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आज ये ट्रेनें रहेंगी रद्द, कई का रूट डायवर्ट, साहिबगंज-बरहड़वा रेलखंड पर कार्य जारी

साहिबगंज: साहिबगंज-बरहड़वा रेलखंड पर महाराजपुर व सकरीगली के बीच रेलवे लाइन के किनारे हो रहे कटाव को रोकने के लिए कटावरोधी कार्य कराया जा रहा है. मंगलवार से कार्य जारी है, लेकिन अभी तक सामान्य नहीं हो सका है. गुरुवार को भी कार्य जारी है. ऐसे में कई पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है. शुक्रवार से डाउन लाइन पर यातायात सुचारू होने की संभावना है.

300 मीटर के हिस्से में कटाव हो रहा है, लेकिन 160 मीटर के हिस्से में स्थिति गंभीर है. यहां कटाव व रेललाइन के बीच मात्र 13 मीटर है. ऐसे में उक्त स्थल पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. बताया जाता है कि रेलवे ने राज्य सरकार से भी स्थिति से निपटने में सहयोग मांगा है. रेल प्रशासन के अनुसार इस कार्य में 150 वैगन बोल्डर लगने का अनुमान है. करीब 100 वैगन बोल्डर बुधवार की शाम तक कटाव स्थल पर डाला जा चुका था.

एडीआरआम का बयान (ETV BHARAT)

अब तक कटाव के कारण छह मेल-एक्सप्रेस और 39 पैसेंजर ट्रेनें रद्द की जा चुकी हैं. वहीं, 21 मेल-एक्सप्रेस ट्रेनों को डायवर्ट किया गया है. जबकि एक मेल-एक्सप्रेस व चार पैसेंजर ट्रेनों को दूसरी स्टेशनों से चलाया गया है तथा दो मेल-एक्सप्रेस व चार पैसेंजर ट्रेनों का आंशिक समापन किया गया है. गुरुवार को गया-हावड़ा, भागलपुर-रांची वनांचल, जमालपुर-हावड़ा, ब्रह्मपुत्र मेल तथा नटेसर-हावड़ा स्पेशल को डायवर्ट कर दिया गया है.