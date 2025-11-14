Bihar Election Results 2025

धान खरीदी पर साय कैबिनेट का बड़ा फैसला, विपणन संघ को करोड़ों की राशि मंजूर, रबी की फसल पर भी हुआ फैसला

धान खरीदी पर विष्णुदेव साय कैबिनेट ने अहम फैसला लिया है.

Vishnudev Sai Cabinet Meeting
विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 14, 2025 at 6:14 PM IST

रायपुर: महानदी भवन में शुक्रवार को साय कैबिनेट की अहम बैठक हुई. इस मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए हैं. सबसे बड़ा फैसला धान खरीदी को लेकर किया गया है. 15 नवंबर शनिवार से धान की खरीदी होने जा रही है. इसको लेकर साय कैबिनेट ने धान उपार्जन के लिए बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के लिए 15 हजार करोड़ रुपये के शासकीय प्रत्याभूति को मंजूरी दी है. इसके साथ ही खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए अतिरिक्त शासकीय प्रत्याभूति राशि रूपये 11,200 करोड़ रुपये प्रदान करने का फैसला लिया गया है. इन फैसलों की जानकारी डिप्टी सीएम अरुण साव ने मीडिया को दी है.

साय कैबिनेट के अहम फैसलों पर नजर: एक नजर साय कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसलों पर.

साय कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते डिप्टी सीएम अरुण साव (ETV BHARAT)

धान खरीदी को लेकर फैसला: छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अहम फैसला लिया है. खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन हेतु बैंकों, वित्तीय संस्थाओं को 15 हजार करोड़ रूपए की शासकीय प्रत्याभूति मंजूर की गई है. इसके साथ ही खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए विपणन संघ को अतिरिक्त शासकीय प्रत्याभूति राशि रूपये 11,200 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं.

दलहन तिलहन किसानों के लिए फैसला: डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि साय कैबिनेट ने खरीफ एवं रबी विपणन मौसम में दलहन-तिलहन फसल के उपार्जन के लिए फैसला लिया है. इसमें प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत प्राइस सपोर्ट स्कीम (पीएसएस) के तहत उपार्जन करने का फैसला लिया गया है.

दलहन तिलहन में कौन कौन सी फसलें की गई है शामिल: प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान अंतर्गत खरीफ विपणन मौसम में अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली एवं सोयाबीन जैसी फसलों की समर्थन मूल्य पर खरीदी होती है. इसके अलावा रबी मौसम में दलहन-तिलहन फसल जैसे चना, सरसों, मसूर का उपार्जन समर्थन मूल्य पर किया जाता है. दलहन-तिलहन का समर्थन मूल्य पर उपार्जन की व्यवस्था प्रदेश की मंडियों में होने से बाजार में प्रतिस्पर्धा बनी रहती है, जिसके कारण किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त होता है.

साय कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन किया है. इसके तहत सार्वजनिक उपक्रम विभाग का मर्जर वाणिज्य और उद्योग विभाग में किया गया है. बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग का संविलियन योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में किया गया है. इस फैसले का मकसद मिनिमम गवर्मेंट मैक्सिमम गवर्नेंस को लागू करना है.

शासकीय आवास योजनाओं को लेकर फैसला: मंत्रिपरिषद ने दीनदयाल आवास योजना, अटल आवास योजना, अटल विहार योजना एवं नवा रायपुर मुख्यमंत्री आवास योजना को लेकर बड़ा फैसला किया है. इसमें कई प्रावधानों के तहत घरों की बिक्री की अनुमति दी गई है.

ईडब्ल्यूएस एवं एलआईजी भवनों, फ्लैटों के विक्रय के लिए तीन बार विज्ञापन जारी किया जाएगा. उसके बाद भी जो भवन नहीं बिकेंगे उन्हें पात्र हितग्राहियों को बेचा जाएगा. ऐसे हितग्राहियों को शासन द्वारा स्वीकृत अनुदान की पात्रता नहीं होगी. अनुदान की पात्रता केवल निर्धारित आय वर्ग के हितग्राही को ही होगी.

ईडब्ल्यूएस एवं एलआईजी भवनों, फ्लैटों के विक्रय हेतु 03 बार विज्ञापन होने के बाद इसको बेचने का प्रस्ताव दिया गया है. इसके तहत एकल व्यक्ति या शासकीय/अर्धशासकीय अथवा निजी संस्थाओं द्वारा एक से अधिक संपत्ति क्रय करने का (Bulk Purchase) के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. इससे एकल व्यक्ति या शासकीय/अर्धशासकीय अथवा निजी संस्था के नाम पर एक से अधिक भवनों को मांग अनुसार विक्रय किया जा सकेगा, परन्तु इन्हें शासन द्वारा स्वीकृत अनुदान की पात्रता नहीं होगी. इस फैसले का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक हितग्राहियों को इसका लाभ मिले.

क्रिकेट से जुड़े फैसले: शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम नवा रायपुर अटल नगर को दीर्घ कालीन पूर्णतः संचालन से जुड़ा फैसला लिया गया है. इसके तहत विकास कार्यों के लिए इसे छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ को अनुबंध के अनुसार लीज पर देने का फैसला लिया गाय है. इस फैसले से राज्य के उभरते क्रिकेट खिलाड़ियों को उच्च स्तर का प्रशिक्षण और तकनीकी सुविधाएं मिल सकेंगी. इस फैसले से छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के और अधिक क्रिकेट मैच का आयोजन हो सकेगा.

