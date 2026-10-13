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झारखंड की सहिया बहनों को दुर्गा पूजा से पहले मिलेंगे 12-12 हजार रुपये, सरकार ने जारी किए 51.91 करोड़

सहिया-दीदी ( ETV Bharat )

रांचीः झारखंड की सहिया बहनों के लिए राहत भरी खबर है. राज्य सरकार ने स्वास्थ्य प्रहरी योजना के तहत राज्य की सभी सहियाओं को छह महीने की प्रोत्साहन राशि एकमुश्त देने की पहल की है.

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी के निर्देश पर अप्रैल से सितंबर 2026 तक की राशि के भुगतान के लिए कुल 51 करोड़ 91 लाख 35 हजार 888 रुपये जिलों को आवंटित किए गए हैं. इसके तहत प्रत्येक सहिया को 2,000 रुपये प्रतिमाह की दर से छह महीने के कुल 12,000 रुपये मिलेंगे.