ETV Bharat / state

बिहार की निधि ने एनिवर्सरी से 2 दिन पहले की खुदकुशी, भाई ने बताई ससुराल में टॉर्चर की पूरी कहानी

परिवार का आरोप है कि शादी के बाद से ही उनकी बेटी को ससुराल वाले टॉर्चर कर रहे थे, पढ़ें सहरसा के निधि की कहानी

saharsa nidhi kumari dowry death
सहरसा में विवाहिता की मौत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 28, 2026 at 5:51 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

सहरसा: देश में साल 1961 से दहेज प्रथा बैन है, लेकिन आज भी इस कुरीति के चलते हर रोज लड़कियां अपनी जान गंवा रही हैं. भोपाल की ट्विशा शर्मा और नोएडा की दीपिका नागर का इन दिनों खूब चर्चा में हैं. इसी में एक और नाम जुड़ गया है बिहार की निधि का. बिहार के सहरसा जिले की निधि कुमारी (21) ने दहेज प्रताड़ने से तंग आकर अपनी जान दे दी है.

एनिवर्सरी से 2 दिन पहले निधि ने दी जान: मृतका की पहचान नवहट्टा थाना क्षेत्र के हाटी गांव निवासी रोशन कुमार की पत्नी निधि कुमारी (21) के रूप में हुई है. घटना बलवाहाट थाना क्षेत्र का है. इस मामले की जानकारी पुलिस को बुधवार शाम को मिली.

saharsa nidhi kumari dowry death
एक साल पहले हुई थी निधि की शादी (ETV Bharat)

पति के दहेज टॉर्चर से थी परेशान: मायके वालों का आरोप है कि बेटी को जन्म देने के बाद ससुराल पक्ष उसे स्वीकार नहीं कर रहा था. इसके साथ ही पति लगातार 10 लाख रुपए दहेज की मांग कर रहा था, जिससे तंग आकर उसने यह कदम उठाया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

एक साल पहले हुई थी निधि की शादी : मृतका के भाई संजय यादव ने बताया कि निधि की शादी 28 मई 2025 को हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी. शादी के बाद निधि अपने पति रोशन कुमार के साथ नई दिल्ली स्थित दया बस्ती, आनंद पर्वत गली नंबर 10 में रहने लगी. रोशन दिल्ली में प्राइवेट नौकरी करता है.

10 लाख दो नहीं तो.. : संजय ने कहा कि, शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन कुछ महीनों बाद ससुराल पक्ष ने 10 लाख रुपए दहेज की मांग शुरू कर दी. शादी में 15 लाख रुपए खर्च करने के बावजूद पति और 10 लाख रुपए की मांग कर रहा था.

saharsa nidhi kumari dowry death
संजय यादव, मृतका के भाई (ETV Bharat)

''दहेज नहीं लाने पर निधि को टॉर्चर किया जाने लगा. करीब 6 महीने पहले हम लोगों ने फोन के माध्यम से 1 लाख रुपए भेजा था. इसके बाद निधि गर्भवती हो गई. 17 मार्च को घुमाने के बहाने उसे घर से बाहर ले गए और दिल्ली के करोल बाग में छोड़ दिया और कहा कि अपने मायके चलो जाओ.'' - संजय यादव, मृतका के भाई

बच्ची के जन्म से नाराज था ससुराल पक्ष: इसके बाद वह अपने मायके सहरसा जिले के बलवाहाट थाना क्षेत्र के हरियो गांव आ गई. 9 अप्रैल को निधि ने एक नवजात बच्ची को जन्म दिया. बेटी के जन्म होने से पति-सास-ससुर-देवर समेत ससुराल पक्ष के लोग नाराज थे.

saharsa nidhi kumari dowry death
निधि के परिजन (ETV Bharat)

बेटी पैदा करना इतना बड़ा गुनाह है क्या?: निधि की मां बताती हैं कि, ससुराल पक्ष का कहना था कि बेटी को जन्म दिया है तो 10 लाख लेकर आना, नहीं तो मत आना, वहीं मर जाना. आखिर में 26 मई को उसने अपनी जान दे दी. वो एक महीने की मासूम को छोड़ गई है, अब उसे कौन संभालेगा. बेटी पैदा करना इतना बड़ा गुनाह है क्या?

'बच्ची को दरवाजे पर लिटाया और फिर..': मृतका की मां सुनिता देवी ने बताया कि, जिस वक्त यह घटना हुई, उस दौरान घर में कोई नहीं था. मैं बाजार गई हुई थी. बच्ची को दरवाजे पर लिटाकर निधि खुद एक कमरे में चली गई और अपनी जान दे दी. बुधवार को पुलिस को जानकारी दी गई. जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

saharsa nidhi kumari dowry death
एनिवर्सरी से 2 दिन पहले निधि ने दी जान (ETV Bharat)

''वापस लौटने पर कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था. मैंने दरवाजा खटखटाया, काफी देर तक आवाज देने के बावजूद जब अंदर से कोई हलचल नहीं हुई तो दरवाजा तोड़ दिया. कमरे के अंदर बिस्तर पर निधि बेसुध अवस्था में पड़ी थी. इसके बाद उसे पास के एक निजी अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया.'' - सुनिता देवी, मृतका की मां

क्या बोली पुलिस?: मृतका के परिवार का आरोप है कि, प्रताड़ना से तंग आकर उसने खुदकुशी कर ली. वहीं सिमरी बख्तियारपुर एसडीपीओ मुकेश कुमार ठाकुर ने कहा कि मामले में जांच की जा रही है, जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

saharsa nidhi kumari dowry death
मुकेश ठाकुर, एसडीपीओ, सिमरी बख्तियारपुर (ETV Bharat)

''बुधवार को एक महिला की आत्महत्या की सूचना मिली थी. मौत के कारणों की जांच की जा रही है. एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची और साक्ष्य इकट्ठा किया. पुलिस पूरे मामले की जांच गंभीरता से कर रही है.'' - मुकेश ठाकुर, एसडीपीओ, सिमरी बख्तियारपुर

क्या कहते है NCRB के आंकड़ें?: हालिया एनसीआरबी रिपोर्ट की माने तो साल 2024 में देशभर में दहेज प्रताड़ना से तंग आकर 5,737 मौत हुई. आंकड़ों के मुताबिक रोजाना 15 से 16 लड़कियों ने अपनी जान गंवाई.

दहेज से जुड़ी मौतों में बिहार सबसे आगे-NCRB: एनसीआरबी रिपोर्ट के आंकड़ों की माने तो दहेज प्रताड़ने से मौतों के मामले में एक साल में 2,038 मौतें के साथ यूपी नंबर एक, जबकि बिहार 1,078 मौतों के साथ दूसरे नंबर पर है.

ये भी पढ़ें: '8 लाख दिए, 3 लाख और मांग रहे थे' बेटी का शव घर के सामने फेंका, बिहार की ये घटना रुला देगी

ये भी पढ़ें: 'पापा बचा लो नहीं तो मार देंगे..', पिता पहुंचे तब तक दहेज की बली चढ़ चुकी थी बिहार की पूजा

ये भी पढ़ें: Explainer: बिहार में दहेज से जुड़ी मौत के मामलों में तेजी, जानिए कानून कितना मददगार?

ये भी पढ़ें: 200 साल पहले 1 'आने' की लड़ाई.. बदली बिहार के 3 गांव की तकदीर, 71 सालों में नहीं दर्ज हुआ एक भी केस

ये भी पढ़ें: बिहार के इस गांव में बैन है दहेज प्रथा, 29 सालों में नहीं दर्ज हुआ एक भी केस..थारू समाज की सदियों पुरानी परंपरा

TAGGED:

SAHARSA NIDHI KUMARI
SAHARSA NEWS
SAHARSA WOMAN DEATH
सहरसा में विवाहिता की मौत
DOWRY DEATH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.