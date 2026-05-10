448 तस्कर गिरफ्तार, 3 करोड़ के नशीले पदार्थ और शराब बरामद
कार्रवाई में कुल 10,671 लीटर से अधिक शराब जब्त की गई है. अवैध शराब बनाने के लिए 13 क्विंटल कच्चा माल भी पकड़ा गया है.
Published : May 10, 2026 at 4:00 PM IST
सहरसा: बिहार के सहरसा से नशा मुक्ति अभियान को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. जिले में पुलिस ने 'नशा मुक्ति अभियान' के तहत अवैध शराब और मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. डीआईजी और एसपी के नेतृत्व में जनवरी से 8 मई 2026 तक चले अभियान में 448 तस्कर गिरफ्तार किए गए.
करोड़ों की अवैध खेप जब्त: पुलिस अधीक्षक हिमांशु ने बताया कि इस दौरान कुल 2 करोड़ 92 लाख 64 हजार रुपये मूल्य के नशीले पदार्थ और शराब बरामद हुई. इसमें मद्यनिषेध और एनडीपीएस एक्ट के तहत कुल 448 आरोपियों को जेल भेजा गया है.
स्मैक और ड्रग्स पर कड़ा प्रहार: अभियान में 1 करोड़ 34 लाख रुपये मूल्य का 672.850 ग्राम स्मैक जब्त किया गया. साथ ही 44.22 किलोग्राम गांजा, 1442 लीटर कफ सिरप और 2386 नशीली टैबलेट (स्लमैनिक व पेस्टीज) भी बरामद की गई हैं.
May 9, 2026
शराब माफियाओं के खिलाफ एक्शन: पुलिस अधीक्षक ने बताया कि शराब के खिलाफ कार्रवाई में कुल 10,671 लीटर से अधिक देशी और विदेशी शराब जब्त की गई है. इसके अतिरिक्त अवैध शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाला 13 क्विंटल 20 किलोग्राम गुड़ रावा भी पुलिस ने पकड़ा है.
गिरफ्तारी का पूरा आंकड़ा: पुलिस ने बताया कि मद्यनिषेध कानून के तहत 217 नए और 164 पुराने फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस यानि एनडीपीएस एक्ट के तहत 67 ड्रग तस्करों पर भी पुलिस ने कड़ी कानूनी कार्रवाई की है.
"नशे के खिलाफ हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं,हमने स्पेशल टीम बना कर रखा है. इस टीम की मॉनिटरिंग भी हमारे द्वारा की जाती है. जो बेल से छूट कर आए हैं, उनपर भी हम निगरानी रखते हैं. हमारा टार्गेट होगा इनको चिन्हित करके स्पीडी ट्रायल के जरिए जल्द से जल्द सजा दिला सकें."- हिमांशु, पुलिस अधीक्षक
सहरसा पुलिस की सख्त चेतावनी: एसपी हिमांशु ने प्रेस वार्ता में साफ किया कि जिले में अवैध नशा कारोबारियों के खिलाफ यह अभियान जारी रहेगा. बरामद किए गए नशीले पदार्थों की अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारी कीमत आंकी गई है.
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