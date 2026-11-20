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6 साल पुराने हत्याकांड में कोर्ट का बड़ा फैसला, 9 दोषियों को सुनाई गई उम्रकैद की सजा

न्यायालय ने सभी दोषियों पर 5-5 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है, जिसे जमा नहीं करने पर प्रत्येक को एक-एक साल का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा. यह मामला सौरबाजार थाना कांड संख्या 262/20 से जुड़ा है, जिसकी प्राथमिकी 7 जुलाई 2020 को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई थी.

मामले में विचारण के बाद न्यायालय ने सुहथ गांव के वार्ड संख्या 12 निवासी श्यामल यादव, सतीश कुमार, नीतीश कुमार, संतोष यादव, परमानंद यादव, सुरेंद्र यादव उर्फ सूरो यादव, नीरज यादव, श्रीचंद यादव उर्फ लुहमी यादव और विपिन यादव को दोषी ठहराया है.

साक्ष्यों के आधार पर सुनाई गई सजा

सहरसा पुलिस की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य और दाखिल चार्जशीट के आधार पर न्यायालय ने सभी आरोपियों को यह सजा सुनाई है. कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी, यानी दोषियों को अलग-अलग सजा की अवधि जोड़कर नहीं भुगतनी होगी.

इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक हरिशंकर मिश्रा ने न्यायालय में पक्ष रखा, जबकि अनुसंधानकर्ता पुलिस अवर निरीक्षक ज्ञानेंद्र अमरेंद्र और शिव कुमार थे.

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