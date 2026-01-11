ETV Bharat / state

साहू समाज के शपथ ग्रहण समारोह में बलौदाबाजार पहुंचे डिप्टी सीएम अरूण साव, कही बड़ी बात

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने साहू समाज के नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए समाज को एकजुट रहने का संदेश दिया. उन्होंने कहा कि समाज की ताकत उसकी एकता और विचारों में होती है. डिप्टी सीएम ने स्पष्ट शब्दों में कहा, “समाज में सिर्फ बड़े-बड़े भवन बना लेना ही विकास नहीं है. असली विकास तब होता है जब समाज की महिलाएं आगे बढ़ें और युवाओं को सही दिशा मिले.” उन्होंने कहा कि महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने के लिए सिलाई मशीन जैसे साधनों की व्यवस्था समाज स्तर पर की जानी चाहिए, ताकि महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत बन सकें और परिवार के साथ समाज को भी मजबूती मिले.

बलौदा बाजार: साहू समाज के जिला अध्यक्ष और तहसील परीक्षेत्र के शपथ ग्रहण समारोह में डिप्टी सीएम अरुण साव शामिल हुए. आयोजन में पूर्व गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू भी सहित कई विधायक और समाज से जुड़े गणमान्य लोग शामिल हुए. साहू समाज के शपथ ग्रहण समारोह के मंच से कई सामाजिक संदेश भी दिए गए. मंच से महिला सशक्तिकरण और धर्मांतरण जेसै मुद्दों पर भी विचार रखे गए. आयोजन में युवाओं की भूमिका पर भी चर्चा हुई.

अरूण साव ने कही बड़ी बात (Etv Bharat)



38 लाख की लागत से बने चबूतरे का लोकार्पण

कार्यक्रम के दौरान उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने साहू समाज के लिए 38 लाख की लागत से बने नवनिर्मित चबूतरे का लोकार्पण किया. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह चबूतरा आने वाले समय में समाज के आयोजनों, बैठकों और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बनेगा. उन्होंने इसे समाज की संगठित शक्ति का प्रतीक बताते हुए कहा, जब समाज एक मंच पर खड़ा होता है, तभी उसकी आवाज मजबूत होती है.







रक्तदान से सेवा का संदेश, 42 युवाओं ने किया ब्लड डोनेशन

कार्यक्रम की सबसे खास और सराहनीय बात यह रही कि साहू समाज के 42 युवाओं ने रक्तदान कर सेवा और सामाजिक जिम्मेदारी की मिसाल पेश की. रक्तदान शिविर में युवाओं की उत्साहपूर्ण भागीदारी ने यह दिखा दिया कि समाज का युवा वर्ग सिर्फ भाषण तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीन पर भी सेवा के लिए तैयार है.

डिप्टी सीएम अरुण साव ने रक्तदान करने वाले युवाओं की प्रशंसा करते हुए कहा कि “युवाओं की यह सोच समाज को सही दिशा में आगे ले जाएगी. सेवा भाव ही असली संस्कार है.”





साहू समाज ने दिया संगठन को मजबूत करने पर जोर

साहू समाज के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. नीरेंद्र साहू ने कहा कि संगठन की मजबूती, सामाजिक एकता और अनुशासन जरुरी है. समाज तभी आगे बढ़ेगा जब सभी पदाधिकारी और सदस्य एक लक्ष्य के साथ काम करेंगे. उन्होंने नवनियुक्त पदाधिकारियों से अपेक्षा जताई कि वे समाज के अंतिम व्यक्ति तक संगठन की सोच और योजनाओं को पहुंचाएंगे.





दिग्गज नेताओं की मौजूदगी

शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, विधायक मोतीलाल साहू, विधायक संदीप साहू, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष तजल सिंह साहू, नगर पालिका अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष समेत समाज और राजनीति से जुड़े कई प्रमुख चेहरे मौजूद रहे. कार्यक्रम के दौरान विधायक संदीप साहू ने मंच से कसडोल को नगरपालिका का दर्जा देने की मांग रखी. उन्होंने कहा कि कसडोल क्षेत्र तेजी से विकास कर रहा है और वहां की जनसंख्या और आवश्यकताओं को देखते हुए नगरपालिका बनाना जरूरी है.