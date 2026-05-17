मेडिकल स्टोर संचालक पर पाठल से जानलेवा हमला, वारदात से बाद फरार आरोपी, इलाके में हड़कंप
मामला सहसपुर के बदरीपुर गांव का है. यहां गांव के एक युवक ने मेडिकल स्टोर संचालक पर जानलेवा हमला किया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 17, 2026 at 5:24 PM IST
विकासनगर: सहसपुर थाना क्षेत्र मेदनीपुर के बदरीपुर गांव में दिन दहाड़े बीच मेडिकल स्टोर संचालक पर पाठल से जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है.मेडिकल स्टोर संचालक पर हमला करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया है. इस घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है.
देहरादून के सहसपुर कोतवाली क्षेत्र के तहत आने वाले मेदनीपुर- बद्रीपुर गांव में दिन दहाड़े खौफनाक वारदात सामने आई है.यहां एक सिरफिरे युवक ने बीच सड़क पर मेडिकल संचालक पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ जानलेवा हमला कर दिया. इस हमले में मेडिकल स्टोर संचालक बुरी तरह से लहुलुहान हो गया. घायल मेडिकल स्टोर संचालक को नाजुक हालत में स्थानीय ग्रामीणों ने नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया है.
जानकारी के अनुसार आरोपी और उसका परिवार मूल रूप से मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है. वह करीब 10-15 साल पहले यहां आकर बसा था. दिन दहाड़े हुई इस वारदात की सूचना मिलते ही विकासनगर विधायक मुन्ना चौहान और सहसपुर थाना पुलिस मौके पर पंहुची. वारदात की गम्भीरता को देखते हुए देहरादून से इन्वेस्टीगेशन की टीम भी मौके पर बुलाई गई है. टीम ने घटनास्थल को सील कर वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए हैं.
विधायक मुन्ना चौहान ने पुलिस अधिकारियों को को निर्देशित किया है कि आरोपी और उसके परिवार का बाहरी प्रदेश का पूरा आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला जाए. सात ही सख्त से सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाये. उन्होंने कहा फरार आरोपी को तुरंत गिरफ्तार किया जाये.
एसओ सहसपुर प्रदीप सिंह रावत ने बताया करीब साढ़े 9 बजे कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि बदरीपुर गांव मे किसी ने पाठल से हमला कर दिया है. मौके पर पंहुचे तो गांव का ही मेंहन्द्र नाम का एक व्यक्ति जिसको गांव के ही कार्तिक नाम के व्यक्ति ने पहले यूपी में रहते थे 10-15 साल से यहां पर रहते है ,उसने गर्दन के आसपास कई वार किए. घरवालों से तहरीर ली जा रही है. घायल का विवेकानंद अस्पताल मे उपचार चल रहा है. डाक्टर से बात की गई तो स्थिति गम्भीर नहीं है. घरवालों से तहरीर लेकर अग्रिम कार्यवाई की जा रही है.
उन्होंने बताया गांव वाले बता रहे हैं कि इसकी एक दो पहले भी मारपीट की घटना आई हैं. उसके पिता द्वारा बताया जा रहा है की वह मानसिक रूप से विकृत है. इसकी जांच की जाएगी. अगर ऐसा होता है तो आरोपी की मानसिक अस्पताल में जांच कराई जाएगी. उसके अनुसार वैधानिक कार्यवाई की जाएगी.
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