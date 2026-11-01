युवती को 3 साल तक डराकर किया शारीरिक शोषण, पुलिस ने आरोपी को दबोचा
strict action Sahaspur rape case सहसपुर कोतवाली पुलिस ने रेप के मामले में सख्त कार्रवाई की. पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 1, 2026 at 10:07 AM IST
विकासनगर: विकासनगर-सहसपुर थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने एक युवती को डरा-धमकाकर पिछले 3 साल से उसका शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय (कोर्ट) में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है.सहसपुर कोतवाली के वरिष्ठ उपनिरीक्षक प्रवीण कुमार ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों में पुलिस सख्त एक्शन ले रही है. मामले में भी पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए ठोस कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
सहसपुर थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि एक युवक पिछले तीन वर्षों से उसे जान से मारने और समाज में बदनाम करने की धमकी दे रहा था. इसी डर का फायदा उठाकर आरोपी लगातार उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बना रहा था. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की. गौर हो कि 24 सितंबर को पीड़िता ने सहसपुर थाने मे आकर एक शिकायतीपत्र दिया था.
बताया कि लखनवाला, सहसपुर निवासी आदिल नाम का युवक पिछले तीन साल से उसे डरा धमका रहा था और उसके साथ शारीरीक संबंध बनाकर यौन शोषण कर रहा था. मामले की गम्भीरता को देखते हुए पुलिस ने एक्शन लिया और पीड़िता की तहरीर पर कोतवाली सहसपुर में भारतीय न्याय सहिंता (BNS) की धारा 64(2) M, 351(3) और 352 के तहत मुकदमा अपराध संख्या-241/26 पंजीकृत किया गया. मामले की विवेचना महिला उप निरीक्षक वंदना नेगी को सौंपी गई.
महिलाओं के खिलाफ अपराधों में पुलिस पूरी तरह गंभीर है. इस मामले में भी पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए ठोस कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
-प्रवीण कुमार, वरिष्ठ उपनिरीक्षक, सहसपुर कोतवाली-
जांच में मामले में तमाम साक्ष्य संकलित किए गए.इसके बीते दिन आरोपी आदिल (उम्र 22 साल) निवासी बैरागी वाला सहसपुर को बयान दर्ज कराने के लिए कोतवाली बुलाया और पूछताछ के बाद पुलिस ने थाना परिसर से ही उसे गिरफ्तार कर लिया. जिसके बाद पुलिस ने उसे कोर्ट मे पेश किया.
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