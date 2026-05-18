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सहरसा के 10वीं के छात्र मयंक को बड़ी कंपनी में मिला बिजनेस पार्टनर बनने का मौका

सहरसा : बिहार के सहरसा जिले के रौता गांव के वार्ड 11 से एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सामने आई है, जिसने यह साबित कर दिया कि सफलता के लिए बड़े संसाधन नहीं, बल्कि बड़ा सपना और मेहनत जरूरी होती है. दसवीं कक्षा के छात्र मयंक ने केवल स्मार्टफोन के सहारे कोडिंग सीखकर तकनीक की दुनिया में अपनी अलग पहचान बना ली है. उनकी प्रतिभा और मेहनत से प्रभावित होकर Samsung ने उन्हें बिजनेस पार्टनर के तौर पर काम करने का अवसर दिया है.

''मैंने कभी लैपटॉप या कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं किया. खाली समय में दूसरे बच्चों की तरह मनोरंजन वाले वीडियो देखने के बजाय वे यूट्यूब और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कोडिंग और टेक्नोलॉजी से जुड़े वीडियो देखा करते थे. धीरे-धीरे HTML, CSS और JavaScript जैसी प्रोग्रामिंग भाषाएं सीख लीं. लगातार अभ्यास करते हुए उन्होंने मोबाइल ब्राउजर पर ही कोड लिखना शुरू किया और वहीं से उनका पहला ऐप तैयार हुआ.''- मयंक

छात्र मयंक का बयान (ETV Bharat)

'Samsung Remote Test Lab' जैसी सुविधाओं का एक्सेस : इसके बाद मयंक ने अपने प्रोजेक्ट्स और ऐप्स ईमेल के माध्यम से सैमसंग कंपनी तक पहुंचाए. कंपनी को उनका काम काफी पसंद आया और उन्हें पहले सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में मौका मिला. बाद में उनके बनाए एक खास ऐप से प्रभावित होकर कंपनी ने उन्हें 'Samsung Remote Test Lab' जैसी सुविधाओं का एक्सेस भी दिया. इस तकनीक के जरिए मयंक दुनिया के अलग-अलग सैमसंग स्मार्टफोन को ऑनलाइन टेस्ट कर अपने ऐप्स की जांच कर सकते हैं.