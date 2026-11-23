सहारनपुर: 52 लाख के सालाना पैकेज का झांसा देकर दो युवकों को रूस भेजने का आरोप, रूसी सेना में भर्ती कराने का दावा
चंडीगढ़ के एक एजेंट ने सहारनपुर के दो युवकों को रूस भेज दिया. युवकों ने वीडियो कॉल कर मदद की गुहार लगाई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 7:20 PM IST
सहारनपुर: विदेश में अच्छी नौकरी, मोटी कमाई और बेहतर भविष्य का सपना लेकर रूस गए सहारनपुर के दो युवकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. आरोप है कि चंडीगढ़ के एक एजेंट ने 52 लाख रुपये सालाना पैकेज पर नौकरी दिलाने का भरोसा देकर दोनों युवकों को रूस भेजा था.
लेकिन वहां पहुंचने के बाद उनके साथ कुछ ऐसा हुआ, जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी. परिजनों का दावा है कि दोनों युवकों के पासपोर्ट और जरूरी दस्तावेज अपने कब्जे में लेकर उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ रूसी सेना में भर्ती करा दिया गया.
अब परिवारों को आशंका है कि दोनों युवकों को युद्ध क्षेत्र में भेजा जा सकता है. वीडियो कॉल के जरिए युवकों ने अपने परिजनों को वहां की परिस्थितियों की जानकारी दी और भारत वापस बुलाने की गुहार लगाई. बेटों की सुरक्षा को लेकर दोनों परिवार बेहद परेशान हैं. उन्होंने जनप्रतिनिधियों से संपर्क कर केंद्र सरकार और विदेश मंत्रालय से मदद की मांग की है.
52 लाख के सालाना पैकेज का दिया था भरोसा: मामला सहारनपुर के थाना बड़गांव क्षेत्र के गांव मिर्जापुर का है. यहां के रहने वाले अमित पुत्र सुशील और गंगाराम पुत्र मुवासी करीब दो महीने पहले चंडीगढ़ के एक एजेंट के संपर्क में आए थे. परिजनों के मुताबिक, एजेंट ने दोनों को रूस में अच्छी नौकरी दिलाने का भरोसा दिया था. इसके लिए उन्हें करीब 52 लाख रुपये सालाना पैकेज मिलने की बात कही गई थी.
इतने आकर्षक वेतन का प्रस्ताव मिलने के बाद दोनों युवकों ने रूस जाने का फैसला कर लिया. परिवारों ने भी बेटों के बेहतर भविष्य की उम्मीद में उनकी विदेश यात्रा के लिए लाखों रुपये खर्च किए. दोनों युवक टूरिस्ट वीजा पर रूस रवाना हो गए. परिजनों को उम्मीद थी कि वहां नौकरी शुरू करने के बाद उनके बेटे आर्थिक रूप से परिवार को मजबूत करेंगे, लेकिन रूस पहुंचने के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ गईं.
पासपोर्ट लेकर रूसी सेना में भर्ती करने का आरोप: परिजनों का आरोप है कि रूस पहुंचते ही दोनों युवकों के पासपोर्ट और अन्य जरूरी दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए गए. इसके बाद उन्हें उनकी इच्छा के खिलाफ रूसी सेना में शामिल कर लिया गया. परिवारों का कहना है कि नौकरी के नाम पर विदेश भेजे गए युवकों को अब अपनी सुरक्षा की चिंता सता रही है. उन्हें डर है कि कहीं दोनों को युद्ध क्षेत्र में न भेज दिया जाए.
बताया जा रहा है कि दोनों युवकों ने वीडियो कॉल के जरिए अपने परिवार से संपर्क किया. उन्होंने वहां की परिस्थितियों के बारे में बताया और किसी तरह भारत वापस बुलाने की अपील की. बेटों की परेशानी सुनकर परिजन घबरा गए. अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती विदेश में फंसे बेटों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करना है.
पूर्व सांसद और भाजपा विधायक से मिले परिजन: इसी चिंता के बीच अमित और गंगाराम के परिजनों ने जनप्रतिनिधियों से संपर्क किया. वे पूर्व सांसद राघव लखन पाल शर्मा और रामपुर मनिहारान के भाजपा विधायक देवेंद्र निम से मिले. परिजनों ने उन्हें पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी और बताया कि किस तरह 52 लाख रुपये सालाना पैकेज का भरोसा देकर दोनों युवकों को रूस भेजा गया था. उन्होंने आरोप लगाया कि वहां पहुंचने के बाद युवकों को उनकी इच्छा के खिलाफ रूसी सेना में भर्ती कर लिया गया.
परिजनों ने जनप्रतिनिधियों से केंद्र सरकार और विदेश मंत्रालय तक अपनी बात पहुंचाने की अपील की. उन्होंने मांग की कि मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर दोनों युवकों की सुरक्षित भारत वापसी कराई जाए. विधायक देवेंद्र निम ने परिवारों को भरोसा दिलाया कि वह इस मामले को गंभीरता से लेंगे. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर दोनों युवकों की सुरक्षित स्वदेश वापसी के लिए मदद मांगी जाएगी.
विदेश में नौकरी के नाम पर एजेंटों की भूमिका पर सवाल: इस घटना ने विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर युवाओं को बड़े वेतन का लालच देने वाले एजेंटों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. बेहतर रोजगार की तलाश में विदेश जाने वाले युवाओं के लिए यह मामला एक बड़ी चिंता बन गया है. परिवारों का आरोप है कि नौकरी का भरोसा देकर युवकों को ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया गया, जहां अब उनकी सुरक्षा को लेकर खतरा बना हुआ है. फिलहाल दोनों परिवार अपने बेटों की सुरक्षित वापसी की उम्मीद लगाए बैठे हैं और सरकार से जल्द मदद मिलने का इंतजार कर रहे हैं.
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