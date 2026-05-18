सहरसा के 10वीं के छात्र मयंक को बड़ी कंपनी में मिला बिजनेस पार्टनर बनने का मौका
बिहार में प्रतिभाओं की कमी नहीं है. सहरसा के छात्र ने एक बार फिर से लोहा मनवाया है. पढ़ें खबर
Published : May 18, 2026 at 9:04 PM IST
सहरसा : बिहार के सहरसा जिले के रौता गांव के वार्ड 11 से एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सामने आई है, जिसने यह साबित कर दिया कि सफलता के लिए बड़े संसाधन नहीं, बल्कि बड़ा सपना और मेहनत जरूरी होती है. दसवीं कक्षा के छात्र मयंक ने केवल स्मार्टफोन के सहारे कोडिंग सीखकर तकनीक की दुनिया में अपनी अलग पहचान बना ली है. उनकी प्रतिभा और मेहनत से प्रभावित होकर Samsung ने उन्हें बिजनेस पार्टनर के तौर पर काम करने का अवसर दिया है.
''मैंने कभी लैपटॉप या कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं किया. खाली समय में दूसरे बच्चों की तरह मनोरंजन वाले वीडियो देखने के बजाय वे यूट्यूब और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कोडिंग और टेक्नोलॉजी से जुड़े वीडियो देखा करते थे. धीरे-धीरे HTML, CSS और JavaScript जैसी प्रोग्रामिंग भाषाएं सीख लीं. लगातार अभ्यास करते हुए उन्होंने मोबाइल ब्राउजर पर ही कोड लिखना शुरू किया और वहीं से उनका पहला ऐप तैयार हुआ.''- मयंक
'Samsung Remote Test Lab' जैसी सुविधाओं का एक्सेस : इसके बाद मयंक ने अपने प्रोजेक्ट्स और ऐप्स ईमेल के माध्यम से सैमसंग कंपनी तक पहुंचाए. कंपनी को उनका काम काफी पसंद आया और उन्हें पहले सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में मौका मिला. बाद में उनके बनाए एक खास ऐप से प्रभावित होकर कंपनी ने उन्हें 'Samsung Remote Test Lab' जैसी सुविधाओं का एक्सेस भी दिया. इस तकनीक के जरिए मयंक दुनिया के अलग-अलग सैमसंग स्मार्टफोन को ऑनलाइन टेस्ट कर अपने ऐप्स की जांच कर सकते हैं.
ग्लोबल इंवेस्टर सम्मान : मयंक को 'Global Innovator 2026' के सम्मान से भी नवाजा गया है. इतनी कम उम्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलना न केवल उनके लिए बल्कि पूरे सहरसा जिले के लिए गर्व की बात बन गई है. मयंक की सफलता के पीछे उनके परिवार का भी बड़ा योगदान रहा.
माता-पिता हैं खुश : मयंक की मां बताती हैं कि शुरू में उन्हें लगता था कि बेटा मोबाइल पर समय बर्बाद कर रहा है, लेकिन बाद में जब पता चला कि वह कोडिंग सीख रहा है तो उन्होंने पूरा समर्थन दिया. वहीं पिता ने कहा कि उन्हें इस उपलब्धि की जानकारी घर वालों से मिली और बेटे की सफलता सुनकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा.
मयंक की कहानी गांव के युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है. सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने यह साबित कर दिया कि अगर सीखने का जज्बा हो तो स्मार्टफोन भी सफलता का सबसे बड़ा हथियार बन सकता है.
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