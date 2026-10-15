पिता सेना से रिटायर, बेटी बनी लेफ्टिनेंट; साक्षी की कामयाबी बेटियों के लिए मिसाल
बिहार की रहने वाली साक्षी भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनकर देश की सेवा करेंगी. उनकी ये उपलब्धि बेटियों के लिए मिसाल है. रिपोर्ट- राहुल
Published : October 15, 2026 at 8:53 AM IST
सहरसा : बिहार के सहरसा जिले की बेटी साक्षी ने भारतीय सेना में मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर के रूप में लेफ्टिनेंट बनने की उपलब्धि हासिल की है. उनकी इस सफलता से परिवार सहित बिहरा पंचायत और पंचगछिया क्षेत्र में खुशी का माहौल है. साक्षी की उपलब्धि को जिले की बेटियों के लिए प्रेरणादायक माना जा रहा है.
साक्षी ने बढ़ाया बिहार का मान
साक्षी के पिता राजेश कुमार झा सहरसा जिले की बिहरा पंचायत के निवासी हैं. वह हाल ही में भारतीय सेना में नायब सूबेदार के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं. पिता के सैन्य जीवन से जुड़ी पृष्ठभूमि के बीच बेटी का भी भारतीय सेना में अधिकारी बनना परिवार के लिए गर्व का विषय है. साक्षी ने मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर के रूप में लेफ्टिनेंट का पद हासिल कर देश की सेवा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है.
पंचगछिया के पूर्व सरपंच की नातिन हैं साक्षी
साक्षी का ननिहाल सहरसा जिले के पंचगछिया गांव में है. वह गांव के पूर्व सरपंच तुला कृष्ण झा की नातिन हैं. उनकी सफलता से बिहरा पंचायत के साथ पंचगछिया गांव का नाम भी गौरवान्वित हुआ है. परिवार और क्षेत्र के लोगों के लिए यह उपलब्धि विशेष महत्व रखती है.
बेटियों के लिए बनीं प्रेरणा
साक्षी की सफलता यह संदेश देती है कि मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प के बल पर बेटियां भी देश की सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण मुकाम हासिल कर सकती हैं. भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनने की उनकी उपलब्धि उन युवाओं के लिए प्रेरणा है, जो सैन्य सेवा में अपना करियर बनाने का सपना देखते हैं.
साक्षी की उपलब्धि पर गर्व
एक ओर पिता ने वर्षों तक भारतीय सेना में सेवा दी, वहीं अब बेटी ने अधिकारी बनकर सैन्य सेवा की राह चुनी है. साक्षी की यह उपलब्धि परिवार के लिए गर्व के साथ-साथ सहरसा जिले के लिए भी खुशी का अवसर है.
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