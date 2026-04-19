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सहारनपुर में झाड़-फूंक के बहाने महिला से दुष्कर्म, मौलवी समेत दो के खिलाफ मुकदमा दर्ज

सहारनपुर : फतेहपुर थाना क्षेत्र में बच्चे की झाड़ फूंक के बहाने महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया है. महिला को एक परिचित क्षेत्र के मदरसे में ले गया था. जहां नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोशी की हालत में दुष्कर्म किया गया. महिला ने पहले क्षेत्रीय थाने पर गुहार लगाई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई. इसके बाद एसएसपी से गुहार लगाने के बाद मौलवी और महिला के परिचित के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. हालांकि दोनों आरोपी अभी फरार हैं.

फतेहपुर थाना क्षेत्र की महिला के अनुसार 15 अप्रैल की सुबह करीब 10:30 बजे गांव जीवाला निवासी नदीम पुत्र शकील उसे और उसके बच्चे को झाड़-फूंक कराने के बहाने अपने साथ ले गया था. वह उसे थाना नागल क्षेत्र के गांव सीडकी स्थित एक मदरसे में ले गया. जहां पहले से मौजूद मौलवी ने पानी में कुछ मिलाकर उसे पिला दिया. इसके बाद बेहोशी की हालत में मौलवी और नदीम ने दुष्कर्म किया. होश आने पर आरोपियों ने उसे और परिवार को जान से मारने की धमकी दी.

महिला ने बताया कि आरोपी उसे गांव माजरी के पास छोड़ने आया और रास्ते में भी मारपीट की. इस मामले में जब वह अपने पति के साथ थाना फतेहपुर पहुंची तो आरोपी वहां भी पहुंच गया और कार्रवाई प्रभावित करा दी. इशके बाद उसकी शिकायत पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है. एसपी देहात मयंक पाठक का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है. महिला की तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा. महिला को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है.