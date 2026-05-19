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'पंचायतों में होगा समस्याओं का समाधान' बोले दिलीप जायसवाल- '30 दिन समय 31वें दिन सस्पेंड'

मुजफ्फरपुर में मंत्री दिलीप जायसवाल ने साफ कर दिया है कि अगर काम में देरी हुई तो 31वें दिन अधिकारी खुदको निलंबित मान लें.

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दिलीप जायसवाल (दिलीप जायसवाल सोशल मीडिया)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 19, 2026 at 12:58 PM IST

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मुजफ्फरपुर : बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी 'सहयोग शिविर' योजना के तहत मंगलवार से मुजफ्फरपुर जिले की 23 पंचायतों में शिविर की शुरुआत हो गई. भूमि एवं राजस्व मंत्री सह जिला प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल ने इसे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में सरकार की ऐतिहासिक और जनहितकारी पहल बताया.

23 पंचायतों में 'सहयोग शिविर' शुरू: मुजफ्फरपुर पहुंचने के बाद मंत्री दिलीप जायसवाल ने गरीब स्थान मंदिर में पूजा-अर्चना की. इसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि अब लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए प्रखंड, अनुमंडल और जिला कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा. सरकार स्वयं पंचायत स्तर पर पहुंचकर आम लोगों की शिकायतों का समाधान करेगी.

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"सहयोग शिविर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सोच का परिणाम है, जिसके तहत पंचायत स्तर पर कैंप लगाकर ऑन-द-स्पॉट शिकायतों का निपटारा किया जाएगा. सभी संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है और हर शिकायत का निष्पादन 30 दिनों के भीतर करना अनिवार्य होगा."-दिलीप जायसवाल, भूमि एवं राजस्व मंत्री सह जिला प्रभारी मंत्री

30 दिन में करना होगा काम- दिलीप जायसवाल: साथ ही बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने साफ कर दिया है कि 30 दिन के अंदर अगर पदाधिकारी मामलों का निष्पादन नहीं कर पाते हैं तो 31वें दिन वह स्वत: निलंबित माने जाएंगे. ऐसे पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. बता दें कि जिले में पहले चरण के तहत 23 पंचायतों में शिविर लगाए गए हैं.

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बाबा गरीबनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना करते दिलीप जायसवाल (दिलीप जायसवाल सोशल मीडिया)

कुल 8008 आवेदन प्राप्त: प्रशासन के अनुसार अब तक कुल 8008 आवेदन प्राप्त हुए हैं. अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि किसी भी आवेदन को लंबित नहीं रखा जाए. जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने समीक्षा बैठक कर सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि शिविर स्थल पर ही लोगों को सेवाओं और शिकायतों के निष्पादन से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई जाए, ताकि आम लोगों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े.

पहली बार लगा सहयोग शिविर: मंगलवार को बंदरा, बरूआरी, सुमेरा, खरौनाडीह, धरमपुर, महमदपुर महमदा, बांस घाट, मीरापुर, जमालाबाद, झपहा, वीरपुर, चांद केवारी, अहियापुर, मधौल, दातापुर पंचभरिया, शर्मा, अतरार, मथुरापुर बुजुर्ग, बड़का गांव उत्तरी, हथौरी, बाजी बुजुर्ग और सरमस्तपुर पंचायतों में शिविर आयोजित किए गए.

मंत्री खुद कर रहे शिविरों का निरीक्षण: सहयोग शिविर की व्यवस्था का जायजा लेने के लिए मंत्री दिलीप जायसवाल मुसहरी के जमालाबाद, मीनापुर के धरमपुर और कुढ़नी के खरौनाडीह पंचायत भवन का निरीक्षण करेंगे. वहीं जल संसाधन विभाग के सचिव डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह भी कई पंचायतों का दौरा कर व्यवस्थाओं का निरीक्षण करेंगे.

सहयोग हेल्पलाइन नंबर जारी: प्रशासन ने आम लोगों की सुविधा के लिए सहयोग हेल्पलाइन नंबर 1100 और सहयोग पोर्टल भी सक्रिय किया है, जहां लोग अपनी शिकायतें और सुझाव ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं.

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पुलिस पदाधिकारियों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी लेते दिलीप जायसवाल (दिलीप जायसवाल सोशल मीडिया)

वहीं दिलीप जायसवाल के मुजफ्फरपुर पहुंचते ही उनका भव्य स्वागत किया गया. उसके बाद जिला प्रशासन द्वारा जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में पुलिस पदाधिकारियों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया.

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