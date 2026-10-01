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उन्नाव में सई और गंगा ने मचाई तबाही; पुरवा तक पहुंचा बाढ़ का पानी, हजारों बीघा फसल जलमग्न

रसूलपुर बकिया और मोहन समेत कई इलाकों में घुसा सई और गंगा का पानी

उन्नाव में बाढ़
उन्नाव में बाढ़ (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 1, 2026 at 2:56 PM IST

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उन्नाव: सई, कल्याणी और गंगा नदियों के बढ़ते जलस्तर ने उन्नाव में किसानों और ग्रामीणों की मुश्किलें फिर बढ़ा दी हैं. बुधवार को गंगा के जलस्तर में नौ सेंटीमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई. हसनगंज के बाद अब पुरवा क्षेत्र में भी बाढ़ का पानी पहुंच गया है. हजारों बीघा धान की फसलें जलमग्न होने से किसानों को भारी नुकसान की चिंता सताने लगी है.

वहीं, निचले इलाकों में घरों के बाद दुकान और गोदाम भी पानी की चपेट में आने लगे हैं. सई नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से रसूलपुर बकिया, अहमदपुर तकटोली, बिछपरी और कस्बा मोहन क्षेत्र में स्थिति बिगड़ रही है. मोहन निवासी रामकिशोर सिंह की परचून सामग्री के स्टोर में पानी भर गया.

इससे लाखों रुपये का सामान भीगकर खराब होने की बात कही गई है. व्यापारियों और ग्रामीणों ने प्रशासन से प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री उपलब्ध कराने, नुकसान का सर्वे कराकर मुआवजा देने और जलनिकासी की व्यवस्था कराने की मांग की है. मोहन के ईओ जितेंद्र कुमार ने बताया कि प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए जागरूक किया जा रहा है. सुरक्षा के मद्देनजर लोगों को आसरा आवास में भेजने की व्यवस्था की जा रही है.


600 मीटर सड़क पर कटान का खतरा: गंगा का जलस्तर दोबारा बढ़ने से कालीमिट्टी-शिवराजपुर मार्ग पर भी संकट गहरा गया है. गंगा पुल के पास करीब 600 मीटर सड़क का हिस्सा धारा परिवर्तित होने से कट गया है. इससे मार्ग के पूरी तरह कटकर बह जाने का खतरा बना हुआ है. लोक निर्माण विभाग ने कटान रोकने के लिए काम शुरू कर दिया है.

मोटरबोट की मदद से कटान स्थल पर बालू की बोरियां डाली जा रही हैं. किसान स्वामी शंकर यादव, संजय यादव और मुकेश ने बताया कि खेतों में पानी भरने से धान की फसल बर्बाद हो रही है. जलस्तर और बढ़ा तो नुकसान और बढ़ने की आशंका है.

उन्नाव में सई और गंगा ने मचाई तबाही
उन्नाव में सई और गंगा ने मचाई तबाही (Photo Credit: ETV Bharat)



एक दर्जन गांवों में बाढ़ का असर: लगातार बारिश के कारण दुंदपुर, परसंदन, पिड़हारी, भितरेपार, शिवसंग, मोहम्मदपुर, नयाखेड़ा और मढ़ियाऊ समेत करीब एक दर्जन गांव प्रभावित हैं. पानी भरने से ग्रामीण बीमार भी पड़ रहे हैं. स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ग्राम दुंदपुर पहुंचकर 98 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया और दवाएं वितरित की. प्रशासन की ओर से राहत कार्य भी शुरू किए गए हैं.



असोहा-गोमापुर मार्ग पर आवागमन प्रभावित: सई नदी का पानी बढ़ने से असोहा-गोमापुर मार्ग पर भी पानी भर गया है. देवरा, बाबा घाट, भाऊमऊ और सरैया गांवों के पास सड़क पर पानी आने से करीब 500 लोगों का आवागमन प्रभावित है. ग्रामीणों को आशंका है कि जलस्तर बढ़ा तो मार्ग बंद हो सकता है और लखनऊ जाने के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा.

ग्रामीणों की मांग पर संवेदनशील स्थानों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की जा रही है. बाढ़ प्रभावित परिवारों से सदर विधायक पंकज गुप्ता ने मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं. बुधवार को करीब 800 परिवारों को राहत सामग्री वितरित की गई.

किसानों और ग्रामीणों की मुश्किलें फिर बढ़ी
किसानों और ग्रामीणों की मुश्किलें फिर बढ़ी (Photo Credit: ETV Bharat)



भितरेपार में 90 प्रतिशत फसल खराब: नवाबगंज क्षेत्र में भी बाढ़ का पानी खेतों में भरने से फसलें प्रभावित हुई हैं. राजस्व विभाग की टीमों ने नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है. लेखपाल शैलेंद्र कुमार के अनुसार भितरेपार में करीब 90 प्रतिशत फसलें प्रभावित हुई हैं.

पिड़हारी में 65 प्रतिशत, जबकि सेरसा और सलेमपुर में करीब 50-50 प्रतिशत फसलें जलमग्न हैं. परसंदन ग्रामसभा के प्रभावित हिस्सों में करीब 80 प्रतिशत फसल नुकसान का आकलन किया गया है. दुंदपुर में पानी भरने से संपर्क मार्ग भी कट गया है. राजस्व विभाग की टीमें लगातार सर्वे कर रही हैं.

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