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गंगा कटाव से साहिबगंज-बरहड़वा रेलखंड छठे दिन भी ठप, जलस्तर अभी भी खतरे से ऊपर

साहिबगंज बरहड़वा रेल खंड पर काम करते मजदूर ( ETV Bharat )

साहिबगंज: रविवार को छठे दिन भी साहिबगंज-बरहड़वा रेलखंड पर रेल परिचालन बाधित रहा. इस रेल खंड पर सुचारू रूप से चालू होने में अभी समय लगेगा. सकरीगली व महाराजपुर स्टेशन के बीच रेल ट्रैक के बीच गंगा कटाव जारी है. गंगा कटाव से रेलवे ट्रैक और गंगा के बीच की दूरी जो 13 फीट थी, वहां घटकर 11 फीट पर पहुंच चुकी है. रेलवे पटरी की तरफ गंगा कटाव अधिक न हो, इस दिशा में रात-दिन बोल्डर, स्लीपर (रेलवे का पटरी, सीमेंट) और डस्ट फेंका जा रहा है. गंगा किनारे लंबे-लंबे खंभे गाड़े जा रहे हैं.