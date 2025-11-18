ETV Bharat / state

सांसद पप्पू यादव को बड़ी राहत, 34 साल पुराने केस में कोर्ट से बरी

34 साल पुराने केस में पप्पू यादव बरी ( ETV Bharat )

बीजेपी और चुनाव आयोग पर हमला: वहीं पत्रकारों से बात करते हुए पूर्णिया सांसद ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि महागठबंधन की हार नहीं हुई है, बल्कि उसे हराया गया है. पूरी दुनिया बिहार के चुनाव को देख रही थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की गहरी साजिश सामने आई है.

34 साल पुराने केस में बरी: पप्पू यादव ने मंगलवार को 34 साल पुराने मामले में सहरसा कोर्ट में उपस्थित होकर हाजिरी लगाई. साल 1991 में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था. लंबे समय से वह जमानत पर थे. आखिरकार कोर्ट ने आज उनको बरी कर दिया है.

सहरसा: बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को 34 साल पुराने मामले में सहरसा व्यवहार न्यायालय से राहत मिली है. मंगलवार को सुनवाई के बाद कोर्ट ने उनको दोषमुक्त कर दिया. वहीं बरी होने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए सांसद ने कई मुद्दों पर बात की. बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम को लेकर गड़बड़ी का आशंका जताते हुए दावा किया कि महागठबंधन हारा नहीं है, बल्कि चुनाव आयोग की मदद सें बीजेपी ने वोट की चोरी की है.

पप्पू यादव (ETV Bharat)

हम हारे नहीं, हराया गया: पप्पू यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक तीर से दो शिकार किया है. एक तरफ जहां महागठबंधन को साजिशन हराया गया है, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार को भी किनारे करने की कोशिश की है. उन्होंने एसआईआर का जिक्र करते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में बहस के बाद भी एसआईआर कराया गया, जोकि उचित नहीं है.

पोस्टल बैलेट में भी आगे: सांसद ने कहा कि 127 सीटों पर जहां हम हारे, वहां 22 वोट से लेकर 11000 वोट से नतीजे तय हुए. उन्होंने कहा कि 2020 चुनाव में जिस सीट पर हमें 65 हजार वोट आया था, इस बार 95000 वोट प्राप्त हुआ. इसके बावजूद हमें शिकस्त मिली है. पप्पू ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पोस्टल बैलेट में भी महागठबंधन से पीछे रही है.

पप्पू यादव (ETV Bharat)

चिराग-निशांत को कमान देना चाहिए: पप्पू यादव ने एनडीए को युवा पीढ़ी को आगे करने की नसीहत दी है. उन्होंने कहा कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के हाथ में कमान दे देना चाहिए. वहीं मुख्यमंत्री को अब प्रधानमंत्री पद के लिए केंद्र की राजनीति मुखर होकर करनी चाहिए. उन्होंने बिहार की जनता से अपील करते हुए कहा कि देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए सबको मिलकर आगे आना चाहिए.

सहरसा में पप्पू यादव (ETV Bharat)

"भाजपा और अमित शाह ने फूट डालो शासन करो के तहत वोट को प्रभावित किया. महागठबंधन हारा नहीं है बल्कि चोरी कर उसे हरा दिया गया है. मैं तो कहूंगा कि नीतीश कुमार जी सावधान रहें क्योंकि भाजपा उन्हें छोड़ने वाली नहीं है."- पप्पू यादव, सांसद, पूर्णिया

