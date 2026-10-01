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आज ये ट्रेनें रहेंगी रद्द, कई का रूट डायवर्ट, साहिबगंज-बरहड़वा रेलखंड पर कार्य जारी

साहिबगंज-बरहड़वा रेल लाइन पर कार्य जारी है, जिसे देखते हुए आज कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं.

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साहिबगंज-बरहड़वा रेल लाइन पर कार्य जारी (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 1, 2026 at 10:13 AM IST

3 Min Read
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साहिबगंज: साहिबगंज-बरहड़वा रेलखंड पर महाराजपुर व सकरीगली के बीच रेलवे लाइन के किनारे हो रहे कटाव को रोकने के लिए कटावरोधी कार्य कराया जा रहा है. मंगलवार से कार्य जारी है, लेकिन अभी तक सामान्य नहीं हो सका है. गुरुवार को भी कार्य जारी है. ऐसे में कई पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है. शुक्रवार से डाउन लाइन पर यातायात सुचारू होने की संभावना है.

300 मीटर के हिस्से में कटाव हो रहा है, लेकिन 160 मीटर के हिस्से में स्थिति गंभीर है. यहां कटाव व रेललाइन के बीच मात्र 13 मीटर है. ऐसे में उक्त स्थल पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. बताया जाता है कि रेलवे ने राज्य सरकार से भी स्थिति से निपटने में सहयोग मांगा है. रेल प्रशासन के अनुसार इस कार्य में 150 वैगन बोल्डर लगने का अनुमान है. करीब 100 वैगन बोल्डर बुधवार की शाम तक कटाव स्थल पर डाला जा चुका था.

एडीआरआम का बयान (ETV BHARAT)

अब तक कटाव के कारण छह मेल-एक्सप्रेस और 39 पैसेंजर ट्रेनें रद्द की जा चुकी हैं. वहीं, 21 मेल-एक्सप्रेस ट्रेनों को डायवर्ट किया गया है. जबकि एक मेल-एक्सप्रेस व चार पैसेंजर ट्रेनों को दूसरी स्टेशनों से चलाया गया है तथा दो मेल-एक्सप्रेस व चार पैसेंजर ट्रेनों का आंशिक समापन किया गया है. गुरुवार को गया-हावड़ा, भागलपुर-रांची वनांचल, जमालपुर-हावड़ा, ब्रह्मपुत्र मेल तथा नटेसर-हावड़ा स्पेशल को डायवर्ट कर दिया गया है.

trains cancelled on 1 October and others diverted in Sahibganj
रेलवे लाइन के किनारे कटाव (ETV BHARAT)

एक अक्टूबर को रद्द होने वाली ट्रेनें

  • 63401 साहिबगंज-मालदा टाउन मेमू
  • 13409 मालदा टाउन-किऊल एक्सप्रेस
  • 13427 हावड़ा-साहिबगंज इंटरसिटी एक्सप्रेस
  • 63421 अजीमगंज-साहिबगंज मेमू
  • 63411 साहिबगंज-भागलपुर मेमू
  • 63063 बर्द्धमान-साहिबगंज मेमू
  • 53411 बरहरवा-साहिबगंज पैसेंजर
  • 63405 रामपुरहाट-साहिबगंज मेमू
  • 53481 तीनपहाड़-राजमहल पैसेंजर
  • 53483 तीनपहाड़-राजमहल पैसेंजर
  • 13428 साहिबगंज-हावड़ा एक्सप्रेस
  • 13410 किऊल-मालदा टाउन इंटरसिटी एक्सप्रेस
  • 63402 मालदा टाउन-साहिबगंज मेमू
  • 63422 साहिबगंज-अज़ीमगंज मेमू
  • 63412 भागलपुर-साहिबगंज मेमू
  • 63064 साहिबगंज-बर्द्धमान मेमू
  • 53412 साहिबगंज-बरहड़वा पैसेंजर
  • 63074 साहिबगंज-रामपुरहाट मेमू
  • 53486 राजमहल-तीनपहाड़ पैसेंजर
  • 53482 राजमहल-तीनपहाड़ पैसेंजर
  • 63406 साहिबगंज-रामपुरहाट मेमू
  • 53408 जमालपुर-रामपुरहाट पैसेंजर
trains cancelled on 1 October and others diverted in Sahibganj
गंगा घाट के पास मौजूद लोग (ETV BHARAT)

इन ट्रेनों को किया गया डायवर्ट

  • 20502 आनंद विहार-अगरतला तेजस राजधानी एक्सप्रेस (यात्रा 30.09.2026 को शुरू) और 15657 दिल्ली-कामाख्या ब्रह्मपुत्र मेल (30.09.2026 को शुरू होने वाली यात्रा) को जमालपुर-मुंगेर-कटिहार के रास्ते डायवर्ट किया जाएगा.
  • 13404 भागलपुर–रांची वनांचल एक्सप्रेस (01.10.2026 को शुरू होने वाली यात्रा) और 13072 जमालपुर–हावड़ा एक्सप्रेस (01.10.2026 को शुरू होने वाली यात्रा) को भागलपुर-दुमका-रामपुरहाट के रास्ते डायवर्ट किया जाएगा.
  • 13024 गया–हावड़ा एक्सप्रेस (01.10.2026 को शुरू होने वाली यात्रा) और 03030 नटेसर–हावड़ा स्पेशल (01.10.2026 को शुरू होने वाली यात्रा) को किऊल-झाझा-आसनसोल के रास्ते डायवर्ट किया जाएगा.

ट्रेनों का शार्ट ओरिजिनेशन (छोटी दूरी से शुरुआत)

  • 53403 रामपुरहाट-गया पैसेंजर (01.10.2026 को शुरू होने वाली यात्रा) साहिबगंज से चलेगी.
  • 53030 भागलपुर–अजीमगंज पैसेंजर (01.10.2026 को शुरू होने वाली यात्रा) बरहड़वा से चलेगी.

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