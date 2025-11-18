ETV Bharat / state

सांसद पप्पू यादव को बड़ी राहत, 34 साल पुराने केस में कोर्ट से बरी

सांसद पप्पू यादव को बड़ी राहत मिली है. सहरसा कोर्ट ने 34 साल पुराने केस में उनको बरी कर दिया है. पढ़ें पूरी खबर..

Pappu Yadav
34 साल पुराने केस में पप्पू यादव बरी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 18, 2025 at 7:29 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

सहरसा: बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को 34 साल पुराने मामले में सहरसा व्यवहार न्यायालय से राहत मिली है. मंगलवार को सुनवाई के बाद कोर्ट ने उनको दोषमुक्त कर दिया. वहीं बरी होने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए सांसद ने कई मुद्दों पर बात की. बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम को लेकर गड़बड़ी का आशंका जताते हुए दावा किया कि महागठबंधन हारा नहीं है, बल्कि चुनाव आयोग की मदद सें बीजेपी ने वोट की चोरी की है.

34 साल पुराने केस में बरी: पप्पू यादव ने मंगलवार को 34 साल पुराने मामले में सहरसा कोर्ट में उपस्थित होकर हाजिरी लगाई. साल 1991 में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था. लंबे समय से वह जमानत पर थे. आखिरकार कोर्ट ने आज उनको बरी कर दिया है.

सहरसा कोर्ट से पप्पू यादव को बड़ी राहत (ETV Bharat)

बीजेपी और चुनाव आयोग पर हमला: वहीं पत्रकारों से बात करते हुए पूर्णिया सांसद ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि महागठबंधन की हार नहीं हुई है, बल्कि उसे हराया गया है. पूरी दुनिया बिहार के चुनाव को देख रही थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की गहरी साजिश सामने आई है.

Pappu Yadav
पप्पू यादव (ETV Bharat)

हम हारे नहीं, हराया गया: पप्पू यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक तीर से दो शिकार किया है. एक तरफ जहां महागठबंधन को साजिशन हराया गया है, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार को भी किनारे करने की कोशिश की है. उन्होंने एसआईआर का जिक्र करते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में बहस के बाद भी एसआईआर कराया गया, जोकि उचित नहीं है.

पोस्टल बैलेट में भी आगे: सांसद ने कहा कि 127 सीटों पर जहां हम हारे, वहां 22 वोट से लेकर 11000 वोट से नतीजे तय हुए. उन्होंने कहा कि 2020 चुनाव में जिस सीट पर हमें 65 हजार वोट आया था, इस बार 95000 वोट प्राप्त हुआ. इसके बावजूद हमें शिकस्त मिली है. पप्पू ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पोस्टल बैलेट में भी महागठबंधन से पीछे रही है.

Pappu Yadav
पप्पू यादव (ETV Bharat)

चिराग-निशांत को कमान देना चाहिए: पप्पू यादव ने एनडीए को युवा पीढ़ी को आगे करने की नसीहत दी है. उन्होंने कहा कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के हाथ में कमान दे देना चाहिए. वहीं मुख्यमंत्री को अब प्रधानमंत्री पद के लिए केंद्र की राजनीति मुखर होकर करनी चाहिए. उन्होंने बिहार की जनता से अपील करते हुए कहा कि देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए सबको मिलकर आगे आना चाहिए.

Pappu Yadav
सहरसा में पप्पू यादव (ETV Bharat)

"भाजपा और अमित शाह ने फूट डालो शासन करो के तहत वोट को प्रभावित किया. महागठबंधन हारा नहीं है बल्कि चोरी कर उसे हरा दिया गया है. मैं तो कहूंगा कि नीतीश कुमार जी सावधान रहें क्योंकि भाजपा उन्हें छोड़ने वाली नहीं है."- पप्पू यादव, सांसद, पूर्णिया

ये भी पढ़ें:

अपनी ही पार्टी पर भड़के कांग्रेस नेता, बताया आखिर क्यों बिहार में बुरी तरह से हुई हार

'बिहार में EVM में चोरी, पटना के मौर्या होटल में खेल..' RJD ने किया बड़ा खुलासा

'EVM में चोरी.. इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेगी RJD', बिहार चुनाव में हार पर महागठबंधन के नेता का बड़ा बयान

'हम चुनाव जरूर हारे हैं, भरोसा नहीं', ऑटो ड्राइवर की तेजस्वी के लिए दिल छू लेने वाली बात

'सिंबल पता नहीं लेकिन एक लाख वोट पड़ गए', प्रशांत किशोर ने जताई गड़बड़ी की आशंका

TAGGED:

SAHARSA NEWS
पप्पू यादव बरी
PAPPU YADAV ACQUITTED
PAPPU YADAV

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explainer: 25 सीटों पर सिमटी RJD, विस्तार से समझिए कारण और अब तेजस्वी के सामने क्या क्या होगी चुनौती?

Bihar Election 2025 Winners List: किस सीट पर किसने मारी बाजी, देखें सभी 243 सीटों का रिजल्ट

Bihar Election RESULT 2025 : एनडीए और महागठबंधन में इस बार वोटों का अंतर 44 लाख से अधिक, जानिए 2020 के आंकड़े

बिहार के प्रमंडलवार नतीजों ने सबको चौंकाया, जानें कहां-कहां महागठबंधन का सूपड़ा हुआ साफ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.