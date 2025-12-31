ETV Bharat / state

4 दिन से लापता साहिल का शव गंगनहर के किनारे मिला, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

साहिल 26 दिसंबर से लापता था, परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी

GANGA CANAL DEAD BODY
साहिल के परिजनों ने उसकी हत्या का आरोप लगाया है (Concept Image ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 31, 2025 at 11:17 AM IST

हरिद्वार: ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र स्थित गंगनहर किनारे नहर पटरी से लापता युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया. मृतक युवक की पहचान 24 वर्षीय साहिल पुत्र दीपक भदौरिया के रूप में हुई है, जो खड़खड़ी क्षेत्र का रहने वाला था. साहिल बीती 26 दिसंबर से लापता था. तब से परिजन उसे खोज रहे थे.

4 दिन से लापता साहिल का शव मिला: अचानक उसका शव मिलने की सूचना पर परिजन आक्रोशित हो गए. बीती रात परिजन शव को लेकर ज्वालापुर कोतवाली पहुंच गए और हंगामा किया. परिजनों ने खड़खड़ी क्षेत्र के कुछ युवकों पर हत्या करने का आरोप लगाया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की. पुलिस ने बमुश्किल समझा बुझाकर स्थिति को नियंत्रित किया. फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है. आज बुधवार को मृतक युवक का पोस्टमार्टम कराया जाएगा.

26 दिसंबर को लापता हुआ था साहिल: परिजनों के अनुसार बीती 26 दिसंबर को साहिल किसी काम से ज्वालापुर आया था. उसके बाद वह घर वापस नहीं लौटा. साहिल अचानक से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया. परिजनों ने बताया कि साहिल को आखिरी बार ज्वालापुर क्षेत्र में लाल पुल के पास देखा गया था. इसके बाद परिजनों द्वारा उसकी खोजबीन की गई. दोस्तों और रिश्तेदारों से भी पूछताछ करने पर उसका कुछ पता नहीं चल पाया.

परिजनों ने साहिल की हत्या का लगाया आरोप: परिजनों ने थक-हारकर 27 दिसंबर को उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी. तब से पुलिस और परिजन साहिल की खोजबीन में जुटे थे. परिजन और पुलिस गंगनहर के पास उसकी तलाश कर रहे थे कि बीती शाम जटवाड़ा पुल के पास गंगनहर किनारे उसका शव मिल गया. इसके बाद परिजन शव को कार में रखकर सीधे ज्वालापुर कोतवाली पहुंचे और हंगामा शुरू कर दिया. परिजन साहिल की हत्या किए जाने का आरोप लगा रहे थे. सूचना मिलने पर खड़खड़ी क्षेत्र से भी कई लोग कोतवाली पहुंच गए. पुलिस ने रात को परिजनों को निष्पक्ष कार्रवाई का भरोसा दिलाकर शांत कराया.

कोतवाली प्रभारी ने दिया सख्त कार्रवाई का भरोसा: कोतवाली प्रभारी कुंदन सिंह राणा ने बताया कि-

26 दिसंबर से लापता चल रहे साहिल नाम के युवक का शव मिला है. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारण स्पष्ट हो सकेंगे. फिलहाल गहनता से मामले की जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
-कुंदन सिंह राणा, कोतवाली प्रभारी, ज्वालापुर-

