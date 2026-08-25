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संकट में सहारनपुर के नक्काशी कारीगर! 'वुड कार्विंग' उद्योग पर क्यों लगा 'वैश्विक लॉकडाउन'?

सहारनपुर वुड इंडस्ट्री: हजार करोड़ से फर्श पर आया विदेशी व्यापार! ( Photo Credit: ETV Bharat )

लॉकडाउन से लेकर युद्ध की मार: पहले कोरोना महामारी का लॉकडाउन, फिर आसमान छूती लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट की लागत और अब दुनिया के अलग-अलग कोनों में चल रहे युद्ध. इन सबने मिलकर सहारनपुर के इस पारंपरिक उद्योग की कमर तोड़ दी है. विदेशी ऑर्डर्स बंद हैं, वर्कशॉप्स में सन्नाटा है, और जिन हाथों ने कभी लकड़ियों पर खूबसूरती उकेरी थी, आज वो पेट भरने के लिए मजदूरी और दूसरे छोटे-मोटे काम ढूंढने को मजबूर हैं.

सहारनपुर वुड इंडस्ट्री: सहारनपुर की पुरानी गलियों में जब आप जाएंगे तो लड़कियों पर कड़ी मेहनत से बनाई गईं फूल-पत्तियां, बेल-बूटे और जालीदार डिजाइन में खो जाएंगे. हर तरफ छेनी और हथौड़ी की आवाज सुनाई देगी. लकड़ी की खुशबू यहां की आवो-हवा में एक अलग तरह का माहौल बनाती है. सहारनपुर की गलियों से पूरी दुनिया में लकड़ी के फर्नीचर और सजावटी सामान जाता है. अमेरिका हो या ब्रिटेन, सिंगापुर हो या स्वीडन. हर जगह इन सामानों की डिमांड है.

सहारनपुर: जो हुनर कभी दुनिया भर में भारत की शान बढ़ाता था, जिससे देश को हर साल करीब एक हजार करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा मिलती थी.आज वो हुनर खुद अपनी पहचान बचाने के लिए तड़प रहा है. जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के मशहूर वुड कार्विंग उद्योग यानी लकड़ी पर नक्काशी के कारोबार की. एक वक्त था जब सहारनपुर की नक्काशीदार लकड़ियों की गूंज सात समंदर पार तक थी लेकिन आज हकीकत यह है कि यह हजार करोड़ का कारोबार घटकर आधा, यानी 500 करोड़ रुपये से भी नीचे आ चुका है. और यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपी है उन हजारों कुशल कारीगरों की दर्दभरी दास्तान, जिनकी रोजी-रोटी पर अब करीब-करीब ताला लग चुका है. आखिर क्यों हमारे देश के नायाब कलाकार अपना पुश्तैनी काम छोड़ने पर मजबूर हैं? और क्या कोई उम्मीद बाकी है? राज किशोर के संपादन के साथ संवाददाता रोशन लाल सैनी की इस खास रिपोर्ट में जानिए पूरी इनसाइड स्टोरी.

विदेशी ऑर्डर घटे, बढ़ी लॉजिस्टिक्स लागत (Photo Credit: ETV Bharat)

कोरोना काल के बाद न सिर्फ कच्ची लकड़ी महंगी हुई है बल्कि बिजली के दाम में भी वृद्धि हुई है. इसके आलावा अन्य उपकरण भी 20 से 30 प्रतिशत महंगे हो गए. इतना ही नहीं उस वक्त देश विदेश से मिले जितने बड़े आर्डर थे सब कैंसिल हो गए. जिससे निर्यातकों और लकड़ी कारोबारियों को ही नहीं बल्कि कारखाना संचालकों को भी मोटा नुकसान हुआ. जिससे उभरने की उम्मीद तो थी लेकिन कई देशों के बीच हुई लड़ाई ने फिर उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया. जो आर्डर मिले एक बार फिर कैंसिल हो गए.- मोहम्मद अनस, निर्यातक

वैश्विक संकट और लॉकडाउन की मार (Photo Credit: ETV Bharat)

हुनरमंद हुए लाचार: सहारनपुर में लकड़ी की नक्काशी पीढ़ियों से परिवारों में चलती आई है. पिता बेटे को छेनी पकड़ना सिखाता था और धीरे-धीरे वह कारीगर बन जाता था लेकिन अब कई परिवारों के सामने सवाल है कि क्या अगली पीढ़ी इस काम को अपनाएगी? कारीगरों का कहना है कि इस काम में अनुभव और मेहनत बहुत लगती है. एक डिजाइन को हाथ से तैयार करने में कई घंटे नहीं दिन भी लग जाते हैं. बावजूद इसके अगर ऑर्डर नियमित न हों और भुगतान सीमित हो तो युवा दूसरे रोजगार को प्राथमिकता देने लगते हैं. यह सिर्फ एक पेशे के बदलने की कहानी नहीं है. यह उस पारंपरिक हुनर के भविष्य का सवाल है, जिसने सहारनपुर को वैश्विक पहचान दिलाई.

आधी रह गई कमाई, कारीगर छोड़ रहे पुश्तैनी काम (Photo Credit: ETV Bharat)

पिछले 40 सालों से लकड़ी कारोबार में कारीगर का काम करते आ रहे हैं. पिछले पांच सालों में महंगाई दोगुनी हो गई हो लेकिन आमदनी महज डेढ़ गुणा बढ़ी है. यानि उन्हें 300 रूपये मेहताना मिलता था अब 500 रूपये प्रतिदिन मिल रहे हैं. बढ़ती मंहगाई में इस मेहताने से गुजारा करना मुश्किल होता है. जिसके चलते नई पीढ़ी के युवा इस काम में बहुत कम आ रहे हैं.- मोहम्मद इनाम, नक्काशी कारीगर

पहले से हालात बेहतर: हालांकि कुछ व्यवसायी ऐसे भी हैं जो पुराने दौर को याद करते हैं और आज के हालात को व्यापार के लिहाज से बेहतर मानते हैं. यूपी सरकार के वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट योजना से वुड कार्विंग उद्योग को भी फायदा पहुंचा है.

पूरे विश्व से सहारनपुर के उत्पादों की मांग आती है. फर्नीचर ,मंदिर, फ्रूट बॉक्स समेत सभी प्रोडक्ट की मांग होती है. कारोबार पहले से ज्यादा सुरक्षित हुआ है.- प्रमोद कुमार, व्यवसायी

सहारनपुर का 'लकड़ी साम्राज्य' (Photo Credit: ETV Bharat)

सहारनपुर के सूने पड़ते कारखाने और रूठता हुआ हुनर सिर्फ एक उद्योग की मंदी की कहानी नहीं है. यह कहानी है उस अनमोल कला के धीरे-धीरे दम तोड़ने की, जिसे हमारे पुरखों ने सदियों से सहेज कर रखा था. अगर वैश्विक युद्ध, महामारी और बढ़ती महंगाई अंतरराष्ट्रीय बाजारों का रास्ता रोक रही है, तो अब वक्त आ गया है कि हम अपने घरों में, अपने देश के बाजारों में इस कला को वो सम्मान और जगह दें जिसकी यह हकदार है. वरना वो दिन दूर नहीं जब लकड़ियों पर इतिहास उकेरने वाले ये नायाब हाथ सिर्फ इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह जाएंगे. सरकार की नीतियां और हमारी जागरूकता ही इस ढलते हुए सूरज को नई सुबह दे सकती है.

(सहारनपुर के इस संकट और इन बेबस कारीगरों के हालातों पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि डिजिटल बाजार और हमारी तरफ से मिलने वाला सपोर्ट इस कला को दोबारा जिंदा कर सकता है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें)

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