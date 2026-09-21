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सहारनपुर की लकड़ी की नक्काशी; कहां से आ रहीं शीशम-सागौन की कीमती लकड़ियां? शिवालिक वन रेंज में अवैध कटान का खतरा

पेश है मनोज द्विवेदी के संपादन में रोशन लाल सैनी की विशेष रिपोर्ट.

सहारनपुर की लकड़ी की नक्काशी.
सहारनपुर की लकड़ी की नक्काशी. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 21, 2026 at 8:05 AM IST

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सहारनपुर: दुनियाभर में सहारनपुर की पहचान लकड़ी की शानदार नक्काशी की वजह से भी है. करीब 400 साल पुरानी यह कारीगरी आज भी फल-फूल रही है. यहां की नक्काशी को GI टैग मिल चुका है. प्रदेश सरकार ने इसे ODOP योजना में भी शामिल किया है. लेकिन इस चमकती तस्वीर और कारीगरी की कला के पीछे एक 'काला सच' भी छिपा है, जो धीरे-धीरे यहां के शिवालिक वन रेंज को निगलता जा रहा है. ETV भारत ने इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के लिए शिवालिक वन रेंज और आसपास के क्षेत्र में व्यापक पड़ताल की. देखें यह खास रिपोर्ट.

सहारनपुर के हजारों कारीगर, कारोबारी, काष्ठकला इकाईयां और आरा मशीनें इस उद्योग से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हैं. सवाल वही है कि इतनी बड़ी काष्ठकला इंडस्ट्री के लिए लकड़ी आखिर आती कहां से है? एक तरफ लकड़ी की मांग लगातार बनी हुई है.

वहीं, दूसरी तरफ सहारनपुर से सटे शिवालिक के जंगलों में खैर, शीशम और सागौन जैसी कीमती लकड़ियों के अवैध कटान की शिकायतें भी सामने आती है. इतना ही नहीं उत्तराखंड की सीमा से सटे जंगलों और रास्ते भी लकड़ी के अवैध परिवहन को लेकर संवेदनशील माने जाते हैं.

सहारनपुर से रोशन लाल सैनी की विशेष रिपोर्ट. (Photo Credit: ETV Bharat)

जमीनी हकीकत की पड़ताल में क्या मिला: ETV भारत के कैमरे के सामने अधिकांश लोग बोलने से बचते रहे. ग्रामीण, लकड़ी फैक्टरी संचालक और आरा मशीन संचालकों ने खुलकर बातचीत नहीं की.

नाम न प्रकाशित करने की शर्त पर कुछ लोगों ने जंगल से होने वाली लकड़ी चोरी को लेकर दावे भी किए और सच्चाई बताई. दूसरी तरफ वन विभाग ने अपने आंकड़ों के जरिए बताया कि पिछले 5 वर्ष में करीब 200 मामले दर्ज किए गए हैं. लगभग 20 घन मीटर लकड़ी बरामद की गई है.

सहारनपुर की काष्ठकला.
सहारनपुर की काष्ठकला. (Photo Credit: ETV Bharat)

ग्रामीणों ने बताई सच्चाई: शिवालिक क्षेत्र के ग्रामीणों ने नाम न प्रकाशित करने की शर्त पर बताया कि लकड़ी चोरी करने वाले लोग दिन में जंगल और उसके आसपास के इलाकों की रेकी करते हैं. इसके बाद रात के अंधेरे में जंगल में प्रवेश कर कीमती पेड़ों को काटने की कोशिश की जाती है.

ग्रामीणों के मुताबिक खैर, शीशम और सागौन जैसे पेड़ लकड़ी के लिहाज से काफी कीमती होते हैं. इसलिए इन पेड़ों पर नजर रखने वाले लोग पहले उनकी स्थिति देखते हैं और मौका मिलने पर रात में कटान करते हैं.

सहारनपुर में शिवालिक वन रेंज.
सहारनपुर में शिवालिक वन रेंज. (Photo Credit: ETV Bharat)

सर्दियों में ज्यादा होती है पेड़ों की कटाई: ग्रामीणों का कहना है कि बारिश, सर्दी और घना कोहरा लकड़ी चोरी करने वालों के लिए मुफीद परिस्थितियां बनाता है. ऐसे मौसम में जंगल के अंदर निगरानी और आवाजाही पर नजर रखना चुनौतीपूर्ण हो जाता है.

बुजुर्ग ग्रामीण ने बताया कि कई दशक पहले शिवालिक के जंगलों में कीमती लकड़ी की चोरी की घटनाएं अधिक सुनने को मिलती थीं. उस समय वन विभाग के पास आज की तुलना में संसाधन सीमित थे.

समय के साथ निगरानी व्यवस्था और आधुनिक संसाधन बढ़े हैं. इससे वन विभाग को जंगलों की सुरक्षा में मदद मिली है. हालांकि, ग्रामीणों के इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी.

डीएफओ विपुल सिंघल के मुताबिक, दिसंबर, जनवरी और फरवरी के दौरान घना कोहरा और सर्दी वन विभाग के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण समय होता है. इसी अवधि में लकड़ी चोरी की घटनाओं का खतरा अधिक रहता है.

लकड़ी चोरी के मामलों में सिर्फ पेड़ काटने वालों पर ही नहीं, बल्कि परिवहन के साधनों पर भी कार्रवाई की जाती है. वन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले एक साल में करीब 30 वाहन सीज किए गए हैं. इन वाहनों का इस्तेमाल कथित तौर पर लकड़ी के परिवहन से संबंधित मामलों में पाया गया.

वन विभाग द्वारा जब्त की गई लकड़ी.
वन विभाग द्वारा जब्त की गई लकड़ी. (Photo Credit: ETV Bharat)

वन विभाग कैसे करता है कार्रवाई: वन विभाग भी जंगल में होने वाली प्रत्येक घटना को अलग-अलग कार्रवाई और जांच के आधार पर देखता है. आरा मशीन संचालक कैमरे के सामने बातचीत करने से बचते रहे. कुछ संचालकों ने बताया कि वह लकड़ी मंडी से खरीदते हैं.

मंडी समिति रोड पर स्थित लकड़ी मंडी में काष्ठ इकाई और आरा मशीन संचालक लकड़ी खरीदते हैं. इसके बाद भारी लकड़ियों को आरा मशीन में चीरकर नक्काशी और दूसरे उत्पाद बनाने के लिए उपयोग किया जाता है.

सहारनपुर की काष्ठकला का विशाल कारोबार वैध लकड़ी की नियमित आपूर्ति पर निर्भर करता है, जबकि दूसरी ओर प्रतिबंधित और वन क्षेत्र से जुड़ी लकड़ियों के अवैध कटान की शिकायतें भी सामने आती रही हैं.

क्या-क्या तैयार किया जाता है.
क्या-क्या तैयार किया जाता है. (Photo Credit: ETV Bharat)

वन विभाग के मुताबिक, शिवालिक क्षेत्र में करीब 16 आरा मशीनें हैं, जबकि पूरे जिले में इनकी संख्या करीब 180 है. विभाग का कहना है कि सामान्य तौर पर रिजर्व फॉरेस्ट से चोरी की गई लकड़ी के सीधे आरा मशीनों तक पहुंचने के मामले कम सामने आते हैं.

विभाग के अनुसार, कई बार किसान अपने खेतों में लगे प्रतिबंधित पेड़ों को बिना अनुमति काटकर आरा मशीन तक ले जाते हैं. ऐसी जानकारी मिलने पर संबंधित लोगों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाती है.

वन विभाग ने यह भी बताया कि पिछले दिनों करीब आधा दर्जन आरा मशीनों पर अवैध लकड़ी पाए जाने के मामलों में कार्रवाई की गई थी. यानी आरा मशीनों की भूमिका को लेकर विभाग की निगरानी बनी हुई है, लेकिन सवाल यह है कि खेत, जंगल, लकड़ी मंडी और आरा मशीन के बीच लकड़ी की आवाजाही को पूरी तरह ट्रैक करने की व्यवस्था कितनी प्रभावी है? पड़ताल में सबसे महत्वपूर्ण आंकड़े वन विभाग की ओर से सामने आए.

वन विभाग द्वारा जब्त गाड़ी.
वन विभाग द्वारा जब्त गाड़ी. (Photo Credit: ETV Bharat)

दर्ज होते हैं लकड़ी चोरी के मामले: शिवालिक वन प्रभाग के प्रभागीय वन अधिकारी विपुल सिंघल ने बताया कि हर साल लकड़ी चोरी के औसतन 40-50 मामले दर्ज किए जाते हैं. पिछले 5 वर्ष में करीब 200 मुकदमे दर्ज किए गए हैं. विभागीय कार्रवाई के दौरान 5 वर्षों में करीब 20 घनमीटर लकड़ी बरामद की गई.

वन विभाग के अनुसार, दर्ज मामलों में रिजर्व फॉरेस्ट में अवैध प्रवेश, अवैध कटान और अतिक्रमण जैसेा मामले शामिल हैं. पिछले एक साल में करीब 10 लोगों के खिलाफ लकड़ी चोरी के मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई है. गंभीर मामलों में आरोपियों को जेल भी भेजा गया है.

डीएफओ विपुल सिंघल के मुताबिक, जंगल में लकड़ी से संबंधित सभी घटनाओं में एक जैसी कार्रवाई नहीं होती. यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति जंगल में प्रवेश करता है, कटान की तैयारी करता है या ऐसा मामला सामने आता है जिसमें गंभीर स्तर पर पेड़ नहीं काटे गए हैं, तो विभागीय कार्रवाई की जाती है.

ऐसे मामलों में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, 1927 के तहत शमन शुल्क लेकर मामला निस्तारित किया जा सकता है. वहीं, जब मामला गंभीर होता है और बड़ी संख्या में पेड़ काटे जाने की पुष्टि होती है, तो एफआईआर दर्ज कराई जाती है.

डीएफओ के अनुसार 8-10 या उससे अधिक पेड़ काटे जाने जैसे मामलों में कार्रवाई अधिक गंभीर रूप ले सकती है और आरोपियों को जेल भी भेजा जाता है.

किस लकड़ी का होता है प्रयोग.
किस लकड़ी का होता है प्रयोग. (Photo Credit: ETV Bharat)

दिन-रात बरती जा रही चौकसी: वन विभाग का कहना है कि शिवालिक क्षेत्र में लकड़ी चोरी रोकने के लिए दिन और रात दोनों समय गश्त की व्यवस्था है. विभाग के अनुसार, शिवालिक क्षेत्र में 48 वन दरोगा और 22 वनकर्मी तैनात हैं. इनमें 16 वन दरोगा और 13 वनकर्मी दिन में गश्त करते हैं.

रात के समय 32 वन दरोगा और 11 वनकर्मी ड्यूटी पर रहते हैं. जंगल में प्रवेश के रास्तों पर अस्थायी लकड़ी के स्ट्रक्चर और बैरियर बनाए जाते हैं. इन स्थानों पर रात में आने-जाने वालों पर नजर रखी जाती है. इसके साथ ही वनकर्मी जंगल के अंदर पेट्रोलिंग करते हैं.

क्या होती है जब्त की गई लकड़ी: डीएफओ के अनुसार, जब्त की गई लकड़ी सरकारी संपत्ति होती है. उसे संबंधित रेंज कार्यालय में सुरक्षित रखा जाता है. इसके बाद वन निगम को लकड़ी आवंटित की जाती है और वन निगम द्वारा उसकी नीलामी की जाती है. वन विभाग के अनुसार, पिछले वर्षों में करीब 18 घन मीटर लकड़ी की नीलामी की गई है. यानी जब्त लकड़ी के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया मौजूद है.

कोर्ट में चल रहे कई मामले: वन विभाग के अनुसार वर्तमान में 111 मामले अदालत में विचाराधीन हैं. करीब 30 मामलों की जांच चल रही है. इन आंकड़ों से यह पता चलता है कि लकड़ी चोरी से जुड़े मामलों में कार्रवाई केवल मौके पर लकड़ी जब्त करने तक सीमित नहीं है, बल्कि कई मामले न्यायिक प्रक्रिया में भी हैं.

हालांकि इस सबसे यह विरोधाभास सामने आता है कि एक तरफ सहारनपुर का लकड़ी उद्योग बड़ी मात्रा में लकड़ी की मांग पैदा करता है. दूसरी तरफ शिवालिक में अवैध कटान की शिकायतें भी मौजूद हैं.

शिवालिक वन रेंज को खतरा.
शिवालिक वन रेंज को खतरा. (Photo Credit: ETV Bharat)

लकड़ी की नक्काशी बनाम अवैध कटान: सहारनपुर की लकड़ी की नक्काशी हजारों लोगों के रोजगार का आधार है. इस उद्योग को लकड़ी की जरूरत है, लेकिन इस जरूरत की कीमत शिवालिक के जंगलों को नहीं चुकानी चाहिए.

इसलिए सवाल लकड़ी के कारोबार को रोकने का नहीं, बल्कि वैध लकड़ी की आपूर्ति सुनिश्चित करने और अवैध कटान की पूरी श्रृंखला पर कार्रवाई करने का है. पेड़ काटने वाले व्यक्ति तक कार्रवाई पहुंचना जरूरी है.

इससे आगे यह पता लगाना भी उतना ही जरूरी है कि लकड़ी किसने खरीदी? कहां पहुंचाई गई? किसने उसका परिवहन किया और अवैध लकड़ी से आर्थिक लाभ किसे मिला? फिलहाल, वन विभाग के पास मुकदमों, बरामदगी, जब्त वाहनों और अदालत में लंबित मामलों के आंकड़े हैं.

लेकिन जंगल से बाजार तक लकड़ी के पूरे सफर का सार्वजनिक और विस्तृत हिसाब सामने आने पर ही इस सवाल का पूरा जवाब मिल सकेगा कि नक्काशी के इस शहर की लकड़ी आखिर कहां से आ रही है.

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