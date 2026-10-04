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कारु बाबा मंदिर में चढ़ावे और वर्चस्व की जंग में ताबड़तोड़ फायरिंग! सहरसा में ग्रामीणों ने फूंकी कार, महंत गिरफ्तार

सहरसा : बिहार के सहरसा जिले में महिषी थाना क्षेत्र के महपुरा स्थित प्रसिद्ध कारू बाबा स्थान में न्यास समिति को लेकर चल रहा विवाद रविवार को हिंसक हो गया. विवाद के दौरान कई राउंड गोलीबारी, आगजनी और मारपीट की घटना हुई. घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बन गई.

घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों पर एक गाड़ी में आगजनी की गई, जानकारी के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की. पुलिस ने मौके से चार खोखा बरामद किया है.

पुलिस के मुताबिक, कारू बाबा स्थान की न्यास व्यवस्था को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है. रविवार को झूलन खिरहर और न्यासधारी निरंजन कुमार के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई. देखते ही देखते विवाद बढ़ गया. घटना में घायल के परिजनों और स्थानीय लोगों ने न्यासधारी निरंजन कुमार और उनके साथ मौजूद लोगों पर गोलीबारी और मारपीट का आरोप लगाया है.

धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष रणवीर नंदन द्वारा निरंजन कुमार को कारू बाबा स्थान का न्यासधारी (ट्रस्टी) नियुक्त किया गया है. जिसके बाद से न्यास व्यवस्था को लेकर विवाद बना हुआ है. मंदिर की दान राशि के रख-रखाव को लेकर ग्रामीणों और एक गुट में विवाद था, जो रविवार को हिंसक झड़प में बदल गया.

सदर एसडीपीओ पंकज कुमार सिंह ने बताया कि, रविवार दोपहर लगभग संत कारु बाबा मंदिर महिषी थाना में मंदिर के महंत के समर्थक और ग्रामीणों के बीच में पूर्व से चल रहे विवाद को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसमें मंदिर के महंत निरंजन यादव एवं उनके साथियों के द्वारा कुछ ग्रामीणों पर गोली चलाई गई. एक शख्स के पैर में गोली लगी, जबकि दूसरे व्यक्ति को गोली छूकर निकल गई.

सदर एसडीपीओ के मुताबिक, घटना के बाद ग्रामीणों ने महंत एवं उसके समर्थकों को मंदिर परिसर में ही बंधक बना लिया और एक गाड़ी में आग लगा दी. घटना की जानकारी के बाद थानाध्यक्ष महिषी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर सहरसा दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे. पुलिस द्वारा तलाशी लेने पर मंदिर से अवैध हथियार एवं कारतूस बरामद हुआ है. ग्रामीणों के विरोध के बीच पुलिस द्वारा मुख्य अभियुक्त महंत निरंजन यादव एवं अन्य को गिरफ्तार किया गया है.

''ग्रामीणों द्वारा अन्य महंत समर्थकों को भी संदेह के आधार पर मंदिर परिसर में रखे होने पर सत्यापन एवं अग्रतर कार्रवाई की जा रही है. घटना में शामिल अन्य व्यक्तियों की पहचान की जा रही है.'' - पंकज कुमार सिंह, सदर एसडीपीओ

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