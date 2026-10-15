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सहारनपुर में लकड़ी की नक्काशी सीख रहे बच्चे, पढ़ाई और भविष्य के सपनों के बीच जूझ रही नई पीढ़ी

क्या कारीगरों के इन बच्चों को शिक्षा के साथ बेहतर विकल्प मिलेंगे? ( Photo Credit: ETV Bharat )

सहारनपुर: सहारनपुर की लकड़ी की नक्काशी दुनिया भर में अपनी अलग पहचान रखती है. जिले का ओडीओपी उत्पाद होने के साथ ही यह कारोबार हजारों परिवारों की रोजी-रोटी का सहारा है. खाताखेड़ी, कमेला कॉलोनी, सिराज कॉलोनी और कायस्थान जैसे इलाकों में सुबह से देर शाम तक छेनी और हथौड़े की आवाज सुनाई देती है.

इन्हीं आवाजों के बीच यहां की नई पीढ़ी भी बड़ी हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि जिन हाथों में कलम होनी चाहिए, उनमें कहीं कम उम्र में ही छेनी तो नहीं पहुंच रही?

लकड़ी की नक्काशी का काम कर रहे बच्चे. (Video Credit: ETV Bharat) स्कूल के बाद कारखानों में पहुंच रहे बच्चे: वुड कार्विंग क्षेत्र में ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर स्कूली बच्चों की स्थिति समझने की कोशिश की गई. पड़ताल में सामने आया कि स्कूल जाने वाले कई बच्चे छुट्टी के बाद अपने परिवार के कारोबार या लकड़ी के कारखानों में काम सीखने पहुंच जाते हैं. उन्हें यह हुनर विरासत में मिल रहा है, लेकिन आर्थिक परिस्थितियां उनके भविष्य के विकल्पों को सीमित करती नजर आती हैं. हालांकि, इस इलाके के परिषदीय विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति संतोषजनक दिखाई देती है, लेकिन स्कूल के बाहर की स्थिति कई सवाल खड़े करती है. स्कूलों में छात्राओं की संख्या लड़कों से दोगुनी: सिराज कॉलोनी के प्राथमिक विद्यालय में करीब 107 बच्चे पढ़ते हैं. स्कूल के प्रधानाचार्य विजय माहेश्वरी के मुताबिक, यहां लगभग 70 प्रतिशत छात्राएं और 30 प्रतिशत छात्र हैं. मोहल्ला कायस्थान के प्राथमिक विद्यालय में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर दिखाई देती है, जहां करीब 216 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं. यहां भी लड़कियों की संख्या लड़कों से लगभग दोगुनी है, जिससे साफ है कि स्कूलों में छात्राओं की मौजूदगी ज्यादा है. सहारनपुर की लकड़ी नक्काशी और बाल श्रम का सच. (Photo Credit: ETV Bharat) पढ़ाई के साथ पारंपरिक हुनर सीख रहे बच्चे: स्कूलों में लड़कों की कम संख्या को लेकर शिक्षकों का कहना है कि कई बच्चे पढ़ाई के बाद लकड़ी के काम में हाथ बंटाने लगते हैं. कुछ परिवारों के लिए यह पीढ़ियों से चला आ रहा पारंपरिक हुनर है, जबकि कुछ घरों में आर्थिक जरूरत बच्चों को कम उम्र में काम सीखने के लिए प्रेरित करती है. सिराज कॉलोनी के प्राथमिक विद्यालय में कक्षा चार में पढ़ने वाला उमर भी इसी दोराहे पर खड़ा है. वह अपने पिता की तरह लकड़ी का कारीगर बनना चाहता है, लेकिन साथ ही 12वीं तक पढ़ाई करने और डॉक्टर बनने का सपना भी देखता है. उमर के सामने दो रास्ते, डॉक्टर बनने का सपना भी: उमर के पिता लकड़ी की नक्काशी का काम करते हैं. ऐसे में स्कूल के बाद उमर भी इस हुनर को सीखने में समय देता है. परिवार की आर्थिक स्थिति और सीमित संसाधनों के बीच उसके लिए डॉक्टर बनने का सपना कितना आगे बढ़ पाएगा, यह अभी तय नहीं है. उसकी कहानी इस इलाके के उन बच्चों की स्थिति दिखाती है, जो पारिवारिक परंपरा और अपनी पढ़ाई के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं. दो दिशाओं में बंटे मासूमों के सपने. (Photo Credit: ETV Bharat) 100 रुपये रोज कमाकर परिवार की मदद कर रहा छात्र: कक्षा पांच में पढ़ने वाले एक अन्य छात्र उमर ने बताया कि उसके पिता रिक्शा चलाते हैं. इसके बावजूद वह लकड़ी की नक्काशी में अपना भविष्य तलाश रहा है और स्कूल की छुट्टी के बाद एक लकड़ी के कारखाने में काम सीखने जाता है. छात्र के मुताबिक, उसे काम के बदले करीब 100 रुपये प्रतिदिन मिलते हैं, जिससे वह परिवार की आर्थिक मदद भी करता है. उसका कहना है कि वह पांचवीं के बाद भी पढ़ाई जारी रखेगा और लकड़ी की नक्काशी को अपना पेशा बनाएगा. शुभान के लिए हुनर ही परिवार की पहचान: स्कूल के एक अन्य छात्र शुभान के पिता लकड़ी का काम करते हैं. स्कूल की छुट्टी के बाद वह भी अपने पिता के साथ कारखाने पहुंच जाता है और पढ़ाई के साथ लकड़ी तराशने का हुनर सीखता है. शुभान का सपना अपने पिता की तरह कुशल कारीगर बनने का है. उसके लिए लकड़ी की नक्काशी केवल रोजगार का साधन नहीं, बल्कि परिवार की पहचान और पीढ़ियों से चली आ रही कला है. आगे की पढ़ाई पर लग रहा विराम. (Photo Credit: ETV Bharat) खासियत बनी इलाके की सबसे बड़ी चुनौती: यही इस इलाके की सबसे बड़ी खासियत भी है और चुनौती भी. एक तरफ बच्चों को बचपन से ऐसा हुनर सीखने का मौका मिल रहा है, जिसने सहारनपुर को दुनिया भर में पहचान दिलाई है. दूसरी तरफ सवाल यह है कि क्या यही पारंपरिक काम उनकी शिक्षा और करियर के दूसरे विकल्पों को सीमित कर रहा है. इस सवाल का जवाब समझने के लिए स्कूलों के शिक्षकों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की बात भी अहम है. शिक्षकों के सामने स्कूल से बाहर की चुनौती: सिराज कॉलोनी के प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य विजय माहेश्वरी बताते हैं कि करीब तीन साल पहले जब उनका यहां स्थानांतरण हुआ था, तब विद्यालय की स्थिति काफी खराब थी. स्थानीय स्तर पर सहयोग मिलने के बाद स्कूल की व्यवस्था में सुधार की उम्मीद जगी. हालांकि, उनके मुताबिक असली चुनौती स्कूल की चारदीवारी के बाहर है, जहां कई परिवारों के बच्चे पारंपरिक काम से जुड़े हैं. कुछ बच्चे तो स्कूल जाने के बजाय कम उम्र से ही कारखानों में काम सीखने लगते हैं. सहारनपुर में होती है विश्व प्रसिद्ध लकड़ी नक्काशी. (Photo Credit: ETV Bharat)