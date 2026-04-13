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बिहार का कुख्यात गिरफ्तार, टॉप 10 इनामी अपराधियों में शुमार

बेगूसराय से सहरसा के टॉप-10 इनामी अपराधी मनीष पांडेय को STF और सहरसा पुलिस ने संयुक्त अभियान में गिरफ्तार किया. पढ़ें पूरी खबर-

MANISH PANDEY ARRESTED
कुख्यात अपराधी मनीष पांडेय (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 13, 2026 at 2:20 PM IST

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बेगूसराय: बिहार के बेगूसराय जिले के फुलवरिया थाना क्षेत्र से सहरसा के कुख्यात अपराधी मनीष पांडेय को गिरफ्तार कर लिया गया है. यह अपराधी सहरसा पुलिस की टॉप-10 वांछित लिस्ट में शामिल था और उसके सिर पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था. बिहार एसटीएफ और सहरसा पुलिस की संयुक्त टीम ने गुप्त सूचना पर छापेमारी कर इस कार्रवाई को अंजाम दिया.

संयुक्त पुलिस अभियान में हुई गिरफ्तारी: सहरसा पुलिस और बिहार एसटीएफ की टीम ने बेगूसराय में योजनाबद्ध तरीके से घेराबंदी कर मनीष पांडेय को दबोच लिया. आरोपी लंबे समय से फरार था और बेगूसराय के सुरक्षित ठिकानों पर छिपा हुआ था. सहरसा के साइबर डीएसपी अजीत कुमार ने इस पूरे ऑपरेशन का खुलासा किया. उन्होंने बताया कि सहरसा एसपी के निर्देश पर वांछित अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है.

मनीष पांडेय का अपराधिक इतिहास: मनीष पांडेय मूल रूप से बेगूसराय जिले के सोगराहा गांव (फुलवरिया थाना) का निवासी है. उसके पिता का नाम शत्रुघ्न पांडेय है. पुलिस के अनुसार वह तिवारी गैंग का सक्रिय सदस्य भी माना जाता है. उसके खिलाफ कई गंभीर मामले दर्ज हैं, जिनमें लूट, छिनतई, चोरी और नशीले पदार्थों की तस्करी शामिल है. वह लंबे समय से विभिन्न जिलों में अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त था.

अपराधी पर दर्ज हैं कई मामले: मनीष पांडेय सहरसा सदर थाना के लूट कांड संख्या 228/24 में मुख्य रूप से वांछित था. इसके अलावा बेगूसराय नगर थाना में NDPS एक्ट के तहत कांड संख्या 463/2024 और वारसलीगंज थाना में छिनतई-चोरी का कांड संख्या 27/2023 भी उसके खिलाफ दर्ज है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक उसके खिलाफ अन्य जिलों में भी कई मामले लंबित हैं.

अन्य साथियों पता लगा रही पुलिस: डीएसपी अजीत कुमार ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा. इस गिरफ्तारी से क्षेत्र में अपराधियों के मनोबल पर असर पड़ेगा और कानून व्यवस्था मजबूत होगी. पुलिस अब गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर उसके अन्य साथियों और अपराधिक नेटवर्क का पता लगाने में जुटी हुई है.

​"सहरसा एसपी के निर्देश पर वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसी के तहत एसटीएफ के साथ मिलकर बेगूसराय के फुलवरिया थाना क्षेत्र में सटीक इनपुट पर ऑपरेशन चलाया गया और अपराधी को पकड़ा गया."-अजीत कुमार, डीएसपी

क्या कहती है सहरसा पुलिस: यह गिरफ्तारी बेगूसराय पुलिस की स्थानीय मदद और सहरसा पुलिस व एसटीएफ की बेहतर समन्वय का नतीजा है. सहरसा पुलिस का दावा है कि टॉप अपराधियों को पकड़ने के लिए ऐसे अभियान लगातार चलाए जाएंगे, जिससे आम नागरिकों को सुरक्षित वातावरण मिल सके.

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