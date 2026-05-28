ETV Bharat / state

बिहार की निधि ने एनिवर्सरी से 2 दिन पहले की खुदकुशी, भाई ने बताई ससुराल में टॉर्चर की पूरी कहानी

10 लाख दो नहीं तो.. : संजय ने कहा कि, शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन कुछ महीनों बाद ससुराल पक्ष ने 10 लाख रुपए दहेज की मांग शुरू कर दी. शादी में 15 लाख रुपए खर्च करने के बावजूद पति और 10 लाख रुपए की मांग कर रहा था.

एक साल पहले हुई थी निधि की शादी : मृतका के भाई संजय यादव ने बताया कि निधि की शादी 28 मई 2025 को हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी. शादी के बाद निधि अपने पति रोशन कुमार के साथ नई दिल्ली स्थित दया बस्ती, आनंद पर्वत गली नंबर 10 में रहने लगी. रोशन दिल्ली में प्राइवेट नौकरी करता है.

पति के दहेज टॉर्चर से थी परेशान: मायके वालों का आरोप है कि बेटी को जन्म देने के बाद ससुराल पक्ष उसे स्वीकार नहीं कर रहा था. इसके साथ ही पति लगातार 10 लाख रुपए दहेज की मांग कर रहा था, जिससे तंग आकर उसने यह कदम उठाया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

एनिवर्सरी से 2 दिन पहले निधि ने दी जान: मृतका की पहचान नवहट्टा थाना क्षेत्र के हाटी गांव निवासी रोशन कुमार की पत्नी निधि कुमारी (21) के रूप में हुई है. घटना बलवाहाट थाना क्षेत्र का है. इस मामले की जानकारी पुलिस को बुधवार शाम को मिली.

सहरसा: देश में साल 1961 से दहेज प्रथा बैन है, लेकिन आज भी इस कुरीति के चलते हर रोज लड़कियां अपनी जान गंवा रही हैं. भोपाल की ट्विशा शर्मा और नोएडा की दीपिका नागर का इन दिनों खूब चर्चा में हैं. इसी में एक और नाम जुड़ गया है बिहार की निधि का. बिहार के सहरसा जिले की निधि कुमारी (21) ने दहेज प्रताड़ने से तंग आकर अपनी जान दे दी है.

''दहेज नहीं लाने पर निधि को टॉर्चर किया जाने लगा. करीब 6 महीने पहले हम लोगों ने फोन के माध्यम से 1 लाख रुपए भेजा था. इसके बाद निधि गर्भवती हो गई. 17 मार्च को घुमाने के बहाने उसे घर से बाहर ले गए और दिल्ली के करोल बाग में छोड़ दिया और कहा कि अपने मायके चलो जाओ.'' - संजय यादव, मृतका के भाई

बच्ची के जन्म से नाराज था ससुराल पक्ष: इसके बाद वह अपने मायके सहरसा जिले के बलवाहाट थाना क्षेत्र के हरियो गांव आ गई. 9 अप्रैल को निधि ने एक नवजात बच्ची को जन्म दिया. बेटी के जन्म होने से पति-सास-ससुर-देवर समेत ससुराल पक्ष के लोग नाराज थे.

निधि के परिजन (ETV Bharat)

बेटी पैदा करना इतना बड़ा गुनाह है क्या?: निधि की मां बताती हैं कि, ससुराल पक्ष का कहना था कि बेटी को जन्म दिया है तो 10 लाख लेकर आना, नहीं तो मत आना, वहीं मर जाना. आखिर में 26 मई को उसने अपनी जान दे दी. वो एक महीने की मासूम को छोड़ गई है, अब उसे कौन संभालेगा. बेटी पैदा करना इतना बड़ा गुनाह है क्या?

'बच्ची को दरवाजे पर लिटाया और फिर..': मृतका की मां सुनिता देवी ने बताया कि, जिस वक्त यह घटना हुई, उस दौरान घर में कोई नहीं था. मैं बाजार गई हुई थी. बच्ची को दरवाजे पर लिटाकर निधि खुद एक कमरे में चली गई और अपनी जान दे दी. बुधवार को पुलिस को जानकारी दी गई. जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

एनिवर्सरी से 2 दिन पहले निधि ने दी जान (ETV Bharat)

''वापस लौटने पर कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था. मैंने दरवाजा खटखटाया, काफी देर तक आवाज देने के बावजूद जब अंदर से कोई हलचल नहीं हुई तो दरवाजा तोड़ दिया. कमरे के अंदर बिस्तर पर निधि बेसुध अवस्था में पड़ी थी. इसके बाद उसे पास के एक निजी अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया.'' - सुनिता देवी, मृतका की मां

क्या बोली पुलिस?: मृतका के परिवार का आरोप है कि, प्रताड़ना से तंग आकर उसने खुदकुशी कर ली. वहीं सिमरी बख्तियारपुर एसडीपीओ मुकेश कुमार ठाकुर ने कहा कि मामले में जांच की जा रही है, जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

मुकेश ठाकुर, एसडीपीओ, सिमरी बख्तियारपुर (ETV Bharat)

''बुधवार को एक महिला की आत्महत्या की सूचना मिली थी. मौत के कारणों की जांच की जा रही है. एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची और साक्ष्य इकट्ठा किया. पुलिस पूरे मामले की जांच गंभीरता से कर रही है.'' - मुकेश ठाकुर, एसडीपीओ, सिमरी बख्तियारपुर

क्या कहते है NCRB के आंकड़ें?: हालिया एनसीआरबी रिपोर्ट की माने तो साल 2024 में देशभर में दहेज प्रताड़ना से तंग आकर 5,737 मौत हुई. आंकड़ों के मुताबिक रोजाना 15 से 16 लड़कियों ने अपनी जान गंवाई.

दहेज से जुड़ी मौतों में बिहार सबसे आगे-NCRB: एनसीआरबी रिपोर्ट के आंकड़ों की माने तो दहेज प्रताड़ने से मौतों के मामले में एक साल में 2,038 मौतें के साथ यूपी नंबर एक, जबकि बिहार 1,078 मौतों के साथ दूसरे नंबर पर है.