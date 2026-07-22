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बिहार में द्वार पर दस्तक दे रही कोसी, लोगों में खौफ, सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन शुरू

सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन : ग्रामीणों का कहना है कि बाढ़ का पानी लगातार जमा रहने से संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है. जलजमाव के कारण गांव के अंदर आवागमन लगभग ठप हो गया है. लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. जरूरत का सामान लाना और मरीजों को अस्पताल पहुंचाना भी चुनौती बन गया है.

कोसी नदी ने दिखाया विकराल रूप : घरों में पानी भर जाने के कारण दैनिक जीवन की सभी गतिविधियां प्रभावित हो गई हैं. लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती भोजन बनाने, पीने के लिए स्वच्छ पानी जुटाने और मवेशियों के लिए चारे की व्यवस्था करने की है. कई परिवार जरूरी सामान के साथ घर छोड़कर ऊंचे तटबंधों और सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने को मजबूर हो गए हैं. सबसे अधिक परेशानी छोटे बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को उठानी पड़ रही है.

ग्रामीण ने सरकार से की मांग : स्थानीय लोगों ने प्रशासन से तत्काल राहत सामग्री उपलब्ध कराने, नावों की व्यवस्था करने, मेडिकल टीम भेजने और स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की है. ग्रामीणों का कहना है कि हर वर्ष बाढ़ आने पर उन्हें इसी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है.यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो स्थिति और गंभीर हो सकती है.

बाढ़ में पीने के पानी की समस्या (ETV Bharat)

प्रशासन कब तक पहुंचाएगा मदद? : बाढ़ प्रभावित परिवार अब प्रशासन से त्वरित राहत और पुनर्वास की उम्मीद लगाए बैठे हैं. लोगों का कहना है कि संकट की इस घड़ी में समय पर सहायता ही उनके लिए सबसे बड़ा सहारा साबित होगी. अब निगाहें प्रशासन पर टिकी हैं कि प्रभावित इलाकों तक राहत कितनी तेजी से पहुंचती है. बाढ़ पीड़ितों को इस संकट से उबारने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए जाते हैं?

"रात से ही कोसी का पानी हमारे घरों में घुस रहा है. हम लोगों के सामने पीने के पानी की समस्या हो गई है. खाना नहीं बना पा रहे हैं, अभी तक सरकार ने कोई मदद नहीं की हमारी. हम लोगों को अब सुरक्षित ठिकानों की ओर जाना होगा.'' -शांति देवी, ग्रामीण

द्वार पर दस्तक देती कोसी (ETV Bharat)

नेपाल और बिहार में बारिश से मुश्किल बढ़ी : नेपाल के तराई इलाकों में हो रही बारिश और बिहार में मानसून की बारिश के कारण निचले इलाके के लोगों के लिए खतरा बढ़ गया है. कोसी हर घंटे अपना आकार बढ़ाती जा रही है. कोसी बराज पर दबाव बढ़ने से लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है जिससे बाढ़ जैसे हालात बनने लगे हैं. अब देखना है कि प्रशासन कब तक डूब रहे गांवों की मदद को हाथ पहुंचाता है.

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