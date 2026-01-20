प्री वेडिंग शूट पर बैन का फरमान, विवाह से पहले लाइट कैमरा और रील्स परंपरा पर हावी, क्यों विरोध में है समाज

ETV Bharat / state

प्री वेडिंग शूट का चलन आधुनिक समाज में जोरों पर है.लेकिन साहू समाज ने प्री वेडिंग शूट को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है.

प्री वेडिंग शूट पर बैन
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 20, 2026 at 3:48 PM IST

प्रवीण सिंह,रायपुर

रायपुर : भारतीय समाज में विवाह सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि दो परिवारों और दो जीवन की पवित्र शुरुआत है. लेकिन आज इस पवित्र बंधन से पहले ही कैमरा, लाइट, लोकेशन और रील्स हावी हो चुके हैं. पहाड़, झरने, महंगे होटल और ऐतिहासिक इमारतों में होने वाला प्री-वेडिंग शूट अब यादों से ज्यादा दिखावे की प्रतियोगिता बनता जा रहा है. सवाल ये है कि क्या यह ट्रेंड सिर्फ फैशन है, या फिर धीरे-धीरे हमारी संस्कृति, संस्कार और सामाजिक संतुलन पर एक गहरी चोट.

परंपरा की जगह प्रदर्शन, संस्कारों की जगह स्टेटस

कभी विवाह सादगी, मर्यादा और परिवार की सहभागिता से संपन्न होता था. लेकिन आज शादी से पहले ही जोड़ा खुद को सेलिब्रिटी कपल की तरह पेश करने में जुटा है. नए-नए कपड़े, महंगी गाड़ियां, दूर-दराज की लोकेशन और घंटों का शूट. यह सब उस भारतीय विवाह संस्कृति से बिल्कुल उलट है. जहां सादगी को ही सबसे बड़ा गहना माना गया है. साहू समाज जैसे कई सामाजिक संगठनों का कहना है कि यह परंपरा नहीं, बल्कि फिल्मी और बाजारू संस्कृति की नकल है, जो समाज की जड़ों को कमजोर कर रही है.

प्री-वेडिंग शूट पर साहू समाज ने लगाया बैन

छत्तीसगढ़ में शादी को परंपरा, संस्कार और सादगी से जोड़कर देखने वाले साहू समाज ने एक बड़ा और अहम सामाजिक फैसला लिया है. छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ की बैठक में इस प्रथा को समाज की परंपराओं के खिलाफ बताते हुए इसे पूरी तरह बंद करने का फैसला लिया गया.

साहू समाज ने किया बैन का प्रावधान

यह चलन साहू समाज की सहज, सरल और संस्कारी परंपरा से मेल नहीं खाता.अब समाज की नियमावली के तहत इस फैसले का सख्ती से पालन कराया जाएगा - प्रदीप साहू, सहसचिव, प्रदेश साहू संघ

मध्यम वर्ग पर बढ़ता आर्थिक बोझ

प्री-वेडिंग शूट आज सिर्फ एक शूट नहीं रहा, बल्कि एक पूरा पैकेज बन चुका है.डिजाइनर कपड़े, मेकअप आर्टिस्ट, महंगी लोकेशन, ड्रोन कैमरा और प्रोफेशनल टीम. इसका खर्च कई बार लाखों तक पहुंच जाता है. सवाल ये है कि क्या हर परिवार यह बोझ उठा सकता है?



प्री वेडिंग शूट पर युवतियों की मुहर, कहा - हमारी संस्कृति के खिलाफ है यह

प्री-वेडिंग शूट को लेकर समाज में चल रही बहस के बीच अब युवतियों की आवाज भी सामने आने लगी है. समाज की युवती ज्योति साहू ने इस चलन का विरोध करते हुए कहा कि प्री वेडिंग शूट न कराए जाने का फैसला सही और स्वागत करने योग्य है.

समाज के फैसला का युवतियों ने किया स्वागत

जब शादी से पहले ही रिश्ता ‘शादीशुदा’ जैसा दिखने लगे
पंडितों और धर्माचार्यों की सबसे बड़ी आपत्ति यही है कि प्री-वेडिंग शूट में दिखाई जाने वाली निकटता, पोज और रोमांटिक दृश्य भारतीय सनातन परंपरा की मर्यादा के खिलाफ हैं. आज हालत यह है कि प्री-वेडिंग एल्बम देखकर कोई भी कह दे कि ये तो पहले से ही शादीशुदा लगते हैं. धर्माचार्यों का कहना है कि विवाह, गृहस्थ जीवन की विधिवत शुरुआत है, उससे पहले ही उस तरह का प्रदर्शन शास्त्रों की भावना के खिलाफ है. इससे विवाह की पवित्रता और उसकी विशिष्टता धीरे-धीरे खत्म होती जा रही है.

सनातन परंपरा की मर्यादा के खिलाफ

राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने भी जताई थी आपत्ति

इससे पहले भी छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने प्रीवेडिंग शूट को लेकर बयान दिया था. किरणमयी नायक ने कहा था कि प्रीवेडिंग शूट महिलाओं के भविष्य के लिए खतरनाक है.इस बयान पर कई समाज और संगठन के लोगों ने सहमति जताई है.

किरणमयी नायक भी जता चुकी हैं विरोध

क्यों दिया था किरणमयी नायक ने बयान

किरणमयी नायक ने अपने बयान को लेकर कहा कि आयोग में एक ऐसा मामला आया था. शादी के दो दिन पहले ही रिश्ता टूट गया. जिसके बाद महिला आयोग में लड़की पक्ष ने शिकायत की. शिकायत के बाद लड़की पक्ष के खर्चे का पैसा लड़का पक्ष से दिलवाया गया. प्री वेडिंग शूट के फोटो को लेकर लड़की पक्ष काफी परेशान थे. महिला आयोग ने प्री वेडिंग शूट की सभी तस्वीरें डिलीट करवाएं. भविष्य में किसी भी तरह की फोटो को ऑनलाइन लीक न करने की बात पर हस्ताक्षर कराया. आने वाले दिनों में प्रीवेडिंग शूट के कारण लड़कियों को कोई दिक्कत न हो इसलिए ये बयान दिया था.

छत्तीसगढ़ में साहू समाज के अलावा पहले भी कई समाजों में विरोध


कुनबी समाज ने किया विरोध

छत्तीसगढ़ कुनबी समाज के प्रदेश सचिव अमित दोए ने प्री वेडिंग शूट का विरोध किया. उन्होंने कहा, "प्री वेडिंग शूट नहीं होना चाहिए. इस शूट के माध्यम से बहुत से इंटीमेट सीन क्रिएट किए जाते हैं, जो एक शालीन और सभ्य समाज को शोभा नहीं देता. दूर किसी हिल स्टेशन में जाकर अकेले लड़का-लड़की का शूट करना अच्छा नहीं लगता. इसीलिए हमारे समाज में प्री वेडिंग शूट को ना करने की हम लोगों को सलाह दे रहे हैं."

प्री वेडिंग शूट आज के दौर में युवाओं की पहली पसंद बनते जा रही है. हालांकि इसके परिणाम नकारात्मक है. सूट के दौरान बच्चों को छोटे-छोटे कपड़े पहनाए जाते हैं जो कि बड़ों के सामने दिखाना उचित नहीं होता है- रंजीत भाऊ,अध्यक्ष कुनबी समाज

युवाओं के बीच फैल रही विसंगति

धनगर समाज भी दर्ज करा चुका है आपत्ति

धनगर समाज के सचिव आशीष धनगर का कहना है "वैवाहिक कार्यक्रम में प्री वेडिंग शूट का दौर चल रहा है. मैं उसका विरोध करता हूं. प्री वेडिंग शूट के जरिए सामाजिक विसंगतियां हमारे युवाओं पर हावी हो रही है."

सिख समाज ने जताई है नाराजगी

सिख समाज को भी कड़ा ऐतराज

छत्तीसगढ़ सिख समाज के अध्यक्ष सुखबीर सिंह सिंघहोत्रा का कहना है कि प्री वेडिंग शूट का सिख समाज विरोध करता है. प्री वेडिंग शूट के दौरान जब लड़का-लड़की आपस में मिलते हैं. तो लड़की-लड़का एक दूसरे को कुछ अंदरूनी बातें भरोसे के आधार पर बता देते हैं. कई बार इस वजह से रिश्ता टूट जाता है. इसीलिए मैं सभी समाज के लोगों से मांग करता हूं कि वह प्री वेडिंग शूट को ना करें. प्री वेडिंग शूट में लगाए गए खर्चे को किसी गरीब बेटी की शादी में लगा दें.

प्री वेडिंग शूट बंद होने का असर

कई समाज ने प्री वेडिंग शूट को बंद करने की बात कही है. इसका सीधा असर शादी के सीजन में शूट कर रहे स्टूडियों की कमाई पर पड़ेगा. वीएनएक्स स्टूडियो के मालिक विनय कुमार मिश्रा का कहना है कि शादी सीजन के समय उन्हें 1 महीने में चार से पांच प्री वेडिंग शूट के ऑर्डर आते हैं. प्री वेडिंग शूट में काफी वक्त लगता है. जिसके कारण और ऑर्डर नहीं ले पाते. प्री वेडिंग शूट में 5000 से खर्च शुरू होता है. ये खर्च 3 लाख रुपये तक जाता है. कभी-कभी क्लाइंट के बजट के अनुसार बजट बढ़ भी जाता है. प्री वेडिंग शूट में लड़की पक्ष, लड़का पक्ष की तुलना में अधिक रुचि दिखाता है.

क्या होता है प्री वेडिंग शूट


प्री वेडिंग शूट में बजट

कम बजट ( 20000-40000)

स्थानीय फोटो ग्राफर , शहर के पार्क या लोकेशन, कम प्रॉप्स और निजी ट्रेवलिंग, रील्स वीडियो

मध्यम बजट (40 000 - 80000)

कई तरह के लोकेशन, 2-3 आउटफिट, प्रोफेशनल मेकअप और एक छोटा सिनेमैटिक वीडियो

हाई बजट (1 लाख से 5 लाख)

डेस्टिनेशन शूट, प्रीमियम फोटोग्राफर, बड़ी सिनेमैटिक फिल्म, हेलिकॉप्टर और ड्रोन कवरेज के साथ गाना शूट

विवाह से पहले लाइट कैमरा और रील्स हावी

विवाह एक संस्कार नहीं, बनता जा रहा है इवेंट

आज शादी एक संस्कार से ज्यादा एक इवेंट बनती जा रही है. कॉकटेल पार्टी, थीम डेकोरेशन, डेस्टिनेशन वेडिंग और अब प्री-वेडिंग शूट. पंडितों का मानना है कि यह सब बाजारवाद का असर है, जहां हर भावना को एक प्रोडक्ट की तरह बेचा जा रहा है. फिल्म, सीरियल और सोशल मीडिया ने इसे स्टेटस सिंबल बना दिया है, और समाज अनजाने में इसकी नकल करता जा रहा है.

प्री वेडिंग शूट से क्या होता है नुकसान


जब प्री-वेडिंग के बाद ही टूट जाए रिश्ता

इस पूरे चलन का सबसे संवेदनशील और दर्दनाक पहलू तब सामने आता है, जब किसी कारणवश शादी टूट जाती है. ऐसे में प्री-वेडिंग शूट की तस्वीरें और वीडियो जीवनभर का मानसिक बोझ बन जाते हैं.जो सोशल मीडिया और एल्बम में हमेशा उस टूटे हुए रिश्ते की याद दिलाते रहते हैं. सोचिए, जब शादी हुई ही नहीं, तो उन “यादों” का क्या अर्थ रह जाता है.

साहू समाज ने किया कड़ा विरोध


दिखावे की चकाचौंध या संस्कारों की रोशनी?

प्री-वेडिंग शूट अपने आप में अपराध नहीं है, लेकिन जब वह दिखावे, प्रतिस्पर्धा, फिजूलखर्ची और मर्यादा के उल्लंघन का माध्यम बन जाए,तो उस पर सवाल उठना जरूरी है. शायद अब समय आ गया है कि हम यह तय करें कि हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को रील्स की चमक देना है या फिर संस्कारों की रोशनी.


