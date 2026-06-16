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हांसी के सूरज जैन हत्याकांड में मुख्य आरोपी समेत 2 अरेस्ट, गर्लफ्रेंड के चक्कर में हुआ था मर्डर

हांसी : हरियाणा के हांसी में जॉकी शोरूम के मैनेजर सूरज हत्याकांड मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. सीआईए-1 और सीआईए-2 की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए मामले के मुख्य आरोपी साहिल बामल और विकास मलिक को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के अनुसार आरोपी साहिल बामल पर 5 हजार रुपये का इनाम घोषित था.

प्रेम प्रसंग में हत्या : आपको बता दें कि हांसी के चर्चित सूरज जैन हत्याकांड में जांच के दौरान सामने आया है कि वारदात की जड़ प्रेम प्रसंग और आपसी विवाद था. पुलिस जांच के अनुसार मुख्य आरोपी साहिल बामल की प्रेमिका बाद में सूरज जैन के संपर्क में आ गई थी. इसी बात को लेकर दोनों के बीच लंबे समय से तनाव और विवाद चल रहा था. पुलिस के अनुसार 31 मई को साहिल और सूरज आपसी बातचीत और विवाद को सुलझाने के लिए मिले थे, लेकिन बातचीत के दौरान दोनों के बीच कहासुनी बढ़ गई. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि साहिल ने गुस्से में आकर सूरज पर चाकुओं से हमला कर दिया. हमले में गंभीर रूप से घायल हुए सूरज जैन की मौके पर ही मौत हो गई. वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए थे.

हांसी के सूरज जैन हत्याकांड में मुख्य आरोपी समेत 2 अरेस्ट (ETV Bharat)

सूचना पर पुलिस की दबिश : डीएसपी रवींद्र सांगवान ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि दोनों आरोपी हांसी सेक्टर-5 स्थित क्वार्टरों में छिपे हुए हैं. सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने तुरंत दबिश दी. पुलिस को देखकर दोनों आरोपियों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए बिल्डिंग से छलांग लगा दी, जिससे उनके पैरों में चोटें आईं. इसके बावजूद पुलिस ने दोनों को काबू कर लिया. घायल आरोपियों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल हांसी में भर्ती कराया गया है. पुलिस विभाग के अधिकारियों ने साहिल बामल पर घोषित इनाम की राशि पुलिस टीम को देने पर निर्णय लिया है. डीएसपी ने बताया कि इससे पहले मामले में गौरव उर्फ घोंचू, रवि उर्फ गोलू, मोहित और साहिल, साहिल श्योराण सहित अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. अब तक इस हत्याकांड में कुल सात आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और उनसे पूछताछ जारी है.