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सहारनपुर: पूर्व सांसद के मीट प्लांट में अमोनिया गैस लीक; 14 महिला कर्मचारी बेहोश, 2 नाबालिग भी शामिल

अस्पताल में भर्ती कराए गए कर्मचारी: आनन-फानन में सभी प्रभावित कर्मचारियों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका डॉक्टर द्वारा उपचार किया जा रहा है. डॉक्टरों के अनुसार सभी की हालत पर लगातार कड़ी निगरानी रखी जा रही है. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार प्लांट में रोजाना की तरह ही सामान्य रूप से उत्पादन कार्य चल रहा था. इसी दौरान अचानक पाइपलाइन से अमोनिया गैस का रिसाव शुरू हो गया.

इन प्रभावित कर्मचारियों में दो नाबालिग किशोरियां भी शामिल बताई जा रही हैं. गैस लीक होने के बाद पूरे प्लांट परिसर में अफरातफरी मच गई और कर्मचारियों के बीच भगदड़ जैसी स्थिति बन गई.

सहारनपुर: सहारनपुर के थाना गागलहेड़ी इलाके में पूर्व सांसद हाजी फजलुर्रहमान के एएलएम (ALM) मीट प्लांट में मंगलवार को अमोनिया गैस का रिसाव होने से बड़ा हादसा हो गया. गैस रिसाव की चपेट में आने से 14 महिला कर्मचारी अचानक बेहोश हो गईं.

सांस लेने में तकलीफ और आंखों में जलन: कुछ ही मिनटों में यह जहरीली गैस पूरे प्लांट में तेजी से फैल गई, जिससे वहां मौजूद कर्मचारियों को सांस लेने में परेशानी होने लगी. कर्मचारियों को आंखों में भारी जलन, घुटन और चक्कर आने की शिकायत होने लगी. हालात बिगड़ते ही कई महिला कर्मचारी बेहोश होकर सीधे जमीन पर गिर पड़ीं. यह भयानक दृश्य देखते ही फैक्ट्री में मौजूद अन्य कर्मचारियों में हड़कंप मच गया और उन्होंने तुरंत सभी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का प्रयास शुरू कर दिया.

बाल श्रम और सुरक्षा मानकों की होगी जांच: SDM सुबोध कुमार (Photo Credit: ETV Bharat)

कर्मचारियों का प्राथमिक उपचार किया गया: घटना की जानकारी मिलते ही फैक्ट्री प्रबंधन ने तेजी से राहत कार्य शुरू कराया. बेहोश कर्मचारियों को एंबुलेंस और अन्य उपलब्ध निजी वाहनों की मदद से नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया. अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने सभी पीड़ितों का तत्काल प्राथमिक उपचार शुरू किया. समय रहते इलाज मिलने से सभी की हालत में धीरे-धीरे सुधार बताया जा रहा है, हालांकि डॉक्टर एहतियात के तौर पर उन्हें निगरानी में रखे हुए हैं.

नाबालिगों के काम करने पर उठे सवाल: गैस रिसाव से प्रभावित कर्मचारियों में सकीबा, नसरीन (35 वर्ष), गुलशन, सरवीन (20 वर्ष), रुखसार (18 वर्ष), निशा, नाबालिग (12 वर्ष), निशा (18 वर्ष), मीसबा (18 वर्ष), मजरीन (20 वर्ष, पीलीभीत), फमीना (29 वर्ष, बरेली), बानो (18 वर्ष, बरेली), सरीन और नगमा शामिल हैं. इनमें दो लड़कियां नाबालिग बताई जा रही हैं. नाबालिगों के प्लांट में कार्य करने की जानकारी सामने आने के बाद इस पहलू पर भी बाल श्रम जांच की संभावना जताई जा रही है. गैस लीक होने की सूचना मिलते ही थाना गागलहेड़ी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंच गए.

SDM सुबोध कुमार ने दिए कार्रवाई के संकेत. (Photo Credit: ETV Bharat)

सुरक्षा मानकों की गहन जांच शुरू: अधिकारियों ने फैक्ट्री परिसर का गहन निरीक्षण कर गैस रिसाव के वास्तविक कारणों की जांच शुरू कर दी है. इसके साथ ही यह भी बारीकी से देखा जा रहा है कि प्लांट में अमोनिया गैस के भंडारण और उपयोग से संबंधित सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा था या नहीं. जांच टीम सुरक्षा उपकरणों, गैस पाइपलाइन, वाल्व और आपातकालीन व्यवस्थाओं की भी जांच कर रही है. एसडीएम सुबोध कुमार का कहना है कि प्रथम दृष्टया गैस रिसाव के मुख्य कारणों का पता लगाया जा रहा है.

लापरवाही पर होगी सख्त कानूनी कार्रवाई: यदि जांच में किसी प्रकार की लापरवाही, सुरक्षा मानकों की अनदेखी या श्रम कानूनों का उल्लंघन सामने आता है तो संबंधित जिम्मेदारों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी. अधिकारियों ने फैक्ट्री प्रबंधन से भी घटना के संबंध में लिखित रूप से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. उधर, इस हादसे के बाद स्थानीय निवासियों में भी काफी चिंता का माहौल है. उनका कहना है कि रासायनिक गैसों का उपयोग करने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह दुरुस्त होनी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.

गागलहेड़ी के ALM मीट प्लांट में घुटन और जलन से बिगड़ी हालत. (Photo Credit: ETV Bharat)

प्रशासनिक जांच रिपोर्ट का इंतजार: फिलहाल अस्पताल में भर्ती सभी प्रभावित कर्मचारियों की स्थिति पर डॉक्टरों की टीम की नजर बनी हुई है. दूसरी तरफ प्रशासन पूरे मामले की विस्तृत और निष्पक्ष जांच में जुटा हुआ है. जांच रिपोर्ट आधिकारिक रूप से आने के बाद ही गैस रिसाव के वास्तविक कारणों और संभावित जिम्मेदारों की स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी.

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