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साहिबगंज में 109 प्रतिशत बारिश, आच्छादन पहुंचा 68 फीसदी, बंपर पैदावार की उम्मीद

साहिबगंज: जिले में मौसमी घटक अलनीनो बेअसर साबित होता दिख रहा है. मौसम विभाग के अनुसार सामान्य बारिश से लगभग 20 फीसदी कम बारिश होने की आशंका जताई जा रही थी. लेकिन साहिबगंज जिले में जुलाई महीने में सामान्य बारिश 290 mm के मुकाबले औसत 315 mm यानी 109 प्रतिशत बारिश हुई है. इस बारिश का सीधा असर धान की रोपनी पर पड़ा है. 24 जुलाई तक जिला में 68 फीसदी धान का आच्छादन(coverage), मक्का 63 फीसदी हो चुका है. किसानों के लिए यह बारिश काफी कारगर साबित हो रही है.

अच्छी फसल होने की उम्मीद

पिछले माह अलनीनो का प्रभाव खरीफ फसल पर ना हो इसके लिए जिला प्रशासन ने किसानों के साथ कार्यशाला आयोजित की थी. जागरूकता रथ यात्रा के माध्यम से किसानों को कम अवधि वाले बीज को लगाने की सलाह दी जा रही थी. प्रचार प्रसार का असर भी हुआ. कुछ किसानों ने सूखा-रोधी फसलें उगाई हैं. लेकिन उनके लिए यह पानी क्षति पहुंचा सकती है. जिले में फिलहाल अलनीनो का प्रभाव कम होता दिख रहा है. किसान को इस बार अच्छी पैदावार होने की उम्मीद जगी है.

खेती पर जानकारी देते जिला कृषि पदाधिकारी (Etv Bharat)

तीन माह में औसतन 204 एमएम बारिश हुई

तीन माह जिसमें मई, जून व जुलाई माह की बारिश के आंकड़ों पर नजर डालें तो मई माह में सामान्य वर्षापात 75 एमएम होनी थी, जिसके मुकाबले औसतन 161 एमएम बारिश हुई. जून माह में सामान्य वर्षापात 225 एमएम के मुकाबले औसतन 135 एमएम बारिश हुई. इसी तरह जुलाई माह में औसतन 290 एमएम के विरूद्ध औसतन 315 एमएम बारिश हुई, यानि 109 एमएम बारिश दर्ज की गई.