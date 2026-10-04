गंगा कटाव से साहिबगंज-बरहड़वा रेलखंड छठे दिन भी ठप, जलस्तर अभी भी खतरे से ऊपर
गंगा में उफान के कारण साहिबगंज-बरहड़वा रेलखंड पर रेल पर परिचालन अब भी बाधित है.
Published : October 4, 2026 at 2:10 PM IST
साहिबगंज: रविवार को छठे दिन भी साहिबगंज-बरहड़वा रेलखंड पर रेल परिचालन बाधित रहा. इस रेल खंड पर सुचारू रूप से चालू होने में अभी समय लगेगा. सकरीगली व महाराजपुर स्टेशन के बीच रेल ट्रैक के बीच गंगा कटाव जारी है. गंगा कटाव से रेलवे ट्रैक और गंगा के बीच की दूरी जो 13 फीट थी, वहां घटकर 11 फीट पर पहुंच चुकी है. रेलवे पटरी की तरफ गंगा कटाव अधिक न हो, इस दिशा में रात-दिन बोल्डर, स्लीपर (रेलवे का पटरी, सीमेंट) और डस्ट फेंका जा रहा है. गंगा किनारे लंबे-लंबे खंभे गाड़े जा रहे हैं.
जलस्तर खतरे के निशान से 40 सेमी ऊपर
रविवार को गंगा का जलस्तर खतरे के निशान 27.25 मीटर से 40 सेमी ऊपर से बह रही है, यानी आज 27.65 मीटर पर जलस्तर पहुंच चुका है. हालांकि गंगा के बढ़ने की रफ्तार में थोड़ी कमी आई है. आज तीन घंटे में एक सेमी की बढ़त हो रही है. जलस्तर बढ़ने से गंगा कटाव को रोकने के लिए रेल प्रशासन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है.
डीआरएम का निरंतर जायजा, सैकड़ों मजदूर लगे
मालदा डिविजन के डीआरएम मनीष गुप्ता दो दिन से रात-दिन कैंप पर जायजा ले रहे हैं. तीन शिफ्ट में 500 मजदूर लगे हुए हैं. 110 वैगन बोल्डर और 13 वैगन स्लीपर गंगा किनारे डालने की प्रक्रिया जारी है. चार डिविजन के रेलवे कर्मियों को लगाया गया है.
दुर्गा पूजा पर पड़ा असर, व्यापारी परेशान
रेल परिचालन बंद होने से दुर्गा पूजा पर असर पड़ने लगा है. आम आदमी के साथ फल, सब्जी, कपड़ा व्यवसाय और ज्वेलरी दुकानदार परेशान हैं.
तीनपहाड़ से वर्द्धमान पैसेंजर ट्रेन शुरू
तीनपहाड़ और आसपास के यात्रियों को रेलवे ने बड़ी राहत दी है. साहिबगंज-वर्द्धमान पैसेंजर का परिचालन तीनपहाड़ से शुरू हुआ. रविवार से तीनपहाड़ से वर्द्धमान के बीच चलेगी. यह ट्रेन तीनपहाड़ स्टेशन से दोपहर 2.45 बजे खुलेगी.
दैनिक यात्रियों को मिली सुविधा
इस ट्रेन के शुरू होने से तीनपहाड़ के साथ-साथ राजमहल, बरहड़वा, पाकुड़, नलहटी और रामपुरहाट जाने वाले दैनिक यात्रियों को काफी राहत मिलेगी. तीनपहाड़ सहित राजमहल और तीनपहाड़ के स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने रेल प्रशासन का आभार व्यक्त किया है. रविवार से यह ट्रेन नियमित रूप से दोपहर 2.45 बजे तीनपहाड़ से बर्दवान के लिए रवाना होगी.
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