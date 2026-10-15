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पिता सेना से रिटायर, बेटी बनी लेफ्टिनेंट; साक्षी की कामयाबी बेटियों के लिए मिसाल

सेना में लेफ्टिनेंट बनी बिहार की साक्षी ( ETV Bharat )

सहरसा : बिहार के सहरसा जिले की बेटी साक्षी ने भारतीय सेना में मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर के रूप में लेफ्टिनेंट बनने की उपलब्धि हासिल की है. उनकी इस सफलता से परिवार सहित बिहरा पंचायत और पंचगछिया क्षेत्र में खुशी का माहौल है. साक्षी की उपलब्धि को जिले की बेटियों के लिए प्रेरणादायक माना जा रहा है.

साक्षी ने बढ़ाया बिहार का मान