग: हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग के कुलसचिव भूपेंद्र कुमार कुलदीप को राज्य शासन ने तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है. उच्च शिक्षा विभाग ने 12 अक्टूबर को इस संबंध में आदेश जारी किया. खास बात यह है कि हाईकोर्ट द्वारा अटैचमेंट आदेश रद्द किए जाने के महज तीन दिन बाद शासन ने यह कार्रवाई की है.
उच्च शिक्षा विभाग से आदेश जारी
उच्च शिक्षा विभाग ने 12 अक्टूबर को इस संबंध में आदेश जारी किया. खास बात यह है कि हाईकोर्ट द्वारा अटैचमेंट आदेश रद्द किए जाने के महज तीन दिन बाद शासन ने यह कार्रवाई की है. कुलदीप कोर्ट से राहत मिलने के बाद विश्वविद्यालय में ज्वाइनिंग देने पहुंचे थे, लेकिन उनके कक्ष में ताला लगा मिला था. शासन के निलंबन आदेश में महिला कर्मचारी के वेतन से कथित तौर पर 1 लाख 49 हजार 384 रुपए दूसरे खाते में ट्रांसफर कराने, अधिकारों के कथित दुरुपयोग और विश्वविद्यालय में अन्य अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है.निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर निर्धारित किया गया है.
हाईकोर्ट ने निरस्त किया था अटैचमेंट आदेश
भूपेंद्र कुलदीप को 29 सितंबर को उच्च शिक्षा विभाग ने कुलसचिव पद से हटाकर उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर में अटैच कर दिया था. उनकी जगह दुर्ग के शासकीय वीवाईटी पीजी कॉलेज के इतिहास विभाग के प्राध्यापक डॉ. अनिल कुमार पांडेय को प्रभारी कुलसचिव बनाया गया था. कुलदीप ने शासन के इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. 9 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने अटैचमेंट आदेश निरस्त कर दिया. इसके बाद कुलदीप विश्वविद्यालय में ज्वाइनिंग देने पहुंचे, लेकिन उनके कक्ष में ताला लगा मिला. अब 12 अक्टूबर को शासन ने उन्हें निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया है.
महिला कर्मचारी के वेतन से जुड़ा है मामला
कुलदीप के खिलाफ 3 अगस्त 2026 को दुर्ग के मोहन नगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी. मामला विश्वविद्यालय की दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी शुभांगी मराठे के वेतन से जुड़ा है. आरोप है कि कर्मचारी का मासिक वेतन 11,515 रुपए निर्धारित था, लेकिन उन्हें केवल 2,200 रुपए दिए जाते थे. शेष राशि फोनपे या पेटीएम के माध्यम से कुलदीप के बेटे के खाते में ट्रांसफर कराई जाती थी. पुलिस के मुताबिक, 6 फरवरी 2025 से 4 जुलाई 2026 के बीच कथित तौर पर 1,49,384 रुपए का लेनदेन हुआ. इस मामले में कुलदीप को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उसी दिन थाने से मुचलके पर रिहा कर दिया गया.
अधिकारों के दुरुपयोग का आरोप
शासन के आदेश में अधिकारों के दुरुपयोग की भी बात सामने आई है. इस संदर्भ में दुर्ग संभाग के आयुक्त की रिपोर्ट का हवाला दिया गया है. आदेश में 24 जुलाई को जारी कारण बताओ नोटिस और 10 अक्टूबर को विभागीय जांच गठित करने के प्रस्ताव का भी जिक्र है. इससे पहले विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद ने 29 अगस्त को कुलदीप के वित्तीय अधिकार वापस लेने का निर्णय लिया था. अब शासन ने उन्हें निलंबित कर दिया है.