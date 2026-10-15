सहारनपुर में लकड़ी की नक्काशी सीख रहे बच्चे, पढ़ाई और भविष्य के सपनों के बीच जूझ रही नई पीढ़ी
सहारनपुर की प्रसिद्ध लकड़ी नक्काशी के बीच स्कूली बच्चों की स्थिति पर संवाददाता रोशनलाल सैनी की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 4:47 PM IST|
Updated : October 15, 2026 at 4:53 PM IST
सहारनपुर: सहारनपुर की लकड़ी की नक्काशी दुनिया भर में अपनी अलग पहचान रखती है. जिले का ओडीओपी उत्पाद होने के साथ ही यह कारोबार हजारों परिवारों की रोजी-रोटी का सहारा है. खाताखेड़ी, कमेला कॉलोनी, सिराज कॉलोनी और कायस्थान जैसे इलाकों में सुबह से देर शाम तक छेनी और हथौड़े की आवाज सुनाई देती है.
इन्हीं आवाजों के बीच यहां की नई पीढ़ी भी बड़ी हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि जिन हाथों में कलम होनी चाहिए, उनमें कहीं कम उम्र में ही छेनी तो नहीं पहुंच रही?
स्कूल के बाद कारखानों में पहुंच रहे बच्चे: वुड कार्विंग क्षेत्र में ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर स्कूली बच्चों की स्थिति समझने की कोशिश की गई. पड़ताल में सामने आया कि स्कूल जाने वाले कई बच्चे छुट्टी के बाद अपने परिवार के कारोबार या लकड़ी के कारखानों में काम सीखने पहुंच जाते हैं. उन्हें यह हुनर विरासत में मिल रहा है, लेकिन आर्थिक परिस्थितियां उनके भविष्य के विकल्पों को सीमित करती नजर आती हैं. हालांकि, इस इलाके के परिषदीय विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति संतोषजनक दिखाई देती है, लेकिन स्कूल के बाहर की स्थिति कई सवाल खड़े करती है.
स्कूलों में छात्राओं की संख्या लड़कों से दोगुनी: सिराज कॉलोनी के प्राथमिक विद्यालय में करीब 107 बच्चे पढ़ते हैं. स्कूल के प्रधानाचार्य विजय माहेश्वरी के मुताबिक, यहां लगभग 70 प्रतिशत छात्राएं और 30 प्रतिशत छात्र हैं. मोहल्ला कायस्थान के प्राथमिक विद्यालय में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर दिखाई देती है, जहां करीब 216 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं. यहां भी लड़कियों की संख्या लड़कों से लगभग दोगुनी है, जिससे साफ है कि स्कूलों में छात्राओं की मौजूदगी ज्यादा है.
पढ़ाई के साथ पारंपरिक हुनर सीख रहे बच्चे: स्कूलों में लड़कों की कम संख्या को लेकर शिक्षकों का कहना है कि कई बच्चे पढ़ाई के बाद लकड़ी के काम में हाथ बंटाने लगते हैं. कुछ परिवारों के लिए यह पीढ़ियों से चला आ रहा पारंपरिक हुनर है, जबकि कुछ घरों में आर्थिक जरूरत बच्चों को कम उम्र में काम सीखने के लिए प्रेरित करती है. सिराज कॉलोनी के प्राथमिक विद्यालय में कक्षा चार में पढ़ने वाला उमर भी इसी दोराहे पर खड़ा है. वह अपने पिता की तरह लकड़ी का कारीगर बनना चाहता है, लेकिन साथ ही 12वीं तक पढ़ाई करने और डॉक्टर बनने का सपना भी देखता है.
उमर के सामने दो रास्ते, डॉक्टर बनने का सपना भी: उमर के पिता लकड़ी की नक्काशी का काम करते हैं. ऐसे में स्कूल के बाद उमर भी इस हुनर को सीखने में समय देता है. परिवार की आर्थिक स्थिति और सीमित संसाधनों के बीच उसके लिए डॉक्टर बनने का सपना कितना आगे बढ़ पाएगा, यह अभी तय नहीं है. उसकी कहानी इस इलाके के उन बच्चों की स्थिति दिखाती है, जो पारिवारिक परंपरा और अपनी पढ़ाई के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं.
100 रुपये रोज कमाकर परिवार की मदद कर रहा छात्र: कक्षा पांच में पढ़ने वाले एक अन्य छात्र उमर ने बताया कि उसके पिता रिक्शा चलाते हैं. इसके बावजूद वह लकड़ी की नक्काशी में अपना भविष्य तलाश रहा है और स्कूल की छुट्टी के बाद एक लकड़ी के कारखाने में काम सीखने जाता है. छात्र के मुताबिक, उसे काम के बदले करीब 100 रुपये प्रतिदिन मिलते हैं, जिससे वह परिवार की आर्थिक मदद भी करता है. उसका कहना है कि वह पांचवीं के बाद भी पढ़ाई जारी रखेगा और लकड़ी की नक्काशी को अपना पेशा बनाएगा.
शुभान के लिए हुनर ही परिवार की पहचान: स्कूल के एक अन्य छात्र शुभान के पिता लकड़ी का काम करते हैं. स्कूल की छुट्टी के बाद वह भी अपने पिता के साथ कारखाने पहुंच जाता है और पढ़ाई के साथ लकड़ी तराशने का हुनर सीखता है. शुभान का सपना अपने पिता की तरह कुशल कारीगर बनने का है. उसके लिए लकड़ी की नक्काशी केवल रोजगार का साधन नहीं, बल्कि परिवार की पहचान और पीढ़ियों से चली आ रही कला है.
खासियत बनी इलाके की सबसे बड़ी चुनौती: यही इस इलाके की सबसे बड़ी खासियत भी है और चुनौती भी. एक तरफ बच्चों को बचपन से ऐसा हुनर सीखने का मौका मिल रहा है, जिसने सहारनपुर को दुनिया भर में पहचान दिलाई है. दूसरी तरफ सवाल यह है कि क्या यही पारंपरिक काम उनकी शिक्षा और करियर के दूसरे विकल्पों को सीमित कर रहा है. इस सवाल का जवाब समझने के लिए स्कूलों के शिक्षकों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की बात भी अहम है.
शिक्षकों के सामने स्कूल से बाहर की चुनौती: सिराज कॉलोनी के प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य विजय माहेश्वरी बताते हैं कि करीब तीन साल पहले जब उनका यहां स्थानांतरण हुआ था, तब विद्यालय की स्थिति काफी खराब थी. स्थानीय स्तर पर सहयोग मिलने के बाद स्कूल की व्यवस्था में सुधार की उम्मीद जगी. हालांकि, उनके मुताबिक असली चुनौती स्कूल की चारदीवारी के बाहर है, जहां कई परिवारों के बच्चे पारंपरिक काम से जुड़े हैं. कुछ बच्चे तो स्कूल जाने के बजाय कम उम्र से ही कारखानों में काम सीखने लगते हैं.
आर्थिक और शैक्षणिक मदद की जरूरत: प्रधानाचार्य का कहना है कि किसी परिवार की आर्थिक स्थिति पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, लेकिन यह वास्तविकता है कि कई बच्चों को शिक्षा के साथ आगे बढ़ाने के बजाय कम उम्र में ही काम से जोड़ दिया जाता है. आर्थिक दबाव के चलते उनके लिए पढ़ाई और काम के बीच संतुलन बनाना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में बच्चों की शिक्षा जारी रखने के लिए परिवारों को जागरूक करने के साथ आर्थिक और शैक्षणिक सहयोग की भी जरूरत है. इससे बच्चों को पारंपरिक हुनर सीखने के साथ आगे पढ़ने और दूसरे करियर चुनने का अवसर मिल सकता है.
कायस्थान में भी लड़कों की कम संख्या चिंता का विषय: प्राथमिक विद्यालय कायस्थान के प्रधानाचार्य राजेश कुमार बताते हैं कि उनके स्कूल में लड़कों की संख्या लड़कियों के मुकाबले कम है. उनके मुताबिक, इलाके के कई लड़के लकड़ी के काम में लग जाते हैं. इस कारोबार में लकड़ी की छिलाई, कटाई, रंगाई और घिसाई जैसे कई काम किए जाते हैं. राजेश कुमार का कहना है कि परिवार में सदस्यों की संख्या ज्यादा होने और आर्थिक तंगी के कारण कुछ परिवार छोटे बच्चों को पढ़ाई के बजाय कमाई में हाथ बंटाने के लिए काम पर भेज देते हैं.
उनके मुताबिक, स्कूल की छुट्टी के बाद कई बच्चे अपने पारंपरिक काम में लग जाते हैं, हालांकि स्कूल के समय वे पढ़ने आते हैं. उन्होंने यह भी चिंता जताई कि इलाके के कुछ लकड़ी कारखानों में बच्चों से कम उम्र में ही काम कराया जाता है. ऐसे में जरूरी है कि बच्चों की शिक्षा प्रभावित न हो और वे अपनी उम्र के हिसाब से पढ़ाई और विकास के अवसर हासिल कर सकें. पारंपरिक कारोबार को बचाने के साथ बच्चों के अधिकारों और उनके भविष्य पर भी ध्यान देना जरूरी है.
पार्षद ने जूनियर हाई स्कूल खोलने की उठाई मांग: वार्ड 36 के नगर निगम पार्षद डॉ. एतेहशाम ने बताया कि खाताखेड़ी में विश्व प्रसिद्ध लकड़ी की नक्काशी का काम होता है और यहां कई घरों में यह कारोबार चलता है. उनके मुताबिक, वार्ड में दो प्राथमिक विद्यालय हैं, लेकिन बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी चुनौतियां अब भी बनी हुई हैं. उन्होंने इसके पीछे तीन प्रमुख कारण बताए. पहला, उनके अनुसार 60 प्रतिशत से ज्यादा बच्चे घरों में चलने वाले पारंपरिक लकड़ी के कारोबार में लग जाते हैं.
पार्षद ने दूसरा कारण यह बताया कि इलाके में प्राथमिक स्तर तक ही स्कूल होने के चलते कई बच्चों की आगे की पढ़ाई प्रभावित होती है. तीसरा कारण यह है कि कुछ माता-पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे पारिवारिक कारोबार को ही आगे बढ़ाएं. उन्होंने इलाके में जूनियर हाई स्कूल खोलने की मांग की है, ताकि बच्चों को आगे की पढ़ाई के लिए बेहतर अवसर मिल सकें. उनका कहना है कि स्कूल चलो अभियान के तहत माता-पिता और बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक किया जाता है, जिससे स्कूलों में नामांकन बढ़ा है, लेकिन लड़कियों की उपस्थिति अब भी लड़कों से ज्यादा है.
पांच सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं लकड़ी कारीगरों के बच्चे: खंड शिक्षा अधिकारी सुरेश त्यागी ने बताया कि लकड़ी की नक्काशी वाले इलाकों में पांच सरकारी स्कूल हैं. लकड़ी का काम करने वाले परिवारों के बच्चे इन परिषदीय विद्यालयों में पढ़ते हैं. उनके मुताबिक, बच्चों को स्कूल तक लाने और पढ़ाई के लिए प्रेरित करने के लिए घर-घर जाकर संपर्क किया जाता है. इससे विद्यालयों में बच्चों की संख्या बनाए रखने में मदद मिली है.
सुरेश त्यागी ने माना कि पढ़ाई के बाद कई बच्चे अपने पारंपरिक काम में माता-पिता का सहयोग करते हैं. उनका कहना है कि लड़कियां पढ़ाई को लेकर ज्यादा गंभीर रहती हैं और नियमित रूप से स्कूल आती हैं, जबकि कुछ लड़के पढ़ाई को उतनी प्राथमिकता नहीं देते और छुट्टी कर लेते हैं. उन्होंने यह भी बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जूनियर हाई स्कूल में पढ़ने वाले कुछ बच्चों को पारिवारिक कामों के लिए स्कूल से रोक लिया जाता है. ऐसे में नियमित उपस्थिति और आगे की पढ़ाई जारी रखना बच्चों के लिए बड़ी चुनौती बन जाता है.
हुनर भी बचे और बच्चों के सपने भी पूरे हों: सहारनपुर की लकड़ी की नक्काशी ने देश ही नहीं, विदेशों में भी अपनी पहचान बनाई है. शीशम, सागवान और दूसरी कीमती लकड़ियों से तैयार फर्नीचर और सजावटी सामान दुनिया के कई बाजारों तक पहुंचते हैं. इस कारोबार से हजारों परिवार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं. लेकिन तकनीक में बदलाव, बाजार की बदलती मांग और आर्थिक असुरक्षा ने नई पीढ़ी के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं.
क्या बच्चों को पारंपरिक हुनर तक सीमित रहना चाहिए या उन्हें शिक्षा के जरिए दूसरे क्षेत्रों में जाने का अवसर भी मिलना चाहिए? क्या परिवारों को ऐसा सहारा मिल सकता है, जिससे आर्थिक मजबूरी के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो? सहारनपुर की नक्काशी की असली ताकत उसके कारीगर हैं, लेकिन इस कला का भविष्य तभी मजबूत होगा, जब इसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के साथ बच्चों की शिक्षा भी सुनिश्चित की जाएगी. जरूरत ऐसी व्यवस्था की है, जिसमें छेनी और हथौड़े की आवाज के बीच पले बच्चे लकड़ी को आकार देने के साथ अपने भविष्य को भी अपनी पसंद के मुताबिक आकार दे सकें.
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