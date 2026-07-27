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साहिबगंज में 109 प्रतिशत बारिश, आच्छादन पहुंचा 68 फीसदी, बंपर पैदावार की उम्मीद

इस साल साहिबगंज में अच्छी बारिश हुई है. किसानों को ज्यादा से ज्यादा पैदावार के लिए जल्द धान लगाने की सलाह दी गई है.

GOOD RAINFALL IN SAHIBGANJ
धान रोपनी करते किसान (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 27, 2026 at 1:36 PM IST

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साहिबगंज: जिले में मौसमी घटक अलनीनो बेअसर साबित होता दिख रहा है. मौसम विभाग के अनुसार सामान्य बारिश से लगभग 20 फीसदी कम बारिश होने की आशंका जताई जा रही थी. लेकिन साहिबगंज जिले में जुलाई महीने में सामान्य बारिश 290 mm के मुकाबले औसत 315 mm यानी 109 प्रतिशत बारिश हुई है. इस बारिश का सीधा असर धान की रोपनी पर पड़ा है. 24 जुलाई तक जिला में 68 फीसदी धान का आच्छादन(coverage), मक्का 63 फीसदी हो चुका है. किसानों के लिए यह बारिश काफी कारगर साबित हो रही है.

अच्छी फसल होने की उम्मीद

पिछले माह अलनीनो का प्रभाव खरीफ फसल पर ना हो इसके लिए जिला प्रशासन ने किसानों के साथ कार्यशाला आयोजित की थी. जागरूकता रथ यात्रा के माध्यम से किसानों को कम अवधि वाले बीज को लगाने की सलाह दी जा रही थी. प्रचार प्रसार का असर भी हुआ. कुछ किसानों ने सूखा-रोधी फसलें उगाई हैं. लेकिन उनके लिए यह पानी क्षति पहुंचा सकती है. जिले में फिलहाल अलनीनो का प्रभाव कम होता दिख रहा है. किसान को इस बार अच्छी पैदावार होने की उम्मीद जगी है.

खेती पर जानकारी देते जिला कृषि पदाधिकारी (Etv Bharat)

तीन माह में औसतन 204 एमएम बारिश हुई

तीन माह जिसमें मई, जून व जुलाई माह की बारिश के आंकड़ों पर नजर डालें तो मई माह में सामान्य वर्षापात 75 एमएम होनी थी, जिसके मुकाबले औसतन 161 एमएम बारिश हुई. जून माह में सामान्य वर्षापात 225 एमएम के मुकाबले औसतन 135 एमएम बारिश हुई. इसी तरह जुलाई माह में औसतन 290 एमएम के विरूद्ध औसतन 315 एमएम बारिश हुई, यानि 109 एमएम बारिश दर्ज की गई.

तीनों माह की औसतन बारिश मिलाकर औसत 203 एमएम बारिश हुई है. पिछले माह में जो बारिश हुई वो बिचड़ा (जिसे नर्सरी या पौध भी कहते हैं) के लिए काफी था. कुछ किसानों ने रोहनी नक्षत्र में बिन मौसम बारिश में पानी को जमा कर बिचड़ा लगा दिया था. आज बिचड़ा पहले से तैयार है इसलिए जुलाई माह में धान रोपनी में गति आई और आच्छादन अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने वाला है. बताया जाता है कि 15 अगस्त तक किसान धनरोपनी करेंगे. यदि बारिश की यही स्थिति रही तो जिले में इस बार बंपर पैदावार होगी.

क्या कहा पदाधिकारी ने

जिले में अच्छी बारिश हुई है. अलनीनो का असर पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है. आच्छादन अच्छा हुआ है. किसान को चाहिए कि जल्द से जल्द धान की रोपनी करें. जो किसान नहीं कर पाए हैं वो कम अवधि के धान का बीज लगाएं ताकि कम पानी में अच्छी पैदावार हो.

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