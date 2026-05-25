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करोड़ों में बना चमचमाता मॉडल हॉस्पिटल लेकिन गर्मी में उबल रहे मरीज! बिहार के इस सदर अस्पताल के वार्डों का हाल बेहाल

लगभग 7 करोड़ की लागत से बने अस्पताल में सुविधाएं सिर्फ कागजों तक सीमित रह गईं हैं और गरीब मरीज हलकान हो रहें. पढ़ें खबर

SAHARSA MODEL SADAR HOSPITAL
सहरसा मॉडल अस्पताल में एसी बंद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 25, 2026 at 6:47 PM IST

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सहरसा: बिहार के सहरसा में स्वास्थ्य व्यवस्था की एक बहुत बड़ी लापरवाही खुलकर सामने आई है. यहां करीब 6 करोड़ 71 लाख रुपए की लागत से 100 बेड का आधुनिक मॉडल सदर अस्पताल बना था. लेकिन इस वीआईपी अस्पताल की तमाम आधुनिक सुविधाएं अब गंभीर सवालों के घेरे में आ खड़ी हुई हैं.

शोभा की वस्तु: मरीजों को बेहतर इलाज देने के उद्देश्य से इस शानदार अस्पताल को बनाया गया था. लेकिन आज हकीकत यह है कि यहां पिछले लगभग एक साल से सेंट्रलाइज्ड एसी सिस्टम पूरी तरह से खराब पड़ा हुआ है. भीषण गर्मी और उमस के बीच अस्पताल के वार्डों में भर्ती मरीज और उनके परिजन तड़पने को मजबूर हैं.

देखें स्पेशल रिपोर्ट (ETV Bharat)

कागजी सुविधाएं: इस अस्पताल की दो मंजिला आलीशान इमारत को अत्याधुनिक सुविधाओं से पूरी तरह लैस किया गया था. इसमें इमरजेंसी रेड, येलो और ग्रीन जोन, आइसोलेशन वार्ड, ऑपरेशन थिएटर (OT), कैजुअल्टी रूम, ट्राइएज रूम शामिल हैं. रेडियोलॉजी विभाग, ब्लड कलेक्शन सेंटर सहित कई स्थानों पर सेंट्रलाइज्ड एसी की व्यवस्था की गई थी.

सुरक्षा बनाम असुविधा: सुरक्षा के लिए अस्पताल परिसर के चप्पे-चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए. अस्पताल को व्यवस्थित तरीके से छह बड़े वार्डों में बांटा गया और प्रत्येक में 16 बेड हैं. एसी सिस्टम बंद रहने के कारण इन सभी आधुनिक सुविधाओं का कोई भी लाभ गरीब मरीजों को नहीं मिल पा रहा है.

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मॉडल अस्पताल सहरसा (ETV Bharat)

परिजनों का दर्द: अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों का कहना है कि सुविधाएं केवल कागजों तक सीमित रह गई हैं. बाहर भीषण गर्मी है और अस्पताल के अंदर राहत की कोई व्यवस्था नहीं है. मरीज के परिजन इन बदहाल इंतजामों पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं.

पानी की किल्लत: अस्पताल के बाथरूम में लगातार पानी की भयंकर बर्बादी होती रहती है, जिससे कई बार पानी की किल्लत भी हो जाती है. इससे पेयजल व्यवस्था भी सवालों के घेरे में है. मॉडल सदर अस्पताल में मरीज बेहतर इलाज की उम्मीद लेकर आते हैं, लेकिन ये व्यवस्थाएं परेशानी का कारण बन रही हैं.

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अस्पताल परिसर में फैला कचरा (ETV Bharat)

हाथ वाले पंखे: भीषण गर्मी में मरीजों और परिजनों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. अस्पताल के महंगे एसी सिर्फ शोभा की वस्तु बनकर रह गए हैं, क्योंकि कई जगह वो काम नहीं कर रहे हैं. पंखे होने के बावजूद पर्याप्त हवा नहीं मिलने से लोग बेहाल हैं और लाचार परिजन खुद हाथ वाले पंखे से हवा कर मरीजों को राहत देने की कोशिश कर रहे हैं.

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अस्पताल में हाथ पंखा झलते मरीज के परिजन (ETV Bharat)

अधिकारियों की सुस्ती: मामले में सिविल सर्जन डॉ. राज नारायण प्रसाद ने बताया कि सेंट्रलाइज्ड एसी को ठीक कराने के लिए विभाग को पत्र भेजा जा चुका है. 25 दिन पहले पटना से तकनीकी टीम जांच के लिए आई थी, लेकिन केवल निरीक्षण कर लौट गई.

मरीजों की गुहार: मरीज के परिजन विकास कुमार ने बिहार के नवनियुक्त स्वास्थ्य मंत्री से गुहार लगाई है. उन्होंने कहा कि इस मामले का संज्ञान लें और सहरसा के इस अस्पताल की व्यवस्थाओं को जल्द दुरुस्त करवाएं. ताकि गरीब मरीजों को राहत मिल सके.

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ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

"इतने बड़े अस्पताल में न एसी चल रहा है न पानी की समुचित व्यवस्था है. सोच सकते हैं कि क्या है बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था. नवनियुक्त स्वास्थ्य मंत्री से मांग करते हैं कि वो इस मामले का संज्ञान लें और सहरसा के इस अस्पताल की व्यवस्थाओं को जल्द से जल्द दुरुस्त करवाएं ताकि गरीब मरीजों को राहत मिल सके." - विकास कुमार, परिजन

बदहाली की तस्वीरें: यहां कई नल खराब पड़े हैं और जहां नल हैं, वहां पानी की व्यवस्था नहीं है. टूटे नल, जगह-जगह फैला कचरा और सफाई की कमी प्रशासन के दावों की पोल खोलती है. जानकारी के अनुसार, इससे पहले जिलाधिकारी द्वारा कई बार अस्पताल का निरीक्षण भी किया जा चुका है, लेकिन कुछ बदलाव देखने को नहीं मिला.

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ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

पुराना ढर्रा: बताया जा रहा है कि जिलाधिकारी के निरीक्षण का असर कुछ दिनों तक ही रहता है और फिर व्यवस्था पुराने ढर्रे पर लौट आती है. मरीजों और परिजनों ने प्रशासन से अविलंब व्यवस्था सुधारने और मूलभूत सुविधाएं बहाल करने की मांग की है.

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