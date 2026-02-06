ETV Bharat / state

भद्राज ट्रेकिंग रूट पर रास्ता भटके 10 युवक, जंगल से पुलिस ने रेस्क्यू कर बचाई जान

विकासनगर: प्रसिद्ध भद्राज मंदिर ट्रेकिंग रूट पर पहाड़ियों और जंगलों के बीच फंसे 10 युवकों का पुलिस ने रेस्क्यू किया है. ट्रेकिंग पर गए युवक रात में रास्ता भटक कर जंगल में फंस गए थे. जिनका पुलिस ने रेस्क्यू कर जान बचाई है.

ट्रेकिंग रूट से भटक कर जंगल में खो गए थे युवक: दरअसल, बीती 5 फरवरी की रात को सहसपुर थाने को एक सूचना मिली थी. जिसमें बताया गया कि करीब 10 लोग भद्राज ट्रेकिंग पर गए हैं, जो रात में अंधेरा होने के कारण अपने ट्रेकिंग रूट से भटक कर जंगल में खो गए हैं. उन्हें रास्ते का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है.

पुलिस ने ली वन कर्मियों और ग्रामीणों की मदद: इस सूचना पर सहसपुर कोतवाली में रेस्क्यू टीम गठित की गई. फिर जंगल में भटके लोगों की तलाश के लिए राहत और बचाव उपकरणों के साथ टीम भद्राज ट्रेकिंग रूट के लिए रवाना हुए. पुलिस की टीम ने कोटी गांव पहुंचकर वन विभाग के बीट अधिकारी और ग्रामीणों का सहयोग लिया.

कोटी गांव से 3 किमी ऊपर जंगल में मिले युवक: देर रात सर्च अभियान चलाया गया. काफी मशक्कत के बाद भद्राज जंगल ट्रेक से 10 युवकों का सफल रेस्क्यू किया गया. सभी को रात में कोटी गांव से करीब तीन किलोमीटर ऊपर जंगल में सर्च अभियान के दौरान सकुशल बरामद किया. फिर नीचे लाकर सभी युवकों को उनके गंतव्य के लिए भेजा गया.