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युवती को 3 साल तक डराकर किया शारीरिक शोषण, पुलिस ने आरोपी को दबोचा

सांकेतिक फोटो ( Photo-ETV Bharat )

विकासनगर: विकासनगर-सहसपुर थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने एक युवती को डरा-धमकाकर पिछले 3 साल से उसका शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय (कोर्ट) में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है.सहसपुर कोतवाली के वरिष्ठ उपनिरीक्षक प्रवीण कुमार ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों में पुलिस सख्त एक्शन ले रही है. मामले में भी पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए ठोस कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

सहसपुर थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि एक युवक पिछले तीन वर्षों से उसे जान से मारने और समाज में बदनाम करने की धमकी दे रहा था. इसी डर का फायदा उठाकर आरोपी लगातार उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बना रहा था. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की. गौर हो कि 24 सितंबर को पीड़िता ने सहसपुर थाने मे आकर एक शिकायतीपत्र दिया था.