ETV Bharat / state

4 दिन से लापता साहिल का शव गंगनहर के किनारे मिला, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

हरिद्वार: ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र स्थित गंगनहर किनारे नहर पटरी से लापता युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया. मृतक युवक की पहचान 24 वर्षीय साहिल पुत्र दीपक भदौरिया के रूप में हुई है, जो खड़खड़ी क्षेत्र का रहने वाला था. साहिल बीती 26 दिसंबर से लापता था. तब से परिजन उसे खोज रहे थे.

4 दिन से लापता साहिल का शव मिला: अचानक उसका शव मिलने की सूचना पर परिजन आक्रोशित हो गए. बीती रात परिजन शव को लेकर ज्वालापुर कोतवाली पहुंच गए और हंगामा किया. परिजनों ने खड़खड़ी क्षेत्र के कुछ युवकों पर हत्या करने का आरोप लगाया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की. पुलिस ने बमुश्किल समझा बुझाकर स्थिति को नियंत्रित किया. फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है. आज बुधवार को मृतक युवक का पोस्टमार्टम कराया जाएगा.

26 दिसंबर को लापता हुआ था साहिल: परिजनों के अनुसार बीती 26 दिसंबर को साहिल किसी काम से ज्वालापुर आया था. उसके बाद वह घर वापस नहीं लौटा. साहिल अचानक से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया. परिजनों ने बताया कि साहिल को आखिरी बार ज्वालापुर क्षेत्र में लाल पुल के पास देखा गया था. इसके बाद परिजनों द्वारा उसकी खोजबीन की गई. दोस्तों और रिश्तेदारों से भी पूछताछ करने पर उसका कुछ पता नहीं चल पाया.