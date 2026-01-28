ETV Bharat / state

पत्नी की हत्या कर फरार चल रहे पति ने किया सुसाइड, पुलिस को थी तलाश

रांचीः अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद फरार चल रहे साहेब अंसारी का शव बरामद हुआ है. 24 जनवरी को साहेब अंसारी ने अपनी ही पत्नी की गोली मार कर हत्या कर दी थी और उसके बाद से ही वह फरार चल रहा था.

मणिटोला में ही की आत्महत्या, पुलिस को थी तलाश

अपनी ही पत्नी के हत्यारे साहेब अंसारी को रांची की डोरंडा पुलिस 24 जनवरी से तलाश रही थी, लेकिन वह पुलिस को नहीं मिला, अब साहेब की लाश डोरंडा के मणिटोला से ही मिली है. बुधवार की सुबह साहेब अंसारी का शव उसके घर के पास स्थित एक कमरे से बरामद किया गया है. मामले की जानकारी मिलते ही हटिया डीएसपी पीके मिश्रा सहित डोरंडा थाना की टीम भी मौके पर पहुंची.

शुरुआती तौर पर यह मामला आत्महत्या का लग रहा है. हालांकि इसके बावजूद फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) की टीम से पूरी वारदात स्थल की जांच करवाई जा रही है. अपनी पत्नी की हत्या कर साहेब अंसारी फरार चल रहा था, जिसकी तलाश भी की जा रही थी. बुधवार को यह सूचना मिली कि उसका शव बरामद किया गया है जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है. पी.के. मिश्रा- हटिया डीएसपी

24 जनवरी को गोली मार कर पत्नी की कर दी थी हत्या

रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र के मणिटोला की रहने वाली तरन्नुम उर्फ रानी नाम की महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. रानी की हत्या उसके ही पति साहेब अंसारी के द्वारा की गई थी. जांच के बाद यह बात सामने आई थी कि तीन बच्चों का पिता साहेब अंसारी का किसी दूसरी महिला के साथ अवैध संबंध था, जिसका विरोध उसकी पत्नी किया करती थी. विरोध की वजह से ही दोनों में 24 जनवरी को झगड़ा हुआ जिसके बाद साहेब ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी थी.