झारखंड की सहिया बहनों को दुर्गा पूजा से पहले मिलेंगे 12-12 हजार रुपये, सरकार ने जारी किए 51.91 करोड़
झारखंड सरकार ने सभी सहियाओं को छह महीने की प्रोत्साहन राशि एकमुश्त देने की पहल की है. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.
Published : October 13, 2026 at 10:04 PM IST
रांचीः झारखंड की सहिया बहनों के लिए राहत भरी खबर है. राज्य सरकार ने स्वास्थ्य प्रहरी योजना के तहत राज्य की सभी सहियाओं को छह महीने की प्रोत्साहन राशि एकमुश्त देने की पहल की है.
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी के निर्देश पर अप्रैल से सितंबर 2026 तक की राशि के भुगतान के लिए कुल 51 करोड़ 91 लाख 35 हजार 888 रुपये जिलों को आवंटित किए गए हैं. इसके तहत प्रत्येक सहिया को 2,000 रुपये प्रतिमाह की दर से छह महीने के कुल 12,000 रुपये मिलेंगे.
स्वास्थ्य मंत्री ने की पहल
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखंड के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्री ने विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान सहियाओं की प्रोत्साहन राशि के भुगतान को लेकर आवश्यक निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि सहिया बहनों को उनके काम की प्रोत्साहन राशि हर महीने और समय पर मिले.
पूजा अवकाश से पहले भुगतान का निर्देश
स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि पूजा अवकाश से पहले राज्य की सभी सहिया बहनों के बैंक खातों में राशि का शत-प्रतिशत भुगतान सुनिश्चित किया जाए. इसके लिए जिलों को आवंटित राशि का तत्काल भुगतान करने को कहा गया है. स्वास्थ्य मंत्री और अपर मुख्य सचिव की संयुक्त पहल पर राज्यांश से विशेष प्रावधान के तहत छह महीने की प्रोत्साहन राशि जारी की गई है. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा के माध्यम से यह राशि सभी जिलों को हस्तांतरित की गई है.
समय पर भुगतान पर सरकार का जोर
झारखंड में सहिया ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने और स्वास्थ्य कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में अहम भूमिका निभाती हैं. ऐसे में लंबे समय की प्रोत्साहन राशि का एकमुश्त भुगतान उनके लिए आर्थिक राहत लेकर आ सकता है. सरकार की ओर से राशि आवंटित किए जाने के बाद अब जिलों के स्तर पर भुगतान की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी. विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसी भी सहिया का भुगतान लंबित नहीं रहना चाहिए और सभी पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में पूरी राशि पहुंचाई जाए.
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