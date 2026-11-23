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सहारनपुर: 52 लाख के सालाना पैकेज का झांसा देकर दो युवकों को रूस भेजने का आरोप, रूसी सेना में भर्ती कराने का दावा

युवकों ने वीडियो कॉल कर परिवार से लगाई भारत वापस बुलाने की गुहार. ( Photo Credit: ETV Bharat )

सहारनपुर: विदेश में अच्छी नौकरी, मोटी कमाई और बेहतर भविष्य का सपना लेकर रूस गए सहारनपुर के दो युवकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. आरोप है कि चंडीगढ़ के एक एजेंट ने 52 लाख रुपये सालाना पैकेज पर नौकरी दिलाने का भरोसा देकर दोनों युवकों को रूस भेजा था.

लेकिन वहां पहुंचने के बाद उनके साथ कुछ ऐसा हुआ, जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी. परिजनों का दावा है कि दोनों युवकों के पासपोर्ट और जरूरी दस्तावेज अपने कब्जे में लेकर उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ रूसी सेना में भर्ती करा दिया गया.

जानकारी देते परिजन. (Video Credit: ETV Bharat) अब परिवारों को आशंका है कि दोनों युवकों को युद्ध क्षेत्र में भेजा जा सकता है. वीडियो कॉल के जरिए युवकों ने अपने परिजनों को वहां की परिस्थितियों की जानकारी दी और भारत वापस बुलाने की गुहार लगाई. बेटों की सुरक्षा को लेकर दोनों परिवार बेहद परेशान हैं. उन्होंने जनप्रतिनिधियों से संपर्क कर केंद्र सरकार और विदेश मंत्रालय से मदद की मांग की है. 52 लाख के सालाना पैकेज का दिया था भरोसा: मामला सहारनपुर के थाना बड़गांव क्षेत्र के गांव मिर्जापुर का है. यहां के रहने वाले अमित पुत्र सुशील और गंगाराम पुत्र मुवासी करीब दो महीने पहले चंडीगढ़ के एक एजेंट के संपर्क में आए थे. परिजनों के मुताबिक, एजेंट ने दोनों को रूस में अच्छी नौकरी दिलाने का भरोसा दिया था. इसके लिए उन्हें करीब 52 लाख रुपये सालाना पैकेज मिलने की बात कही गई थी. इतने आकर्षक वेतन का प्रस्ताव मिलने के बाद दोनों युवकों ने रूस जाने का फैसला कर लिया. परिवारों ने भी बेटों के बेहतर भविष्य की उम्मीद में उनकी विदेश यात्रा के लिए लाखों रुपये खर्च किए. दोनों युवक टूरिस्ट वीजा पर रूस रवाना हो गए. परिजनों को उम्मीद थी कि वहां नौकरी शुरू करने के बाद उनके बेटे आर्थिक रूप से परिवार को मजबूत करेंगे, लेकिन रूस पहुंचने के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ गईं. पासपोर्ट लेकर रूसी सेना में भर्ती करने का आरोप: परिजनों का आरोप है कि रूस पहुंचते ही दोनों युवकों के पासपोर्ट और अन्य जरूरी दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए गए. इसके बाद उन्हें उनकी इच्छा के खिलाफ रूसी सेना में शामिल कर लिया गया. परिवारों का कहना है कि नौकरी के नाम पर विदेश भेजे गए युवकों को अब अपनी सुरक्षा की चिंता सता रही है. उन्हें डर है कि कहीं दोनों को युद्ध क्षेत्र में न भेज दिया जाए.