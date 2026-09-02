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'अगर पुल होता तो बच सकती थी जानें' नाव हादसे में मां और 12 साल की बच्ची की मौत पर फूटा गुस्सा

हादसे में कुंदन यादव की पत्नी रूपम कुमारी की जान चली गई. वहीं विष्णुदेव यादव की बारह वर्षीय पुत्री नेहा कुमारी लापता हो गई. स्थानीय ग्रामीणों ने मंगलवार की रात तक नदी में बच्ची की काफी तलाश की. सफलता न मिलने पर प्रशासन को सूचित किया गया और स्थानीय स्तर पर राहत कार्य शुरू किया गया.

"तुर्की की घटना है. 15 फुट पानी है. दो लोगों की मौत हो गई है. नाव में लगभग 15 लोग सवार थे." - मिथिलेश यादव, नाव पर सवार ग्रामीण

प्रत्यक्षदर्शी मिथिलेश यादव के अनुसार नाव जैसे ही घाट के समीप पहुंची, वह अचानक असंतुलित होकर पानी में पलट गई. नाव पलटते ही उस पर सवार सभी लोग गहरे नदी में जा गिरे. इस दौरान कई लोगों ने घास से बंधी रस्सियों का सहारा लिया. उन्होंने सूझबूझ दिखाते हुए किसी तरह तैरकर अपनी जान बचाई.

रात भर जारी रही तलाश.. सुबह मिली बच्ची की लाश (ETV Bharat)

यह दुखद घटना सिमरी बख्तियारपुर क्षेत्र के तुर्की स्थित नढ़ेया घाट के समीप मंगलवार शाम करीब छह बजे हुई. तरियामा पंचायत के लगभग बारह से पंद्रह महिला, पुरुष और बच्चे नदी के पार मवेशियों के लिए घास काटने गए थे. शाम को सभी लोग नाव पर सवार होकर वापस अपने घर लौट रहे थे कि तभी यह हादसा हो गया.

सहरसा : बिहार के सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर में तिलावे नदी पार करते समय एक नाव अचानक पलट गई. इस हादसे में एक पैंतीस वर्षीय महिला रूपम कुमारी की डूबने से मौत हो गई है. नाव पर सवार बारह वर्षीय बच्ची नेहा कुमारी नदी की तेज धार में लापता हो गई थी. घटना के बाद से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और ग्रामीणों के बीच मातम पसर गया.

बुधवार सुबह एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर अपना खोज अभियान तेज किया. करीब 17 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद टीम ने लापता नेहा कुमारी का शव नदी से बरामद कर लिया. बच्ची का शव मिलते ही परिजनों और उपस्थित ग्रामीणों में कोहराम मच गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

पोस्टमार्टम के लिए भेजे गये शव

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे. पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को अपने कब्जे में ले लिया. कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए सहरसा सदर अस्पताल भेज दिया गया. प्रशासन मामले की आगे की जांच कर रहा है.

जनप्रतिनिधियों की कार्यशैली पर सवाल

इस दर्दनाक हादसे के बाद स्थानीय समाजसेवियों में भारी रोष देखा जा रहा है. उन्होंने नदी घाट पर सुरक्षा व्यवस्था की कमी और अनियंत्रित नाव परिचालन को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं. क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, स्थानीय सांसद और विधायक की लापरवाही को हादसे का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है. ग्रामीणों ने घाट पर पुख्ता इंतजाम करने की पुरजोर मांग की है.

"शाम को नाव पर घास लेकर कुछ महिला और लड़की आ रही थी, उसी दौरान तेज हवा के चलते नाव पलट गई. एक महिला और एक 12 साल की बच्ची की मौत हो गई. बाकी लोगों ने तैरकर अपनी जान बचा ली. शाम को साढ़े पांच बजे घटना हुई थी. प्रशासन के लोगों को सूचना दी गई तो कहा गया कि सुबह एनडीआरएफ की टीम आएगी. डायल 112 की टीम आकर निरीक्षण करके गई है."- सुशील कुमार यादव, समाजिक कार्यकर्ता

शवों की तलाश करते स्थानीय गोताखोर (ETV Bharat)

"इसी घाट पर राजेश वर्मा ने आकर आश्वासन दिया था कि सांसद बनने के बाद पहली प्राथमिकता रहेगी कि सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा में यहां पुल बनाना. पुल बनने से बाजार जाने के लिए बख्तियारपुर वालों को 12-15 किलोमीटर की दूरी कम हो जाती है. तुर्की गांव की आबाद लगभग 2-3 हजार की है. यहां की 80 प्रतिशत उपजाऊ जमीन धार के उस पार है. सिर्फ आश्वासन मिला लेकिन सांसद बनने के बाद राजेश वर्मा ने कोई पत्र नहीं लिखा है. 20-25 साल पहले ही यहां पुल बनना चाहिए था. अगर पुल होता तो लोगों की जानें नहीं जाती."- खरगेश कुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष, युवा क्रांति

पूरे इलाके में पसरा मातम

तिलावे नदी में हुए इस भीषण नाव हादसे ने पूरे सिमरी बख्तियारपुर इलाके को झकझोर कर रख दिया है. एक महिला की असामयिक मृत्यु और मासूम बच्ची के नदी में डूबने की इस हृदयविदारक घटना से हर कोई स्तब्ध है. पीड़ित परिवारों के साथ-साथ आज पूरे गांव में चूल्हा तक नहीं जला है और चारों तरफ मातम पसरा हुआ है.

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