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उन्नाव में सई और गंगा ने मचाई तबाही; पुरवा तक पहुंचा बाढ़ का पानी, हजारों बीघा फसल जलमग्न

उन्नाव में बाढ़ ( Photo Credit: ETV Bharat )

उन्नाव: सई, कल्याणी और गंगा नदियों के बढ़ते जलस्तर ने उन्नाव में किसानों और ग्रामीणों की मुश्किलें फिर बढ़ा दी हैं. बुधवार को गंगा के जलस्तर में नौ सेंटीमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई. हसनगंज के बाद अब पुरवा क्षेत्र में भी बाढ़ का पानी पहुंच गया है. हजारों बीघा धान की फसलें जलमग्न होने से किसानों को भारी नुकसान की चिंता सताने लगी है.