नशे के कारोबार पर लगेगा शिकंजा, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को मंजूरी, साय कैबिनेट का फैसला

रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में अहम फैसले लिए गए हैं. बैठक में छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक, सुरक्षा, तकनीकी और बुनियादी ढांचे से जुड़े 9 अहम और दूरगामी फैसलों पर मुहर लगी. कैबिनेट के ये निर्णय न केवल नशा, अपराध और सुरक्षा के खिलाफ सख्त संदेश देते हैं, बल्कि डिजिटल गवर्नेंस, स्टार्टअप, एविएशन और नगरीय सुविधाओं को नई दिशा देने वाले माने जा रहे हैं.





एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स से नशे पर सीधा वार



मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए साय कैबिनेट ने बड़ा निर्णय लेते हुए प्रदेश के 10 जिलों में जिला स्तरीय एन्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के गठन को मंजूरी दी है. इसके लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के मुख्य बजट में 100 नए पदों की स्वीकृति प्रदान की गई है. रायपुर, महासमुंद, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा, कबीरधाम, जशपुर, राजनांदगांव और कोरबा में यह विशेष फोर्स नशे के नेटवर्क पर निर्णायक कार्रवाई करेगी.





स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप से आपात हालात में त्वरित एक्शन



किसी भी बड़ी आपराधिक या आतंकी घटना से निपटने के लिए पुलिस मुख्यालय के विशेष शाखा अंतर्गत स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) के गठन को स्वीकृति दी गई है. इसके लिए 44 नवीन पद स्वीकृत किए गए हैं. यह विशेष प्रशिक्षित टीम अचानक उत्पन्न हालात में तुरंत मौके पर पहुंचकर खतरे को नियंत्रित और समाप्त करने में सक्षम होगी.



उड़ान प्रशिक्षण संगठन से छत्तीसगढ़ में पायलट होंगे तैयार



कैबिनेट ने राज्य के एयरपोर्ट और हवाई पट्टियों पर फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन (FTO) की स्थापना का अहम फैसला लिया है. निजी सहभागिता से संचालित यह संस्थान पायलट प्रशिक्षण के साथ-साथ विमानन क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर खोलेगा. इससे एयरक्राफ्ट रिसाइक्लिंग, हेलीकॉप्टर बंकिंग और एयरो स्पोर्ट्स जैसी गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा.





नवाचार के लिए स्टार्टअप नीति 2025-26



मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ नवाचार एवं स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति 2025-26 को मंजूरी दी है. इस नीति से राज्य में स्टार्टअप ईको-सिस्टम, इन्क्यूबेटर्स और नवाचार आधारित उद्यमों को मजबूती मिलेगी. साथ ही स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग में सुधार और निवेश आकर्षित करने की दिशा में यह नीति मील का पत्थर साबित होगी.





35 आवासीय कॉलोनियां नगरीय निकायों को सौंपने का फैसला

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल और रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित और पूर्ण हो चुकी 35 आवासीय कॉलोनियों को नगर निगम और नगर पालिकाओं को सौंपने का निर्णय लिया गया है . इससे कॉलोनीवासियों को पानी, सड़क, बिजली, सफाई जैसी मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी और दोहरे रखरखाव शुल्क से राहत मिलेगी.



नवा रायपुर में बहुमंजिला शासकीय भवन का निर्माण

नवा रायपुर अटल नगर में शासकीय विभागों और निगम-मंडलों के लिए एक वृहद बहुमंजिला भवन बनाने का निर्णय लिया गया है. इससे भूमि का बेहतर उपयोग होगा.



सिरपुर और अरपा क्षेत्र के विकास को प्रशासनिक ताकत



सिरपुर और अरपा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में सुनियोजित विकास को गति देने के लिए शासकीय भूमि आबंटन का अधिकार संबंधित जिला कलेक्टरों को सौंपा गया है. वर्तमान वित्तीय स्थिति को देखते हुए भूमि आबंटन 1 रुपए प्रीमियम और भू-भाटक पर किया जाएगा, जिससे मास्टर प्लान का क्रियान्वयन तेज होगा.



क्लाउड फर्स्ट नीति डिजिटल शासन की नई नींव



साय कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ क्लाउड फर्स्ट नीति को लागू करने की स्वीकृति दी है.इसके तहत सभी शासकीय विभाग केवल भारत सरकार द्वारा अनुमोदित क्लाउड सेवा प्रदाताओं से ही सेवाएं लेंगे. इससे आईटी लागत में कमी, बेहतर साइबर सुरक्षा, आपदा के समय सेवाओं की निरंतरता और नागरिक सेवाओं की 24x7 उपलब्धता सुनिश्चित होगी.

